Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

14.01.2026 11:38  Güncelleme: 11:49
Bir reklam ajansında çalışan genç, tanınmış bir içerik üreticisi ile yaptığı iş birliği görüşmesinde alınan fiyatlar karşısında şaşkınlığını anlattı. Normalde story başına 40-50 bin lira gibi rakamların konuşulduğunu belirten genç, tanınmış içerik üreticisinin story başına 150 bin, reels içinse 450 bin lira talep ettiğini ifade etti.

Bir reklam ajansında çalışan genç, tanınmış bir içerik üreticisinden gelen reklam tarifesi karşısında yaşadığı şaşkınlığı anlattı. Genç, görüştükleri ismi açıklayamadığını belirtirken, alınan fiyatların sosyal medyada gündem olmasına neden olduğu görüldü.

"40-50 BİN DİYE DÜŞÜNÜYORDUK, FİYAT GELİNCE ŞOK OLDUM"

Sosyal medya uzmanı olduğunu söyleyen genç, influencer'larla iş birlikleri yaptıklarını ve genelde story başına 40-50 bin lira gibi rakamların konuşulduğunu ifade etti. Ancak çok tanınan bir içerik üreticisine yazdığında aldığı yanıt karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"1 STORY 150 BİN, 1 REELS 450 BİN TL"

Genç, içerik üreticisinden gelen fiyat listesini "Bir story 150 bin lira. Bir reels 450 bin TL… Bunlar nasıl paralar? Biz boşa mı çalışıyoruz?" sözleriyle aktardı.

"GÜNDE 10-15 LINK BIRAKIYOR, 1,5-2 MİLYON MU KAZANIYOR?"

Genç, söz konusu içerik üreticisinin bir gün içinde 10-15 markaya kadar tanıtım yaptığına dikkat çekerek, "Günde 10-15 tane link bırakıyor… Yani günde 1,5-2 milyon mu kazanıyor?" sözleriyle sosyal medyada sıkça dile getirilen influencer kazanç tartışmasını yeniden alevlendirdi.

