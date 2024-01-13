Türkiye İstatistik Kurumu ya da kısa adıyla TÜİK, yazılı olarak yayınlanan verileri birkaç yıl önce TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı üzerinden haritaya taşıdı. Bugün ise kurum, platformu güncelledi. Böylelikle nüfus haritası detaylı bir şekilde incelenebilir hale geldi. İşte detaylar…
TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı güncellendi! Detaylı nüfus haritası eklendi
Bilmeyenler için TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı, vatandaşların harita üzerinden Türkiye nüfus istatistiklerine erişebilmesine olanak tanıyor. Çevre ve enerji, eğitim ve kültür, inşaat ve konut, nüfus ve demografi, sanayi, tarım ve haberleşme dahil olmak üzere birçok kategoride bölge ve şehir verilerine ulaşılabilir.
Buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı, kısa süre önce yapılan güncellemeyle birlikte "Grid Nüfusları" adlı haritaya kavuştu. Böylelikle 1 kilometrelik alana kadar detaylı bilgiler gösterilmeye başlandı.
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TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı nasıl kullanılır?
Platform üzerinden dilediğiniz veriye ulaşmak için sağ taraftaki dikey menüden istediğiniz kategoriyi seçebilirsiniz. Sadece bununla kalmayıp, yıllara göre değişimi de görüntüleyebilirsiniz. Bunun için sol alt kısımda yer alan zaman çizelgesini hareket ettirerek 2016 – 2022 yılları arasındaki verileri inceleyebilirsiniz. Böylelikle karşılaştırma yapabilmek mümkün.
Sayfadaki haritayı kendinize göre özelleştirebileceğinizi de belirtelim. Sağ alt kısımda yan yana dizilen seçenekler üzerinden renk paleti, sınıflama şekli, altlık harita ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.
TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı üzerinden inceleyebileceğiniz veriler aşağıda sıralandı.
Çevre ve Enerji:
Atık hizmeti verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı
Atıksu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı
Kişi Başı Günlük Atıksu Miktarı
Kanalizasyon Hizmeti Verilen Nüfus Oranı
İçme Suyu Şebekesi Bulunan Nüfus Oranı
İçme Suyu Arıtma Hizmeti Verilen Nüfus Oranı
Kişi Başına Elektrik Tüketimi (kWh)
Eğitim ve Kültür:
Okuma Yazma Bilmeyen Sayısı
Sinema Salon Sayısı
Sinema Film Sayısı
İlkokul/ Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Ortaokul/ Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
Ortaöğretim/ Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı
İlk ve ortaokul/ Derslik başına düşen öğrenci sayısı
Ortaöğretim/ Derslik başına düşen öğrenci sayısı
İnşaat ve Konut:
Konut satış sayıları (toplam)
Konut satış sayıları (ilk satış)
Yapı ruhsatına göre bina sayısı
Yapı ruhsatına göre daire sayısı
Yapı ruhsatına göre yüzölçümü (metrekare)
Yapı kullanma izin belgesine göre bina sayısı
Yapı kullanma izin belgesine göre daire sayısı
Yapı kullanma izin belgesine göre yüzölçümü (metrekare)
İstihdam ve İşsizlik:
İşgücüne Katılma Oranı
İstihdam Oranı
İşsizlik Oranı
Nüfus ve Demografi:
Toplam Nüfus
Erkek Nüfus
Kadın Nüfus
Net Göç Hızı
Kaba Doğum Hızı
Kaba Ölüm Hız
Toplam Doğurganlık Hızı
Kaba Evlenme Hızı
Kaba Boşanma Hızı
Doğuşta Beklenen Yaşam Süreleri (yıl)
Toplam yaş bağımlılık oranı
Ortalama hanehalkı büyüklüğü
Sağlık ve Sosyal Koruma:
Yüzbin kişi başına toplam hastane yatak sayısı
Bin kişi başına düşen toplam hekim sayısı
Hastane sayısı
Hastane yatak sayısı
Sanayi:
Girişim sayıları
Girişim Sayıları->A. (Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık)
Girişim Sayıları->B. (Madencilik ve Taş Ocakçılığı)
Girişim Sayıları->C. (İmalat)
Girişim Sayıları->D. (Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı)
Girişim Sayıları->E. (Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri)
Girişim Sayıları->F. (İnşaat)
Girişim Sayıları->G. (Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı)
Girişim Sayıları->H. (Ulaştırma ve Depolama)
Girişim Sayıları->I. (Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri)
Girişim Sayıları->J. (Bilgi ve İletişim)
Girişim Sayıları->K. (Finans ve Sigorta Faaliyetleri)
Girişim Sayıları->L. (Gayrimenkul Faaliyetleri)
Girişim Sayıları->M. (Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler)
Girişim Sayıları->N. (İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri)
Girişim Sayıları->P. (Eğitim)
Girişim Sayıları->Q. (İnsan Sağlığı ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri)
Girişim Sayıları->R. (Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor)
Girişim Sayıları->S. (Diğer Hizmet Faaliyetleri)
Tarım ve Hayvancılık:
Tarım Alanı (dekar)
Örtüaltı Tarım Alanı (dekar)
Yumurta Tavuğu Sayısı (adet)
Canlı hayvanlar değeri (bin TL)
Ulaştırma ve Haberleşme:
Otomobil sayısı (yıllık)
Motorlu kara taşıtları sayısı (yıllık)
Otomobil sayısı (aylık)
Motorlu kara taşıtları sayısı (aylık)
Bin kişi başına otomobil sayısı
Trafik kaza sayıları
Kaza ölü sayısı
Kaza yaralı sayısı
Ulusal Hesaplar:
Kişi başına GSYH (dolar)
Kişi başına GSYH (TL)
GSYH (bin TL)
Son Dakika › Teknoloji › TÜİK Coğrafi İstatistik Portalı güncellendi! Detaylı nüfus haritası eklendi - Son Dakika