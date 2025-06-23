Türk Telekom'dan 1 Gbps Fiber İnovasyonu - Son Dakika
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Teknoloji

Türk Telekom'dan 1 Gbps Fiber İnovasyonu

Türk Telekom\'dan 1 Gbps Fiber İnovasyonu
23.06.2025 14:20
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Türk Telekom, 7 ilde fiber internet hızını deneyimledi, 9 milyona hane erişimi sundu.

TÜRKİYE'nin en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine, 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sunan Türk Telekom, 7 bölgenin 7 ilinde fiberin gücü deneyimlendi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal'ın ev sahipliğinde; Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van'dan gazetecilerin eş zamanlı olarak katıldığı çevrim içi toplantıda, şirketin uçtan uca yüksek hızlı fiber internet erişiminin geldiği nokta ve bölgesel hız performansları sahada deneyimlendi.

Türk Telekom, 7 bölgede 7 ili kapsayan bir deneyim çalışmasına imza attı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Ankara'da Türk Telekom Genel Müdürlüğü'nde bulunan Network Yönetim Merkezi'nden (SMC); Adana, Çanakkale, İzmir, Mardin, Nevşehir, Trabzon ve Van'daki gazetecilerle çevrim içi toplantıda bir araya geldi.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Herkes için erişilebilir yüksek hızda internet sunmak amacıyla Türkiye'nin en doğusundan en batısına, en güneyinden en kuzeyine kadar her köşesini fiber ağlarla örüyoruz. Türkiye'nin tüm illerinde sokaklara, binalara, evlere kadar fiber ulaştırıyoruz. Türkiye'yi uçtan uca ören fiber ağ çalışmalarımızla 5G ve ötesi teknolojilerin altyapısını sağlıyoruz. 2025'in ilk çeyreği itibarıyla fiber ağ uzunluğumuz 482 bin km'ye ulaşırken, fiber hane kapsaması 33,2 milyona yükseldi. Elde ettiğimiz başarılı sonuçlar uluslararası raporlarda da somut bir göstergeye dönüşüyor. FTTH Council Europe'un bu konuda yayınladığı son rapora göre Türkiye, fiber altyapı konusunda Avrupa'nın en hızlı büyüyen 5 pazarı arasında yerini aldı. Rapor, FTTH/B (Eve/Binaya kadar fiber) erişiminde yüzde 76,9 kapsama oranıyla Avrupa ortalaması olan yüzde 74,6'nın üzerinde olduğumuzu ortaya koydu. Ayrıca, rapor tarihi itibarıyla son on iki aylık dönemde Türkiye'deki FTTH/B abone sayısı 1,2 milyon artarken, bu artışın 0,9 milyonunun yalnızca Türk Telekom tarafından sağlanması bizim için büyük bir gurur. Bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde, Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerimizi ve yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Yenilikçi vizyonumuz ve teknoloji birikimimizle, Türkiye'nin her köşesinde dijital dönüşümü hızlandıran çalışmalara imza atıyoruz. Türkiye genelinde ortalama 358 Mbps'i aşan hız verebilecek altyapı kapasitesine sahibiz. 9 milyondan fazla haneye 1 Gbps erişim hızı sağlıyoruz. 7 bölgedeki 7 ilde Türkiye'nin dijital omurgasını nasıl ördüğümüzü hız, kapsama ve altyapı gücümüzü canlı bağlantılar ile yerinde test ederek ortaya koyduk" dedi.

'BİZİM ALTYAPIMIZ, TÜRKİYE'NİN ALTYAPISIDIR'

Sabit internet imtiyaz yenileme sürecinde son aşamaya gelindiğini hatırlatan Önal, "Biz bu konuda bir kamuoyu oluşturma peşinde değiliz, hiç olmadık. Sabit internet imtiyaz yenilemesi için yasal süre içinde müracaatımızı yaptık. Gerekli mercilerle, ilgili Bakanlıklarımızla birlikte çalışarak süreci yönetiyoruz. Burada da artık son aşamaya gelinmiş bulunmakta. Türkiye'deki sabit internet altyapısının kurucusu, geliştiricisi ve imtiyaz süresi boyunca da işletmecisi olarak, bize bu misyonu zaten tarih yüklüyor. Türk Telekom olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir gerçek var: Bizim altyapımız, Türkiye'nin altyapısıdır. Ülkemizin dört bir yanında, en batısından en doğusuna, en kuzeyinden en güneyine kadar, fiber yatırımlarımızı ülkemizin hizmetine sunuyoruz. Ülkemizin dijital geleceğini inşa ederken, yalnızca büyük şehirlerin merkezlerine değil, en ücra köşelere kadar ulaşıyoruz. Türkiye'yi dünyaya bağlayan noktadayız. Bütün bunları fiber yatırımlarımızla yapıyoruz. Dijitalleşmenin öncüsü, teknolojiye yön veren bir şirket olarak Türk Telekom'un yaptığı her yatırımın Türkiye'ye, geleceğimize yatırım olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. İmtiyazı da bu bakış açısıyla ele alıyor ve milli sorumluluğumuz olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

'FİBER AĞIMIZ 5G VE ÖTESİ TEKNOLOJİLER İÇİN GÜÇLÜ ALTYAPIYI SUNUYOR'

Önal, yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesi konusunda öncü rol üstlendiklerini ifade ederek, "81 ilin her köşesine ulaşan fiber ağımız 5G ve ötesi teknolojiler için olmazsa olmaz olan güçlü altyapıyı sunuyor. LTE baz istasyonlarımızın yüzde 54'ünü fiberle bağladık. Bu oran dünyada 2030 için hedeflenen oranın üzerinde. Bununla birlikte 5G alanında uzaktan ameliyat, akıllı tarım, akıllı ulaşım, kültür sanat ve spor gibi geniş bir yelpazede öncü çalışmalara imza atıyoruz. 5G'yi yalnızca bir teknoloji geçişi değil, ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşıyan önemli bir araç olarak değerlendiriyoruz. Tüm yatırımlarımızı ve hazırlıklarımızı da bu strateji doğrultusunda şekillendiriyoruz. Amacımız herkes için daha bağlantılı, daha akıllı, daha güvenli ve erişilebilir bir dünya inşa etmek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Teknoloji Türk Telekom'dan 1 Gbps Fiber İnovasyonu - Son Dakika

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