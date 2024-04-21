Tüm oyuncuların sorduğu o monitör! İşte AOC PD49 fiyatı ve özellikleri

Valencia'da AOC'nin düzenlediği etkinliğe katıldık ve burada yeni PD49 oyuncu monitörü ile karşılaştık. Sizler için çektiğimiz AOC PD49 ön inceleme videosunda da birçok detayı paylaştık. Fakat gören birçok okurumuz ve izleyicimiz bu monitörün özellikleri ve fiyatı hakkında daha çok bilgi sahibi olmak istediğini dile getirdi. Biz de sizlerle AOC PD49 teknik özellikleri, fiyatı ve tasarım detaylarını paylaşıyoruz.
AOC PD49 teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı
AOC'nin piyasaya sürdüğü yeni monitörü PD49, 49 inç boyutunda ve 5120×1440 çözünürlükte bir DQHD QD-OLED panele sahip. Bu geniş ekran 240 Hz yenileme hızı ve sadece 0.03 ms'lik GTG tepki süresi ile özellikle hızlı tepkiler gerektiren oyunlar ve profesyonel uygulamalar için ideal bir kullanım sunuyor.
ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet)'in paylaştığı bir gönderi
ShiftDelete.Net (@shiftdeletenet)'in paylaştığı bir gönderi
Monitör, Vesa Certified DisplayHDR True Black 400 standardı ile HDR desteği sağlıyor. Bu da kullanıcıların daha gerçek derin siyahlar ve canlı renkler elde etmesini sağlıyor. 1800R kavisli tasarımı sayesinde PD49, kullanıcılara geniş formatlı içeriklerde daha sürükleyici bir deneyim sunuyor.
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Bu kavis uzun süreli kullanımlarda göz yorgunluğunu azaltıyor ve daha doğal bir izleme deneyimi sağlıyor. Adaptive Sync teknolojisi ile gelen monitör, GPU'nuzun çerçeve hızı ile senkronize olarak yırtılma ve takılma sorunlarını ortadan kaldırıyor. 178 derecelik geniş görüş açısı da neredeyse her açıdan netliğin bozulmamasını sağlıyor.
PD49, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve USB 3.2 gibi çeşitli bağlantı seçenekleri sunuyor. Bu da onu çok sayıda cihazla uyumlu kılıyor. İki adet 8 wattlık hoparlör ve DTS ses teknolojisi, yüksek kaliteli ses çıkışı sağlıyor. Özellikle web gezintilerinde ve multimedya içeriklerde önemli bir avantaj sunuyor.
PD49'un ergonomik özellikleri de dikkat çekiyor. Monitör, 130 mm'ye kadar yükseklik ayarı, -20° ile 20° arası dönme ve -3° ile 13° arası eğilme özellikleri sunuyor. Bu özellikler sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile rahat bir çalışma ortamı elde edebiliyorsunuz.
Tasarım açısından PD49'un çerçevesiz yapısı ve Porsche tasarım stüdyosu tarafından tasarlanmış modern görünümü her türlü çalışma ortamına şıklık katıyor. Bu tasarım, iF Tasarım ve Red Dot gibi prestijli ödülleri de beraberinde getiriyor.
Monitörde ayrıca kullanıcı dostu bir OSD Boot menüsü bulunuyor. Bu menü üzerinden çeşitli ekran ayarlarına kolayca erişilebiliyor. Ayarlar arasında parlaklık, kontrast ve renk ayarları yer alıyor. Bu da kullanıcıların farklı kullanım senaryolarına göre ekranı özelleştirmelerine imkan tanıyor.
Genel itibariyle baktığımızda AOC PD49, yüksek çözünürlüğü, hızlı tepki süresi, geniş bağlantı seçenekleri ve kullanıcı dostu özellikleri ile hem oyun hem de profesyonel kullanımlar için kapsamlı bir çözüm sunuyor. Kavisli tasarımı ve yeni teknolojileriyle hem performans hem de konforu bir arada sunmayı başarıyor. Son olarak fiyat bilgisini de paylaşalım. AOC PD49 fiyatı Avrupa'da 2 bin 199 euro. ABD'de ise 2 bin 350 dolar.
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Oyunun yeni sürümü, orijinalinin retro grafik tarzını korurken, modern platformlar için optimize edilmiş geliştirmeleri de içeriyor. Oyunun hikayesi, lanetli bir kralın yaşama geri dönmesini ve krallığını yeniden ele geçirmesini konu alıyor. Yıllarca zincirlenmiş olan kral, nihayet serbest kalır ve krallığını geri almak için mücadele eder. Yolculuğu boyunca, oyuncular krallığın harap olmuş bölgelerinde farklı düşmanlarla ve patronlarla yüzleşirken, yeni yetenekler kazanacak ve gizli alanları keşfedecekler. Bu, Metroidvania türünün tipik unsurlarını içeriyor: keşif, güçlendirme ve aksiyon dolu dövüş. İlk oyunda olduğu gibi, Beyond the Ice Palace 2, yan kaydırmalı aksiyon ve bulmaca öğeleriyle dikkat çekiyor. Yeni grafikler ve modern kontrol mekanikleri, oyuna günümüz standartlarında tazelik getiriyor. Beyond the Ice Palace 2'nin tam çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. 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AOC PD49Teknik özellikleriEkran Boyutu49 inçPanel Çözünürlüğü5120×1440Panel TipiQD-OLEDYenileme Hızı240 HzTepki Süresi (GTG)0.03 msKavis (Eğim Yarıçapı)1800RHDR DesteğiVesa Certified DisplayHDR True Black 400Senkronizasyon TeknolojisiAdaptive SyncBağlantı SeçenekleriHDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4, USB 3.2, RJ45Hoparlör Gücü8 W x 2Çerçeve Tipi3 kenardan çerçevesizIşık EfektiLightFX (RGB)Ergonomik Stand ÖzellikleriDönme, eğme ve yükseklik ayarıRenk Doygunluğu (sRGB)%151.6 CIE 1931Renk Doygunluğu (Adobe RGB)%112.4 CIE 1931Renk Doygunluğu (DCI-P3)%111.8 CIE 1931Tasarım ÖdülleriiF Tasarım Ödülü, Red Dot Tasarım ÖdülüVESA Montaj Uyumluluğu100×100 mmGüç TüketimiMaksimum 330 Watt, Tipik 130 Watt
Son Dakika › Teknoloji › Tüm oyuncuların sorduğu o monitör! İşte AOC PD49 fiyatı ve özellikleri - Son Dakika
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Commodore 64'ün kült oyunlarından Beyond the Ice Palace, 1988'de piyasaya sürüldüğünde, Metroidvania türüne getirdiği yeniliklerle dikkat çekmişti. 36 yıl ardından, bu efsanevi bilgisayar oyununun devamı için heyecan verici bir haber geldi. Beyond the Ice Palace adlı Commodore 64 bilgisayar oyunu 36 yıl sonra geri dönüyor! Beyond the Ice Palace 2, 2024'te PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkacak. Oyunun yeni sürümü, orijinalinin retro grafik tarzını korurken, modern platformlar için optimize edilmiş geliştirmeleri de içeriyor. Oyunun hikayesi, lanetli bir kralın yaşama geri dönmesini ve krallığını yeniden ele geçirmesini konu alıyor. Yıllarca zincirlenmiş olan kral, nihayet serbest kalır ve krallığını geri almak için mücadele eder. Yolculuğu boyunca, oyuncular krallığın harap olmuş bölgelerinde farklı düşmanlarla ve patronlarla yüzleşirken, yeni yetenekler kazanacak ve gizli alanları keşfedecekler. Bu, Metroidvania türünün tipik unsurlarını içeriyor: keşif, güçlendirme ve aksiyon dolu dövüş. İlk oyunda olduğu gibi, Beyond the Ice Palace 2, yan kaydırmalı aksiyon ve bulmaca öğeleriyle dikkat çekiyor. Yeni grafikler ve modern kontrol mekanikleri, oyuna günümüz standartlarında tazelik getiriyor. Beyond the Ice Palace 2'nin tam çıkış tarihi henüz açıklanmadı, ancak 2024'te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu haber, retro oyun severler için heyecan verici bir gelişme ve oyunun hayranlarının 36 yıl sonra klasik bir maceraya yeniden katılmaları için güzel bir fırsat sunuyor. Siz bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Geri dönmesini istediğiniz başka oyunlar var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.
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