TEKNOFEST'te Savaş Coğrafyasından Eğitmenler - Son Dakika
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Teknoloji

TEKNOFEST'te Savaş Coğrafyasından Eğitmenler

TEKNOFEST\'te Savaş Coğrafyasından Eğitmenler

Ukrayna ve Filistinli eğitmenler, TEKNOFEST'te çocuklara STEM eğitimleri veriyor.

03.10.2024 12:18
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) katılan Ukrayna ve Filistinli eğitmenler, bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat etkinlikleriyle çocuklarla buluşuyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olarak yer aldığı TEKNOFEST Adana'da, eğitici atölye çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Adana Havalimanı'ndaki etkinlik alanında oluşturulan Bilim Sokağı'nda tasarımdan matematiğe, sanattan bilime kadar çok sayıda atölye çalışması yapılıyor.

Atölye çalışmalarına Filistin'den 3 ve Ukrayna'dan da 2 bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitmeni de katılıyor.

Ülkelerindeki teknoloji ve bilim alanında faaliyet gösteren Lviv Open Lab'ta koordinatör Anastasiia Martyniuk ve proje yöneticisi olarak çalışan Mariana Leskiv, etkinlik alanındaki matematik atölyesinde yap-boz parçalarıyla çocuklara matematik-mantık eğitimi veriyor.

Filistin'den katılan 3 STEM eğitmeni de tasarım atölyesinde sanat yoluyla çocuklara kelebek, kuş gibi hayvanların kağıttan hareketlerinin canlandırmasını anlatıyor.

Atölyelerde çocuklar, eğitmenlerin verdiği modelleri de yapmaya çalışıyor.

"Festivalimizde TEKNOFEST'i örnek alıyoruz"

Koordinatör Anastasiia Martyniuk, AA muhabirine, TEKNOFEST'te bulunmaktan büyük onur duyduğunu söyledi.

Ukrayna'da STEM eğitiminin önemli ve popüler olduğunu anlatan Martyniuk, "Bildiğiniz üzere Ukrayna'da savaş devam ediyor. Henüz ve bu koşular altında ders, eğitim vermenin zor ancak yine de buna rağmen çabalıyoruz." dedi.

Martyniuk, kendi kurumlarının da bilim, teknoloji alanında eğitimler verdiğini söyledi.

TEKNOFEST'e değinen Martyniuk, "TEKNOFEST, yalnızca Türkiye'de değil dünya üzerinde en büyük teknoloji festivallerinden bir tanesi. Biz de kendi festivalimizde TEKNOFEST'i örnek alıyoruz. Burada işlerin nasıl yürüdüğünü öğrenip, kendi etkinliğimizde de uygulamaya çalışacağız." diye konuştu.

Mariana Leskiv de savaş nedeniyle ülkelerinde eğitimle ilgili sıkıntılar bulunduğunu, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) aracılığıyla savaş alanından taşınan çocuklara ulaşmak için proje geliştirdiklerini söyledi.

TEKNOFEST'te matematik atölyesinde mantık anlattığını ifade eden Leskiv, şöyle konuştu:

"Buraya Ukrayna'yı ve kendi vakfımızı temsil etmek için geldik. Aynı zamanda buradaki görevlilere yardımcı oluyoruz. Çocukları önce bir süre gözlemleyip nasıl yaptıklarına bakarak bilmedikleri alanda yardımcı oluyorum. Öğrendiğim bazı Türkçe kelimeler ve cümlelerle çocuklarla bizzat etkileşime girip hatalarını düzeltiyorum."

Filistin'den katılan 3 STEM eğitmeni de TEKNOFEST kapsamında bir araya geldikleri çocuklarla çeşitli sanatsal çalışmalar yapıyor.

Savaş coğrafyasındaki ülkeler TEKNOFEST'te

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Eğitim ve AR-GE Koordinatörlüğü Koordinatör Yardımcısı Melek Yaşar, Bilim Sokağı'nda Türkiye'den çok farklı bilim merkezlerinin yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da bilim merkezlerinin festivale katıldığını anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

"Ukrayna'dan ve Filistinliler bilim merkezlerindeki görevliler şu an burada Türkiye'deki öğrencilerimize eğitim veriyorlar. Biz özellikle savaş coğrafyasındaki ülkelerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarına katkı sağlamak için sürekli olarak iletişimdeyiz. Onların çalışmalarının durmaması, devam etmesi için çalışmalarımızı sürekli devam ettiriyoruz. TEKNOFEST'te de kendilerini ağırlayarak bu çalışmalarına destek vermeye çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji TEKNOFEST'te Savaş Coğrafyasından Eğitmenler - Son Dakika

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