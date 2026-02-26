Teknoloji devleri, kripto ve finans dünyası Hong Kong'da buluştu - Son Dakika
Teknoloji devleri, kripto ve finans dünyası Hong Kong'da buluştu

Teknoloji devleri, kripto ve finans dünyası Hong Kong\'da buluştu
26.02.2026 11:14
Küresel finans ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, Consensus Hong Kong 2026 kapsamında bir araya geldi. Etkinlikte tokenizasyon, stablecoin'ler, yapay zeka ve finansal altyapının geleceği masaya yatırıldı. Konferans, kripto piyasalarının volatilite yaşadığı bir dönemde gerçekleşti ve sektörün dayanıklılığı ve dönüşüm ihtiyacı gündeme geldi. Etkinlikte, geleneksel finans ve yenilikçi finansın entegrasyon süreci dikkat çekti.

Küresel finans ve teknoloji dünyasının önde gelen isimleri, Consensus Hong Kong 2026 kapsamında bir araya geldi. İki gün sürecek etkinlikte 10.000'den fazla katılımcı ve 350'nin üzerinde konuşmacı, tokenizasyon, stablecoin'ler, yapay zeka, düzenleyici çerçeveler ve finansal altyapının geleceğini masaya yatırıyor.

Konferans, kripto piyasalarının yüksek volatilite yaşadığı bir dönemin hemen ardından gerçekleşiyor. Bitcoin'in birkaç hafta içinde 95.000 dolar seviyelerinden 60.000 dolar bandına gerilemesi, sektörün hem dayanıklılığını hem de dönüşüm ihtiyacını bir kez daha gündeme taşıdı.

Etkinliğin açılış konuşmaları arasında Hong Kong Baş Yöneticisi John KC Lee, milletvekili Johnny Ng ve Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu CEO'su Julia Leung gibi isimler yer aldı. Hong Kong'un kripto ve dijital varlık politikaları konusunda bölgesel merkez olma hedefi bir kez daha vurgulandı.

Devlet erkânının ardından sahne alan sektör liderleri, finans ile blokzincir altyapısının giderek daha fazla iç içe geçtiğine dikkat çekti. Bitget CEO'su Gracy Chen, Animoca kurucu ortağı Yat Siu, Solana Vakfı Başkanı Lily Liu , dijital varlıkların artık yalnızca alternatif yatırım araçları değil, küresel finansın tamamlayıcı bir katmanı haline geldiğini ifade etti.

"Geleneksel Finans vs. Kripto Değil, Geneksel finansın Blockchain ve Kripto Raylarına Taşınması"

En dikkat çekici konu başlığı ise şüphesiz geleneksel finans ve yenilikçi finansın entegrasyon süreci oldu. Bitget CEO'su Gracy Chen, konuşmasında sektörün yönüne dair dikkat çekici bir çerçeve sundu. Chen'e göre artık mesele geleneksel finans ile kriptonun rekabeti değil; geleneksel varlıkların blokzincir altyapısı üzerinde yeniden yapılandırılması.

Kripto piyasasının yaklaşık 2,4 trilyon dolarlık büyüklüğüne karşılık, geleneksel finansal varlıkların 900 trilyon dolara yaklaştığını hatırlatan Chen, önümüzdeki yıllarda hisse senedi işlemlerinin önemli bir bölümünün tokenizasyon ve on-chain mutabakat mekanizmaları üzerinden gerçekleşebileceğini belirtti.

"Bu başka bir kripto döngüsü değil, bir göç süreci," diyen Chen, kullanıcı davranışlarının da değiştiğine dikkat çekti. Yatırımcıların artık yalnızca altcoin listeleri değil; tokenizasyon, on-chain likidite ve geleneksel varlıklara dijital erişim talep ettiğini ifade etti.

Kripto Altyapı, Finans İçerik

Consensus sahnesinde öne çıkan ortak tema ise şu oldu: Blokzincir teknolojisi artık deneysel bir alan değil, finansal altyapının bir parçası olarak konumlanıyor. NFT ve spekülatif ürünlerin ötesinde; hazine varlıkları, hisse senetleri, ETF'ler ve emtialar giderek daha fazla dijital raylara taşınıyor.

Sektör temsilcileri, merkezi borsaların da bu dönüşümde yalnızca listeleme platformları değil, çoklu varlık ekosistemleri haline geldiğini vurguladı. Kullanıcılar kendilerini artık "kripto yatırımcısı" ya da "hisse yatırımcısı" olarak değil; küresel piyasa katılımcısı olarak tanımlıyor.

Bu bağlamda, geleneksel finans ürünlerinin dijital platformlarda görünürlük kazanması yalnızca ürün çeşitliliği değil, yapısal bir paradigma değişimi olarak değerlendiriliyor.

Konuşmalarda ayrıca geleneksel aracı kurumlar ile kripto platformları arasındaki ilişkinin bir rekabetten ziyade yakınsama süreci olduğu ifade edildi. Geleneksel broker'ların kripto varlıkları entegre etmesi, kripto platformlarının ise hisse, emtia ve türev ürünleri genişletmesi; iki dünyanın giderek ortak bir altyapıda buluştuğunu gösteriyor.

Consensus Hong Kong 2026, bu dönüşümün yalnızca teorik değil; ürün, düzenleme ve kullanıcı davranışı düzeyinde somutlaştığını ortaya koydu.

