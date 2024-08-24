TEKNOFEST Drone Şampiyonası Isparta'da Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST Drone Şampiyonası Isparta'da Başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Drone Şampiyonası'nın birinci etabı Isparta'da başladı. 32 dron pilotunun mücadele ettiği organizasyon, Isparta Valisi Aydın Baruş'un da izlediği bir etkinlik olarak gerçekleşti. Baruş, gençlerin ilgisinin artmasıyla Türkiye'nin savunma sanayisine katkı sağlanacağını belirtti.

24.08.2024 17:46
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen "Drone Şampiyonası"nın birinci etabı Isparta'da başladı.

Atatürk Stadı'ndaki organizasyonda, 32 dron pilotu mücadele ediyor.

Isparta Valisi Aydın Baruş, 2 gün sürecek şampiyonayı bir süre izledi.

Baruş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl TEKNOFEST'in Akdeniz odaklı yapıldığını söyledi.

Dron şampiyonasının birinci ayağının Isparta'da gerçekleştirildiğini belirten Baruş, "Isparta'nın merkezindeyiz, aileler, çocuklar merakla izliyorlar. Onların bilim, teknolojiye ve havacılık, uzay teknolojisine olan ilgilerinin artacağını düşünüyoruz. Gençlerimizin ilgisi bu alanlara ne kadar çok olursa gelecekte Türkiye'nin savunma sanayisine çok ciddi fikir katkıları olur. Bu etkinliğe ailelerin ilgisini görmek bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu.

Baruş, yarışmada güzel manzaraların oluştuğunu dile getirerek şunları ifade etti:

"Yarışmayı 1,5 saat kadar izledim. Yarışma pilotlarının gözünden görüntüleri izlemek heyecan veriyor, dronun o süratine ve manevra kabiliyetine şahit olmanın özellikle gençlerimizi çok etkilediğini yakinen gördüm. Bu merakın ve ilginin devam etmesini istiyoruz. Yarın da devam edecek şampiyona sonunda dereceye giren yarışmacılara ödüllerini takdim edeceğiz. Amacımız, ilerleyen yıllarda TEKNOFEST kapsamında düzenlenen bu şampiyonaların daha iyilerini buralara almaktır. Değişik yarışmaları Isparta'ya kazandırmak."

Yarışmacı İbrahim Alper Aydın da organizasyona Konya'dan katıldığını belirterek, "Son 4 yıldır yarışlara katılıyorum. Geçen yıl dördüncülük elde etmiştim. Biz aylar öncesinden çim alanda kendi parkurumuzu kurarak dronları test ediyoruz. Aynı zamanda bu dronları kendimiz imal ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST Drone Şampiyonası Isparta'da Başladı - Son Dakika

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