SDN Summit katılımınızı sonsuzlaştırın!

Teknoloji

Teknoloji dünyasının sabırsızlıkla beklediği 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenecek SDN Summit etkinliğine sayılı gün kaldı. Üstelik katılımcılar yapay zeka destekli Postuby ile SDN Summit katılım görselini hemen buraya tıklayıp oluşturabiliyor.

Postuby üzerinden nasıl fotoğraf paylaşabilirsiniz?

Bu gönderiyi Instagram'da gör ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet)'in paylaştığı bir gönderi

SDN Summit katılım görselinizi hemen buraya tıklayıp oluşturabilirsiniz. Karşınıza çıkan SDN Summit için özel oluşturulmuş Postuby sayfasına adınız ve soyadınızı girip, titrinizi yazmanız yeterli. Paylaşmak istediğiniz fotoğrafı seçip, upload edip "Generate" tuşuna bastıktan sonra yapay zeka, sizin otomatik olarak SDN Summit katılım görselinizi oluşturacaktır.

Story gibi dik paylaşımlar yapabilmeniz için dik ve normal formatta iki sonuç veren Postuby

ile beraber elde edilen görüntü ise bu şekilde:

Neden SDN Summit?

SDN Summit, Türkiye'nin en önde gelen teknoloji üreticilerini ve girişimcilerini bir araya getiriyor. Bugünün teknolojisini ve geleceğin fırsatlarını keşfetmek isteyen herkesi bekliyoruz. İnovasyon ve ilham dolu iki gün boyunca, teknolojiye dair ne varsa SDN Summit'te olacak.

SDN Summit'te neler olacak?

Telekom ve mobilite şirketleri, savunma sanayi temsilcileri, otomotiv sektörünün oyuncuları, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlik odaklı şirketler, tüketici elektroniğinin önde gelen şirketleri… Tüm bunları sayınca aklınıza bir sürü marka geliyor değil mi? O markaların hepsi, teknolojilerini anlatmak için SDN Summit'e yer alacak.

Markalar ile tüketiciler arasında bir köprü oluşturmasını planladığımız etkinlikte 2 gün boyunca farklı markalardan temsilciler, sektördeki güncel konuları tartışmak için sahneye çıkacak. Hatta belki de yepyeni bir ürünün lansmanını bu sahnede yapacak! Sürprizlere hazır olun.

Hepsiburada ve Turkcell'in ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan SDN Summit'in Elmas sponsoru ise Togg, Platin sponsorları ise Binance ve Mastercard.

Altın sponsorlar ise ASPower, Continental, DESİ, DJI l Karacasulu, egaranti, Google, Global IT, HAVELSAN, Monster Notebook, Segway – Ninebot Türkiye, Ticimax, TikTok, Turan ve Zore.

Gümüş sponsorlarımız ise Carmekan, E-Garaj, Gökçe Avukatlık Ortaklığı, TEZ Elektronik, THEADX, Tumurly ve Solarçatı.

Oturum sponsoru Vestel, Girişimcilik alanı sponsorlarımız ise Arz Portföy, GOSB, İTÜ ARI Teknokent ve KADEM.

Ulaşım sponsorumuz ise BiTaksi ve GetirAraç.

SDN Summit'te pek çok farklı teknoloji firmasının en yeni ürünlerini deneyimleyecek alanlarla beraber, değerli konuşmacıları da dinleyebileceğiniz oturumlar olacak.

Hem kurumları, hem teknoloji şirketlerini, hem girişimcileri, hem yayıncıları hem de teknoloji severleri bir araya getirecek SDN Summit'e hepinizi bekliyoruz.

SDN Summit konuşmacıları kim olacak?

SDN Summit'te pek çok farklı marka, kurum ve mecranın yöneticileri konuşmacı olarak yer alıyor. Konuşmacıları alfabetik olarak sıraladık. İşte etkinliğimizdeki konuşmacılar;

Mehmet Fatih Kacır T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı

A. Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB Başkanı

Dr. Ali Taha Koç, Turkcell Genel Müdürü

Ali Yüksel, CoinDesk Türkiye İçerik Yöneticisi

Arif Furkan Mendi HAVELSAN BIT İş Geliştirme Direktörü

Prof. Dr. Attila Dikbaş İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü

Burak Akusta Global IT Cloud Engineering Director

Bülent Tekmen Colendi Kurucu Ortak ve CEO

Can Yalçın Yıldız Segway-Ninebot Türkiye Ülke Müdürü

Celal Toprak Gazeteci

Cenk Çiğdemli Ticimax CEO

Esra Soylu, KADEM Girişimci Danışmanı

Erkan Ünlü, TikTok Türkiye Head of Operations

Faruk Emre Kocuk, THEADX Satış Direktörü

Görkem Gökçe Gökçe Avukatlık Kurucu ve Yönetici Ortak

Harika Eldoğan, Binance Pazarlama Direktörü

Hakkı Alkan ShiftDelete.Net kurucusu

İlhan Yılmaz, Monster Notebook Kurucu Ortak & CEO

Kaan Sancaklı BiTaksi CEO

Kamile Uray, Teknik Analist

Prof. Dr. Murat Çemberci, GOSB Teknopark Genel Müdür

Murat Onuk, Arz Portföy Managing Partner

Nilhan Onal Gökçetekin Hepsiburada CEO

Özcan Ayyıldız English Home CIO

Özgür Bayraktar Turan Kurucu ve CEO

Ramazan Demir, ASPower Genel Müdür

Senur Biçer Arnica Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Serhan Yılmaz Google Türkiye Ülke Kanal Lideri

Serhat Dolaz, Paycell CEO

Serkan Bağçe, Fongogo Genel Müdür

Serkan Girgin Google Türkiye CMO

Süleyman Orakçıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı Orka Holding

Tolga Ünvan, İcra Kurulu Üyesi, Pazarlama, Kurumsal İletişim ve E-Ticaret Direktörü, MediaMarkt Türkiye

Tuncay Erhan Yanar Desi Yönetim Kurulu Başkanı

SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Adım adım SDN Summit kaydı

SDN Summit'e nasıl katılabilirim? Etkinliğe katılmak için aşağıdaki adımları takip ederek etkinliğe katılabilirsiniz;

Buraya tıklayarak etkinliğin web sitesine giderek kayıt işlemine başlıyoruz.

İsim, Soyisim, E-posta ve Cep Telefonu bilgilerimizi giriyoruz.

Daha sonra etkinliğe hangi tarihte katılmak istediğimizi seçiyoruz.

Son olarak Kayıt ol butonuna tıklıyoruz.

SDN Summit nerede ve ne zaman olacak?

Teknolojinin kalbi Haliç'te atacak. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan etkinlik, tamamen ücretsiz. Google Haritalar linkine buradan ulaşabilirsiniz.

Etkinlik boyunca Haliç Kongre Merkezi'ne gidiş ve dönüşlerde BiTaksi uygulamasında "BiTaksi150" koduyla 150 TL, GetirAraç yolculuklarında ise %40 indirimden yararlanabilirsiniz.

Etkinlik ile ilgili gelişmeler için bizi takipte kalın!

SDN Summit web sitesine ulaşmak ve kayıt olmak için burayı tıklayın.

SDN Summit X (Twitter) hesabı için burayı tıklayın

SDN Summit Instagram hesabı için burayı tıklayın