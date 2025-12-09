Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te

Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet\'te
09.12.2025 00:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tapuda vekaletname ile yapılan işlemlerde güvenlik, şeffaflık ve yeknesak uygulamanın güçlendirilmesi amacıyla yeni bir sistem devreye alındı. Türkiye Noterler Birliği tarafından e-Devlet sistemine aktarılan 'Kişi Vekaletleri Sorgulama' adlı yeni uygulama ile noterler ya da konsolosluklar tarafından verilmiş vekaletler, artık e-Devlet'te görüntülenebilecek. Bu uygulama ile özellikle tapu dairelerinde işlem yapılacak olan vekaletlerin azil işlemleri de 'WebTapu' üzerinden yapılabilecek.

Türkiye Noterler Birliği tarafından e-Devlet sistemine aktarılan 'Kişi Vekaletleri Sorgulama' adlı yeni uygulama ile noterler ya da konsolosluklar tarafından verilmiş vekaletler, artık e-Devlet'te görüntülenebilecek.

TAPUDA VEKALET İŞLEMLERİ ARTIK E-DEVLET'TE

Bu uygulama ile özellikle tapu dairelerinde işlem yapılacak olan vekaletlerin azil işlemleri de "WebTapu" üzerinden yapılabilecek. Uygulama ile tapuda vekâletname ile yapılan işlemlerde güvenlik, şeffaflık ve yeknesak uygulamanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te

"SİSTEM DAHA VERİMLİ İŞLEYECEK"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Vekâleten işlem, gayrimenkul sektöründe en çok karşılaşılan işlem türlerinden biri. Bu nedenle vekaletin e-Devlet üzerinden takip edilebilmesi ve azil işlemlerinin anlık olarak tüm tapu müdürlüklerinde görünür hâle gelmesi hem malikleri hem de işlem taraflarını koruyan çok önemli bir adım. WebTapu üzerinden veya tapu müdürlüğüne bizzat yapılan azillerin otomatik olarak sicile işlenmesi, sahtecilik girişimlerini ve hak kayıplarını büyük ölçüde önleyecektir" dedi.

Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te

'FİZİKİ VEYA E-POSTA İLE GÖNDERİLEN AZİL TALEPLERİ ARTIK GEÇERLİ DEĞİL'

Genelgeye göre kimlik tespitinin güvenli yapılması amacıyla faks, e-posta, posta gibi yollarla iletilen azil taleplerinin kabul edilmediğini ifade eden Özelmacıklı "Vatandaşlar, noterliklerde ve konsolosluklarda vermiş olduğu vekaletname işlem bilgilerine, e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetlerde Türkiye Noterler Birliği tarafından verilen 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile ulaşabilecek, bu kanaldan WebTapu sistemine geçerek azil işlemi gerçekleştirebilecek. 1 Ocak 2023 öncesi vekaletnamelerde hem fiziki aziller sicili hem elektronik kayıtlar kontrol edilecek. Bu tarih sonrası vekaletnamelerde yalnızca elektronik kontrolden işlem yapılacak" diye konuştu.

Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te

"TÜRKİYE AZİL SİSTEMİ DEVREDE"

Özelmacıklı, "Azil, vekâlet veren kişinin, vekiline daha önce tanımış olduğu temsil yetkisini tek taraflı irade beyanı ile sona erdirmesi anlamına gelir. Yani bir kişi, kendisi adına işlem yapması için yetki verdiği vekilin bu yetkisini, herhangi bir sebep göstermek zorunda olmaksızın ve karşı tarafın onayına ihtiyaç duymaksızın geri alabilir. Azil işlemi, vekalet ilişkisini ileriye dönük olarak sona erdiren 'bozucu yenilik doğuran bir hak' niteliğindedir. Azlin geçerliliği için vekilin bu durumdan haberdar edilmesi yeterli olmakla birlikte, uygulamada vekilin hâlen yetkiliymiş gibi üçüncü kişilerle işlem yapma ihtimali bulunduğundan hale gelmesi zorunluluk taşır. Vekilin azledildiğini bilmeyen ve iyi niyetli olarak işlem yapan üçüncü kişilere karşı azil ileri sürülemez. Bu nedenle, özellikle gayrimenkul işlemlerinde azlin yalnızca vekile bildirilmesi yeterli değildir; durumun tapu müdürlüklerine iletilerek aziller siciline kaydedilmesi gerekir. Böylece vekilin yetkisinin sona erdiği tüm tapu birimlerince görülebilir hale gelir ve işlem güvenliği sağlanarak olası hak kayıplarının önüne geçilir. Aziller sicilinde yeknesaklığı sağlamak amacıyla Türkiye Azil Sistemi uygulamaya alınmış olup, bu sistemle WebTapu veya herhangi bir tapu müdürlüğünden aziller siciline işlenen azillerin tüm tapu müdürlükleri tarafından görülmesi ve sorgulanması sağlanmıştır" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, Teknoloji, E-Devlet, Türkiye, Güncel, Noter, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek“ iddiasına yanıt "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek" iddiasına yanıt
Arjantin’de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

00:15
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
Yıldız Asyalı kocasından şiddet gördüğünü açıkladı
23:33
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
Bahis soruşturmasında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak tutuklandı
23:18
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
Zeynep Bastık, video yayılınca açıklama yaptı: Kendisi babam değil
22:56
Zorbay Küçük’ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 19 kişi adli kontrolle serbest
22:39
DEM’li Bakırhan’dan kendisini alkışlayan Bahçeli’ye “çay“ daveti
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye "çay" daveti
22:29
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik’in sevk yazısı ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı
22:24
Armut’a erişim engeli getirildi
Armut'a erişim engeli getirildi
22:05
Tayland ve Kamboçya’nın çatışması, savaşa dönmek üzere Anıtı böyle yerle bir ettiler
Tayland ve Kamboçya'nın çatışması, savaşa dönmek üzere! Anıtı böyle yerle bir ettiler
21:58
4 gollü düello Beşiktaş, Gaziantep ile yenişemedi
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep ile yenişemedi
20:57
İşte Metehan Balcı’nın savcılık ifadesi
İşte Metehan Balcı'nın savcılık ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2025 01:58:23. #7.12#
SON DAKİKA: Tapuda vekalet işlemleri artık e-Devlet'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.