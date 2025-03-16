SpaceX Astronotları Dünyaya Döndürüyor

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) yaklaşık dokuz aydır mahsur kalan iki astronotu Dünya'ya döndürecek SpaceX kapsülü başarıyla fırlatıldı.

Sunita Williams ve Butch Wilmore Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) sadece sekiz günlüğüne gitmişti, ancak uzay aracındaki teknik aksaklıklar nedeniyle dokuz aydır oradalar.

Bu haftanın sonuna doğru astronotların Dünya'ya dönüş yolculuğu başlayacak.

SpaceX'in uzay aracı Dragon'un Cumartesi sabahı 05:45 GMT'den (TSİ 08:45) kısa bir süre sonra ISS'ye ulaşması canlı yayınlandı.

Astronotların görevleri, ISS'deki çalışma arkadaşları Nick Hague ve Aleksandr Gorbunov'un yanı sıra Rusya, Japonya ve ABD'den olmak üzere toplam dört astronot tarafından devralınacak.

Görevlerin devir tesliminin iki gün sürmesi bekleniyor. Ardından Williams ve Wilmore Dünya'ya doğru harekete geçecek.

ISS programının yöneticisi Dana Weigel, kapsülün güvenli bir şekilde dönebilmesi için Dünya'daki hava koşullarının uygun olmasını bekleyeceklerini ve bunun da kısa bir gecikmeye yol açabileceğini söyledi.

Weigel, astronotların geçen hafta görev teslimi için hazırlanmaya başladığını açıkladı.

"Butch, Suni komutayı kozmonot Alexei Ovchinin'e devrettiği sırada tören zili çaldı" dedi.

Astronotlar, uzay istasyonunda olmaktan mutlu olduklarını sürekli dile getiriyordu. Suni Williams burayı "mutlu olduğu yer" olarak tanımlamıştı.

Butch ve Suni, SpaceX'in rakibi olan havacılık firması Boeing tarafından geliştirilen Starliner adlı deneysel bir uzay aracını test etmek için ISS'ye fırlatıldı.

5 Haziran 2024'te Dünya'yı terk eden iki astronot, sekiz günlük bir misyon için istasyonda bulunacaktı. Ancak Boeing'in uzay aracıyla planlanan dönüşleri, güvenlik riski nedeniyle iptal edilmişti.

Starliner görevi, uzay aracının geliştirilmesindeki teknik sorunlar nedeniyle birkaç yıl ertelenmişti; fırlatılması ve ISS'ye bağlanması sırasında da sorunlar yaşandı.

Bunlar arasında, uzay aracının Dünya atmosferine yeniden girişini yavaşlatmak için ihtiyaç duyulacak olan itici güçlerindeki sorunlar ve itme sistemindeki helyum gazı sızıntıları da vardı.

NASA, Butch ve Suni'yi Dünya'ya geri getirirken Starliner'ı kullanarak risk almak istemedi ve ISS'deki rotasyon için astronotların uzaya götürüleceği zamanı beklemeye karar verdi.

Ancak bu, Butch ve Suni'nin aylar boyunca ISS'de mahsur kalacağı anlamına geliyordu.

Boeing ise Butch ve Suni'yi Starliner ile geri getirmenin güvenilir olduğunu savundu.

Açık Üniversite'den Dr. Simeon Barber BBC'ye yaptığı açıklamada, "Boeing için uzaya götürdüğü astronotların rakip bir firmanın aracıyla geri dönmesi pek hoş bir görüntü değil" diyor.