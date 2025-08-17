Türksat Model Uydu Yarışması'nda Yakın Uzay Görevi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Teknoloji

Türksat Model Uydu Yarışması'nda Yakın Uzay Görevi

Türksat Model Uydu Yarışması\'nda Yakın Uzay Görevi
17.08.2025 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, gençlerin uzay teknolojisine katkısını vurguladı. MERGEN ekibi birinci oldu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 10'uncu Türksat Model Uydu Yarışması'nda (MUY) ilk kez gerçekleştirilen 'Yakın Uzay' görevinin, gençlerin uzay teknolojilerindeki yetkinliğini gözler önüne serdiğini belirterek, "Geleceğin uydularını işte Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl 10'uncusu düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın genç mühendisleri ilk kez 'Yakın Uzay' ile buluşturduğunu belirtti. Uraloğlu, finale kalan takımlardan MERGEN (Erciyes Üniversitesi), NazarX Team (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi – Özbekistan) ve AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası – Azerbaycan) ekiplerinin model uydularının yüksek irtifa balonları ile stratosfere ulaştığını ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Bu yıl ilk kez yarışmamıza eklenen Yakın Uzay etabı, gençlerimizin yüksek teknolojiye, uzay mühendisliğine ve ileri haberleşme tekniklerine ne kadar hızlı uyum sağladığını bir kez daha gösterdi" ifadelerini kullandı.

İLK ÜÇ SIRALAMASI

Yaklaşık üç saat süren görevlerin ardından model uyduların güvenli şekilde yere indirildiğini kaydeden Uraloğlu, stratosfere ulaşan model uyduların, görev kapsamında çift yönlü haberleşme ile aralarında 50 kilometre mesafe bulunan iki ayrı yer istasyonu arasında şifrelenmiş veri paketlerini aktardığını belirtti. Uyduların ayrıca konum, sıcaklık, basınç ve sistem durumu gibi telemetri verilerini gerçek zamanlı ilettiğini, yüksek irtifa koşullarına dayanıklılık testlerini de başarıyla tamamladığını bildiren Bakan Uraloğlu, yer istasyonundan verilen komutlara da anlık yanıt vererek görev senaryolarını uygulayan model uyduların yaklaşık 3 saat süren uçuşlarının ardından ekipler tarafından güvenli şekilde yeryüzüne indirildiğini belirtti. Uraloğlu, teknik performansların Uçuş Sonrası İnceleme (PFR) süreciyle hakemler tarafından detaylı olarak değerlendirildiğini kaydederek, yarışmanın şampiyonunun 90,05 puan ile MERGEN (Erciyes Üniversitesi), 2'ncinin 85,23 ile AzST-K3 (Milli Aviasiya Akademiyası - Azerbaycan), 3'üncünün ise NazarX (Taşkent Turin Politeknik Üniversitesi- Özbekistan) takımları olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Tüm takımlarımızı yürekten kutluyorum. Kazananlar, sadece ödül alanlar değil; bu yarışmaya katılıp yeteneklerini geliştiren, takım ruhunu öğrenen ve ülkelerine hizmet etme azmine sahip olan tüm gençlerimizdir. Türksat 6A ile başlayan yerli uydu yolculuğumuzu, yakın yörünge ve yeni nesil uydu projelerinde işte böyle değerli gençlerimizin emeğiyle sürdüreceğiz. Geleceğin uydularını işte Türksat MUY ile yetişen gençler tasarlayacak" dedi.

Türksat Model Uydu Yarışması'nın yalnızca bir mühendislik yarışı olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin dijital ve teknolojik bağımsızlık vizyonunun bir parçası olduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Bu yarışmalar, hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeniz için bir fırsat. Kendinize güvenin, çok çalışın ve merakınızı kaybetmeyin. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini tasarlayacak zeka, azim ve kabiliyet sizde var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Türksat, Eğitim, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Türksat Model Uydu Yarışması'nda Yakın Uzay Görevi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı 70 defa ameliyat oldu 2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu
Heyecanlandıran keşif Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu Heyecanlandıran keşif! Dünyanın en eski parası o ilimizde bulundu
Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu Memur-Sen, 81 ilde toplu sözleşme tekliflerini protesto için çadır kurdu
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek
Cezayir’de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi Ulusal yas ilan edildi Cezayir'de otobüs dere yatağına uçtu, 18 kişi boğularak can verdi! Ulusal yas ilan edildi
Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı Sonraki toplantı için Moskova ihtimali Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali
Anfield’da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı Anfield'da hüzünlü gece: Muhammed Salah hüngür hüngür ağladı
Yok artık daha neler Ronaldo’dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye Yok artık daha neler! Ronaldo'dan çocuklarının annesine servet değerinde hediye
29 ilde FETÖ operasyonu 49 şüpheli yakalandı 29 ilde FETÖ operasyonu! 49 şüpheli yakalandı
Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ’’evet’’ dedi Lale Onuk ve Berkan Karabulut mutluluğa ''evet'' dedi
İstediği profili açıkladı Okan Buruk’tan transfer sözleri İstediği profili açıkladı! Okan Buruk'tan transfer sözleri

09:03
AK Parti’ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
11:45
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon Evden neler çıktı neler
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2025 12:50:35. #7.12#
SON DAKİKA: Türksat Model Uydu Yarışması'nda Yakın Uzay Görevi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.