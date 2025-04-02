Türk Girişimcilerin Geliştirdiği Yapay Zekâ Destekli Akıllı Defter, Sosyal Medyada Viral Oldu

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan, ilk bakışta sıradan görünen bir defter videosu 72 saat içinde tam 15 milyon izlenmeye ulaştı. Ancak bu defter hiç de sıradan değil. Arkasında Türk girişimcilerin bulunduğu yapay zekâ destekli XNote, el yazısını anında dijitale çevirip notları akıllıca organize ediyor.

TikTok ve Instagram'daki viral video altına yapılan yorumlar şaşkınlık dolu:

"Bu nasıl gerçek olabilir?", "Kesin montajdır!", "Bunu hemen almalıyım!" gibi ifadelerle kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

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Peki, XNote'u bu kadar özel kılan ne?

XNote, klasik defterlerin sağladığı analog deneyimi koruyarak, yapay zekâ ile notları dijitalleştirip, arama, özet çıkarma ve görev oluşturma gibi akıllı özellikler sunuyor. Özellikle öğrenciler, yoğun profesyoneller ve yaratıcı alanlarda çalışanlar için büyük bir avantaj sağlıyor.

XNote'un CEO'su Ömer Çelik, ürünün başarısını şöyle özetliyor:

"İnsanlar hâlâ elle yazmayı seviyor fakat klasik defterlerde sayfaların kaybolması ya da notların aranamaz olması gibi sorunlar var. XNote, geleneksel not tutmanın rahatlığını yapay zekânın gücüyle birleştirdi."

Bu akıllı defter sadece dijitalleştirmekle yetinmiyor; yazdıklarınız üzerinden otomatik özetler çıkarıyor, görevleri tanımlayıp hatırlatıyor, hatta içeriklerinizi konularına göre etiketleyerek organize ediyor.

Viral olan XNote, aslında çok daha büyük bir trendin parçası. Bu trendin adı: *"Akıllı Analog."* Dijital çağın kullanıcıları artık sadece ekran başında yaşamak değil, fiziksel araçları akıllı teknolojilerle zenginleştirmek istiyor. XNote da tam bu ihtiyacı karşılıyor.

Ömer Çelik'e göre bu ürün, büyük bir dönüşümün ilk adımı olabilir:

"Bu, teknolojiyle fiziksel deneyimin buluştuğu noktada insanların gerçek ihtiyacını karşılayan yeni nesil bir yaklaşımın başlangıcı."

Şu anda dünya genelinde 60'tan fazla ülkede satılan bu ürün, kısa sürede büyük bir başarı yakaladı ve büyümeye devam ediyor.