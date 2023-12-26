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Ücretsiz GPT-4 kullanmanın en iyi yolu artık mobilde!

Microsoft, Copilot Android uygulaması ile karşımızda. Peki ücretsiz GPT-4 ve Dall-E 3 kullanan uygulama hangi özeliklere sahip?

Ücretsiz GPT-4 kullanmanın en iyi yolu artık mobilde!
26.12.2023 - 22:37,
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Microsoft, GPT-4 kullanan ücretsiz Copilot için uygulamasını Android için yayınladı. Buna göre Microsoft uygulamayı 19 Aralık günü sessiz sedasız devreye aldı. Bildiğiniz gibi Microsoft Bing Chat ile başlayan GPT yolculuğunda GPT-4 dilini ücretsiz kullanma imkanı sunuyor. Bunun yanında Copilot uygulaması Dall-E 3 entegrasyonuna da sahip.

Ücretsiz GPT-4 kullanan Copilot uygulaması ve özellikleri

Microsoft, önce Edge tarayıcıya entegre olarak GPT-4 desteği de sunan Bing Chat ile karşımıza çıktı. Daha sonra Windows 11 için Copilot yapay zeka asistan özelliği karşımıza çıktı. Bu özellik daha sonra hem masaüstü hem de mobil Edge tarayıcıda Bing Chat yerini aldı.

Şimdi ise Copilot uygulaması ile tam anlamıyla GPT rakibi olarak karşımıza çıkıyor. Microsoft, Copilot ile sadece ücretsiz GPT-4 imkanı da sunmuyor. Yine OpenAI'a ait olan Dall-E 3 yapay zeka görsel üretim aracı da Copilot ile karşımızda.

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Copilot uygulaması ile oluşturduğumuz görsel

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Bildiğiniz gibi ChatGPT de son güncellemeyle Dall-E 3 entegrasyonuna sahipti. Şu an için ise Edge Copilot Android uygulaması görsel oluşturma özelliği sunmuyor. Copilot bu anlamda tanımladığınız görselleri sizin için tasarlayabiliyor. Ancak yaptığımız görsel aramalar oldukça başarılı olsa da yüzler ve ellerde bariz bozulmalar oluştu. Burada ise dikkatimizi çeken bu görsellerin Dall-E 3 ile iyileştirilmiş olduğu ibaresiydi. Yani uygulama ücretsiz Dall-E 3 kullanımı sunsa da bu özellik sadece görsel oluşturma iyileştirme tarafında karşımıza çıkıyor.

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Copilot Dall-E 3 kullanımı için konuşma ekranında oluşturmak istediğiniz görselle ilgili bilgi vermeniz ve bunu görsel olarak tasarlamasını istemeniz yeterli. Microsoft Copilot Android uygulaması kullanmak için Microsoft hesabınız olmasına da gerek yok. İsterseniz misafir olarak da kullanabiliyorsunuz. Ancak bu cevapların kaydedilmesi ve daha sağlıklı sonuçlar almak için Microsoft hesabı ile giriş yapmanız daha sağlıklı oluyor.

Copilot, yine Edge tarayıcı içinde olduğu gibi çalışıyor. Uygulamada ücretsiz GPT-4 kullanmak için karşınıza çıkan GPT-4 kullan seçeneğini açmanız lazım.

Şimdiye kadar Edge tarayıcı üzerinde Copilot ya da Bing Chat yapay zeka aracını kullandınız mı? Peki yeni Copilot Android uygulaması sizce nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyoruz.

Kaynak: Shiftdelete
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Microsoft, Aralık, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Ücretsiz GPT-4 kullanmanın en iyi yolu artık mobilde! - Son Dakika


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