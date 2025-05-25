Tekno Macera Tırı, Çocukları Bilimle Buluşturuyor - Son Dakika
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Teknoloji

Tekno Macera Tırı, Çocukları Bilimle Buluşturuyor

25.05.2025 12:29
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ASELSAN'ın Tekno Macera Tırı, 2025'e kadar 10 şehirde çocuklara teknoloji ve bilim dolu deneyimler sunacak.

ASELSAN'ın 50'nci yılı kutlamalarına özel tasarlanan Tekno Macera Tırı, Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Türkiye turunda, çocukları teknoloji ve bilimle dolu unutulmaz bir maceraya taşımayı hedefliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan Tekno Macera Tırı, 2025 yılı sonuna kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki 10 farklı şehirde çocuklarla buluşacak.

TEKNO MACERA ŞANLIURFA'DA

Turuna, 24 Mayıs'ta Şanlıurfa'dan başlayan Tekno Macera Tırını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Turizm ve Kültür Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi ziyaret etti.

ASELSAN Tekno Macera Tırı 2025 Kültür Yılı Festivali kapsamında 1 Haziran'a kadar Şanlıurfalı çocuklara macera ve teknoloji dolu deneyimler sunmayı amaçlıyor.

TEKNOLOJİ VE EĞLENCE BİR ARADA

Şirketin yenilikçi vizyonuyla tasarlanan Tekno Macera Tırı, çocuklara interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli aktivitelerle dolu bir serüven yaşatmayı hedefliyor. Çocuklara bilimi ve mühendisliği sevdirmek amacıyla başlatılan proje, Anadolu'nun dört bir yanındaki çocukların yaratıcılıklarını destekleyecek. Proje, 1975 yılında kurulan ASELSAN'ın 50'nci yıl dönümüne özel olarak tasarlandı.

ÇOCUKLAR KEŞİF YOLCULUĞUNA ÇIKACAK

ASELSAN Tekno Macera Tırına adım atacak çocuklar, Mucitler Müzesi Sergisinde tarihe yön veren icatların ve mucitlerin hikayeleriyle donatılan bir sergi deneyimi yaşayacak. Çocuklar, Mucitler Müzesinde icatların hikayelerini, teknolojiyle canlandırılmış mucitlerin ağzından dinleyerek keşif yolculuğuna çıkacak.

Artırılmış Gerçeklik Destekli Dijital Kitap Deneyim Alanında ise interaktif kitaplar tanıtılacak. Saha Aktiviteleri Alanında da eğlenceli olduğu kadar öğretici etkinlikler bulunacak. Bu alanda çocuklar; Bilim Gösterisi ve şarkılar eşliğinde eğlenceli bir deneyim yaşayacak.

Tekno Macera Tırı 21-29 Haziran'da Samsun'da, 12-20 Temmuz'da Van'da, 2-10 Ağustos'ta Nevşehir'de, 16-24 Ağustos'ta Erzurum'da, 30 Ağustos-7 Eylül'de Çanakkale'de, 13-21 Eylül'de Gaziantep'te, 4-12 Ekim'de Malatya'da, 18-26 Ekim'de Mardin'de ve 1-9 Kasım'da Antalya'da çocuklarla buluşacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Tekno Macera Tırı, Çocukları Bilimle Buluşturuyor - Son Dakika

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