Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Haftası Başladı - Son Dakika
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Teknoloji

Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Haftası Başladı

Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Haftası Başladı

Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Haftası, bilimsel işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlendi.

28.01.2025 16:48
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Kocaeli, Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim ve İnovasyon Haftası" etkinliğine ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Kampüsü'nde başlayan ve 3 gün boyunca devam eden program kapsamında, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın'ın eş başkanlığını üstlendiği "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Aydın, burada yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki bilimsel ortaklıkların önemine değinerek, bu etkinliğin gelecekteki işbirlikleri için yeni fırsatlar yaratacağını söyledi.

Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki bilimsel işbirliğinin yıllar içinde güçlendiğini ve küresel zorluklara çözüm üretecek projeler ortaya koyduğunu anlatan Aydın, "Katip Çelebi-Newton Fonu" kapsamında gerçekleştirilen başarılı projeler ile yeni kurulan "Bilim Komisyonu"ndan bahsetti.

Bilim Komisyonu'nda iki ülke araştırmacıları tarafından tartışılan ve Birleşik Krallık ile işbirliğinin geliştirilmesi için sunulan önerilerin önemini vurgulayan Aydın, komisyonun yapay zeka, kuantum teknolojileri, bilişim, biyoteknoloji, yarı iletkenler ve sürdürülebilir enerji gibi öncelikli alanlarda ortak projeleri teşvik edeceğini bildirdi.

"İşbirlikleri için önemli ortağımız TÜBİTAK'a teşekkürü borç bilirim"

Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Morris de uzun zamandır birlikte çalıştıkları "Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Komisyonu"nun resmi açılışını yaptıkları için mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.

Bilim ve inovasyon işbirliklerini yüceltecek, yeni işbirlikleri için fırsatlar oluşturulacak bir hafta geçireceklerini düşündüklerini belirten Morris, "Umuyorum ki burada oluşan ortaklıklarla iki ülke arasındaki bağlar daha da kuvvetlenerek devam edecektir. Tüm bu işbirlikleri için önemli ortağımız TÜBİTAK'a teşekkürü borç bilirim." diye konuştu.

Morris, Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki mevcut güçlü bilimsel işbirliğini geliştirmek için fırsatları tartışacaklarını ve keşfedeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Dönüştürücü teknolojiler alanında mükemmel araştırmacıları bir araya getirerek, ilk Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Komisyonu'nu oluşturuyoruz. TÜBİTAK Başkanının belirttiği gibi bunun araştırma ve inovasyon sistemlerimiz etrafında verimli tartışmalara yol açacağını biliyorum. Katip Çelebi-Newton ve Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu gibi ikili programlar aracılığıyla bilim ve inovasyonda uzun soluklu zamanlarımız var. İki ülke aynı zamanda Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa gibi Avrupa Birliği çerçeve programları kapsamında işbirliğinde çalışıyor. Bu komisyon ve bilim haftası aracılığıyla bu bağların derinleşeceğini ve daha da güçleneceğini, uluslararası programlara daha fazla katılım gösterileceğini umuyoruz."

İki ülke arasında bilimsel ve teknolojik işbirliğinin güçlendirilmesiyle yeni işbirlikleri ve fırsatların oluşturulması amaçlanan etkinlik kapsamında Birleşik Krallık'tan gelen araştırmacılar ile yetkililer, Türkiye'nin ileri araştırma altyapılarını ziyaret edecek. Ayrıca TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ve TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi gibi öncü araştırma merkezlerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi bünyesinde yer alan merkezler gibi önemli akademik ve inovasyon ekosistemlerine yönelik ziyaretler yapılacak.

30 Ocak'ta sona erecek etkinlik süresince küresel zorlukların çözümünde uluslararası işbirliğinin rolü, uluslararası fonlama programlarında iyi uygulama örnekleri, Türkiye-Birleşik Krallık arasındaki işbirliği fırsatları, araştırma ve inovasyonda geleceği yakalamak için eğilimler, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda inovasyonun yönü ve fon mekanizmalarının geliştirilmesi, iki ülke arasındaki bilimsel ve teknolojik işbirliğini daha verimli hale getirmek için mevcut fon mekanizmalarının optimizasyonu gibi konular ele alınacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Türkiye-Birleşik Krallık Bilim Haftası Başladı - Son Dakika

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