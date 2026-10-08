Teknoloji dünyası İstanbul’da buluştu: TÜYAFED Uluslararası Teknoloji ve İş Birliği Zirvesi gerçekleşti - Son Dakika
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Teknoloji dünyası İstanbul’da buluştu: TÜYAFED Uluslararası Teknoloji ve İş Birliği Zirvesi gerçekleşti

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Teknoloji dünyası İstanbul’da buluştu: TÜYAFED Uluslararası Teknoloji ve İş Birliği Zirvesi gerçekleşti
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Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) tarafından düzenlenen Uluslararası Teknoloji ve İş Birliği Zirvesi, İstanbul’da teknoloji dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Bakanlık, kamu, diplomasi ve iş dünyasından temsilcilerin katıldığı zirvede yapay zekâ, blockchain, dijital dönüşüm ve uluslararası teknoloji iş birlikleri masaya yatırıldı.

Türkiye Yazılımcılar Federasyonu (TÜYAFED) tarafından 8 Ekim’de İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Teknoloji ve İş Birliği Zirvesi, geniş katılımla gerçekleştirildi. Teknoloji sektörünün önde gelen temsilcilerini buluşturan organizasyonda, Türkiye’nin teknoloji alanındaki gelişimi, dijital dönüşüm süreçleri ve uluslararası iş birliği fırsatları ele alındı. TÜYAFED Başkanı Mustafa Çalış’ın açılışını yaptığı zirveye İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün ve İstanbul Milletvekili, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi Seyithan İzsiz katıldı.

ULUSLARARASI TEMSİLCİLER ZİRVEDE BULUŞTU

Zirve, Türkiye’nin yanı sıra farklı ülkelerden diplomatik temsilcileri de ağırladı. Kazakistan Cumhuriyeti Kazakh Invest Türkiye Temsilcisi Ersultan Zhanabayev, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Temsilcisi Vladimir Emmer, Arnavutluk Başkonsolosu Armand Shandro ve Arjantin Başkonsolosu Beatriz Vivas etkinlikte yer aldı. Uluslararası katılımın dikkat çektiği zirvede, teknoloji ve ticaret alanındaki iş birliklerinin geliştirilmesinin önemi vurgulandı.

Teknoloji dünyası İstanbul’da buluştu: TÜYAFED Uluslararası Teknoloji ve İş Birliği Zirvesi gerçekleşti

YAPAY ZEKÂNIN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Zirvenin öne çıkan oturumlarından biri yapay zekâ dönüşümü oldu. Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği Başkanı Doç. Dr. Şerafettin Ekici’nin moderatörlüğünde düzenlenen panelde, Durana Tech Park CEO’su Florensa Haxhi, Prof. Dr. Angelika Kreitel, Küba Havana Bilim ve Teknoloji Parkı Başkan Yardımcısı Héctor Rodríguez Figueredo ve Nilvera Yazılım’dan Hamza Cecikoğlu yer aldı. Oturumda yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve teknoloji ekosisteminin geleceği değerlendirildi.

Oturumda yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve teknoloji ekosisteminin geleceği değerlendirildi.

BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ GÜNDEMDEYDİ

Zirvede blockchain ekosistemine yönelik gelişmeler de ele alındı. Blockchainarmy Kurucu Başkanı Erol User’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, Entagl CEO’su Didar Kurşun, Biruni Teknopark Genel Müdürü Sezgin Erzan, Blockchain Yapay Zekâ Akademi Kurucusu Devrim Danyal ve EDM Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Ermiş yer aldı.

Panelde blockchain teknolojilerinin geleceği ve dijital ekosistemdeki gelişmeler değerlendirildi.

Teknoloji dünyası İstanbul’da buluştu: TÜYAFED Uluslararası Teknoloji ve İş Birliği Zirvesi gerçekleşti

TEKNOLOJİDE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Zirvenin bir diğer önemli gündem maddesi ise teknoloji sektöründeki insan kaynağı oldu. Başakşehir Living Lab Direktörü Bekir Selçuk Temel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda, Çin İş Geliştirme ve Dostluk Derneği Başkanı Adnan Akfırat ve Arel Üniversitesi PDR Müdürü Psikolog Yeliz Arda değerlendirmelerde bulundu.

Oturumda teknoloji sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı ve dijital dönüşüm sürecinde yetenek gelişiminin önemi gündeme geldi.

İŞ DÜNYASININ TEMSİLCİLERİ DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Zirve kapsamında düzenlenen iş dünyası panelinde ise teknolojik gelişmelerin iş dünyasına etkileri konuşuldu. Türk Hollanda Dostluk Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Av. Cihan Cem Sakarya, FeyoNova Kurucusu Ömer Çolakoğlu, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Celal Toprak ve Mükellef Teknoloji Kurucu Ortağı Kenan Açıkelli panelde yer alan isimler arasında bulundu.

Farklı sektörlerden temsilcilerin bir araya geldiği organizasyon, teknoloji alanındaki yeni gelişmelerin ve uluslararası iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Dijital DönüşümTeknolojiİstanbulTürkiyeKamuSon Dakika

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SON DAKİKA: Teknoloji dünyası İstanbul’da buluştu: TÜYAFED Uluslararası Teknoloji ve İş Birliği Zirvesi gerçekleşti - Son Dakika
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