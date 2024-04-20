THY İstanbul-Sivas seferi yapan uçak kokpit camı çatlaması sonrası acil iniş yaptı - Son Dakika
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Teknoloji

THY İstanbul-Sivas seferi yapan uçak kokpit camı çatlaması sonrası acil iniş yaptı

THY İstanbul-Sivas seferi yapan uçak kokpit camı çatlaması sonrası acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Sivas seferini gerçekleştiren uçak, kalkıştan kısa bir süre sonra kokpit camında çatlak oluşması nedeniyle acil iniş yaptı. Pilotun soğukkanlılığı sayesinde uçak güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı'na indi. Yolcular başka bir uçakla Sivas'a gönderildi ve uçak bakıma alındı.

20.04.2024 21:09
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Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Sivas seferini gerçekleştiren TK-2658 sefer sayılı uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldı. Boeing B737-800 model uçak, sabah 08: 25'te İstanbul Havalimanı'ndan havalandıktan sonra kokpit camında çatlak oluştu.

THY İstanbul-Sivas seferi yapan uçak kokpit camı çatlaması sonrası acil iniş yaptı

Bu beklenmedik durum üzerine, pilot derhal hava trafik kontrol merkezi ile irtibata geçerek durumu bildirdi ve acil iniş izni talep etti. Pilotun soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde, uçak saat 09: 10'da İstanbul Havalimanı'na güvenli bir şekilde iniş yaptı.

Yolcuların güvenliği öncelikli tutularak, uçak hemen bakıma alındı ve kokpit camı değiştirilmek üzere işlemler başlatıldı. Bu süreçte, uçakta bulunan yolcular başka bir uçakla Sivas'a gönderilmek üzere yönlendirildi.

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Türk Hava Yolları yetkilileri, yaşanan bu olayın ardından gerekli tüm kontrollerin yapıldığını ve yolcuların güvenliği için her türlü önlemin alındığını belirtti. Ayrıca, bu tür olayların önüne geçmek için uçak bakım ve kontrollerinin düzenli olarak yapıldığını vurguladılar.

Olay, havacılık endüstrisinde nadiren karşılaşılan bir durum olsa da, THY'nin hızlı müdahalesi ve krizi yönetme kapasitesi, yolcuların güvenliğini ve rahatını sağlamada önemli bir rol oynadı. Bu tür durumlar, havayolu şirketlerinin ne kadar hazırlıklı ve donanımlı olduğunu göstermesi açısından önemli.

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji THY İstanbul-Sivas seferi yapan uçak kokpit camı çatlaması sonrası acil iniş yaptı - Son Dakika

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