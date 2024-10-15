Robot Yarışması Erzurum'da Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Robot Yarışması Erzurum'da Başlıyor

Robot Yarışması Erzurum\'da Başlıyor

16. Uluslararası MEB Robot Yarışması, 'Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji' sloganıyla yarın başlayacak.

15.10.2024 13:19
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16. Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması, Erzurum'un ev sahipliğinde yarın başlayacak.

Bakanlık koordinesinde Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenecek yarışmaya, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Aselsan ve MESS Eğitim Vakfı paydaşlık edecek.

"Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" sloganıyla Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'nda yarın başlayacak ve 3 gün sürecek yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden 6691 katılımcı ve 2 bin 867 robotla başvuru yapıldı.

İstanbul Silivri'de 80. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü olan Yonca Sarıkaya, öğrencileriyle Erzurum'a geldikleri için mutu olduğunu belirterek, "Şanlıurfa ve Bursa'da yarışlara katıldık, şimdi Erzurum'dayız. Öğrencilerimiz robot projelerinde iddialı, çok çalıştılar." dedi.

Bursa İnegöl'den gelen öğrencilerden Yusuf Asaf Özcan da temel çizgi izleyen robot yarışmasına katılacağını belirterek, "Heyecanlı ve iddialıyız, hedefemiz ilk 100 inşallah." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yarışların yapılacağı alanları inceledi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Robot Yarışması Erzurum'da Başlıyor - Son Dakika

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