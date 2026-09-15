Velilerin imdadına yetişen teknoloji! Okul formalarında kırışıklık derdine son - Son Dakika
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Velilerin imdadına yetişen teknoloji! Okul formalarında kırışıklık derdine son

Velilerin imdadına yetişen teknoloji! Okul formalarında kırışıklık derdine son
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Okul döneminde yoğunlaşan kıyafet bakımı rutinleri için geliştirilen yeni Philips PerfectCare 8300 ve Philips Azur 8000 serisi ütüler tüketicilerin beğenisine sunuldu. Isı ayarı gerektirmeyen OptimalTEMP teknolojisi ve yüksek buhar gücüyle donatılan yeni ürün serisi, zorlu forma kırışıklıklarını tek geçişte giderirken dikey buharlama gibi işlevleriyle de ailelere zamandan tasarruf sağlıyor.

Okul formalarını haftanın her günü düzgün ve giyilmeye hazır tutmak, ailelerin günlük hazırlıklarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Yeni Philips PerfectCare 8300 PSG serisi ve Philips Azur 8000 serisi ütüler, akıllı teknolojileri ve güçlü buhar performansıyla farklı kumaşlardan oluşan formaların ütülenmesini kolaylaştırıyor, yoğun okul temposunda ailelere zaman kazandırıyor.

Okul döneminde günlük hazırlıklar, ertesi günün ders programına göre çantaların düzenlenmesinden formaların bakımına kadar uzanıyor. Gün boyu kullanılan gömlek, pantolon ve eteklerin yeniden giyilmeye hazır hâle gelmesi de bu rutinin bir parçası. Farklı kumaş türlerini bir araya getiren okul kıyafetlerini ütülerken hem özenli bir sonuç elde etmek hem de zamandan kazanmak aileler için önem taşıyor.

Velilerin imdadına yetişen teknoloji! Okul formalarında kırışıklık derdine son

Ütülemede tüketicilerin beklentisi yalnızca kırışıklıkları gidermekle sınırlı değil; farklı kumaşlarda güvenle kullanılabilen, her seferinde kusursuz ve özenli bir sonuç sunan çözümler de önem kazanıyor. Özellikle günlük kullanımda, yüksek ütü performansını pratiklik ve zaman tasarrufuyla bir araya getiren teknolojiler tüketicilerin beklentilerine yanıt veriyor. Philips markalı ev aletlerini tüketicilerle buluşturan Versuni, yenilenen en güçlü kazanlı ütü modeli Philips PerfectCare 8300 ve Philips Azur 8000 serisi ütülerle okul döneminin bu günlük ihtiyacına pratik çözümler sunuyor. Kumaşa uygun ütülemeyi kolaylaştıran teknolojiler ve güçlü buhar performansı, gömleklerden pileli eteklere kadar farklı parçaların bakımına yardımcı oluyor.

AKILLI BUHAR TEKNOLOJİSİYLE OKUL FORMALARINA ÖZENLİ BAKIM

Pamuklu gömleklerden pileli eteklere kadar farklı parçalardan oluşan okul formalarının bakımı, günlük ütü rutininde özen gerektiriyor. Yeni Philips PerfectCare 8300 PSG serisi buhar kazanlı ütü, OptimalTEMP teknolojisiyle ısı ayarı yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak farklı ütülenebilir kumaşlar arasında kolayca geçiş yapmayı sağlıyor. Akıllı otomatik buhar teknolojisini 9 bar buhar basıncı, dakikada 215 gram sürekli buhar ve 850 grama varan şok buharla bir araya getirerek zorlu kırışıklıkların giderilmesini kolaylaştırıyor. Böylece okul kıyafetlerini ertesi güne hazırlamak aileler için daha pratik bir işe dönüşüyor.

YOĞUN OKUL SABAHLARINA GÜÇLÜ BUHAR DESTEĞİ

Sabah koşuşturmacasında her saniyenin değerli olduğunu bilen Philips, Azur 8000 serisi ütüleriyle hız ve performansı bir araya getiriyor. 3000 W gücüyle anında ısınan ütü, 260 grama varan güçlü şok buharı ve dakikada 110 gram sürekli buharla en zorlu forma kırışıklıklarını bile tek geçişte pürüzsüz hâle getiriyor. Üstelik DynamiQ akıllı buhar sensörü, elinizin hareketini algılayarak yalnızca gerektiğinde buhar veriyor, böylece hem su hem de enerji tasarrufu sağlıyor.

OKUL FORMALARININ BAKIMINI KOLAYLAŞTIRAN İPUÇLARI

İşte okul formalarının bakımını kolaylaştıracak pratik ipuçlarına da yer veriliyor:

- Logoları ve baskıları koruyun: Formaların bakım etiketindeki talimatlara uyun; baskı ve amblemleri korumak için önerilen ütüleme yöntemini izleyin.

- Pileleri sabitleyin: Pileli etekleri ütülerken pileleri ataş veya mandal yardımıyla sabitleyerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Philips ütülerin güçlü ve sürekli buhar çıkışı, pilelerin belirgin ve düzgün görünmesine yardımcı olur.

- Zorlu kırışıklıklara buhar gücü: Gömlek yakaları ve manşetler gibi katlı ve sert bölgelerdeki kırışıklıkları açmak için şok buhar özelliğini kullanın.

- Son dakika dokunuşları: Askıdaki formayı son bir kez kontrol ettiğinizde fark ettiğiniz küçük bir kırışıklık için ütü masasını kurmanıza gerek yok. Philips ütülerin dikey buharlama özelliği sayesinde formayı askıdayken saniyeler içinde pürüzsüzleştirebilirsiniz.

Teknoloji, Philips, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Velilerin imdadına yetişen teknoloji! Okul formalarında kırışıklık derdine son - Son Dakika

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SON DAKİKA: Velilerin imdadına yetişen teknoloji! Okul formalarında kırışıklık derdine son - Son Dakika
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