VODAFONE TÜRKİYE'DEN 5G'DE EN GENİŞ KAPSAMA
VODAFONE TÜRKİYE’DEN 5G’DE EN GENİŞ KAPSAMA

15.04.2026 15:53
Vodafone, uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından Türkiye’nin 81 ilinde yapılan tarama testlerinde Türkiye’nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatör oldu.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 5G’deki kapsama gücünü artırmaya devam ediyor. Uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından 81 ilde yapılan detaylı tarama testlerine göre Türkiye’nin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü Vodafone oldu.

P3 tarafından 1-8 Nisan tarihleri arasında toplam 30 bin kilometrelik alanda yapılan değerlendirmede 5G kapsama alanı mevcut tüm frekans bantlarında değerlendirildi. 5G kapsama alanının güvenilir ve anlamlı bir şekilde tespit edilmesini sağlamak için birden fazla sinyal seviyesi eşik değeri uygulandı. Vodafone Türkiye elde ettiği sonuçlarla ülke genelinde en geniş 5G kapsamasını sağladı.

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy şunları söyledi:

“Vodafone olarak, dünya genelinde en fazla ülkede 5G hizmeti veren bir numaralı mobil operatörüz. Dünya genelinde 5G hizmeti verdiğimiz ülke sayısını Türkiye ile birlikte 23’e çıkardık. 1 Nisan’da 81 il ve 922 ilçede 5G sinyalini aynı anda vererek Bakanlığımızın 5G'yi ülke geneline iki yılda yayma hedefini Vodafone olarak büyük oranda daha birinci günden hayata geçirdik. Kapsama ve kullanıcı sayısı itibarıyla Vodafone’un dünyada yaptığı en büyük 5G lansmanına imza attık. Şimdi de uluslararası bağımsız denetim kuruluşu P3 tarafından ülkemizin en geniş 5G kapsamasına sahip operatörü sertifikasını kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 5G’li yeni dönemde güçlü altyapımızı bir kez daha kanıtlamış olduk. Türkiye’nin dijital geleceğine duyduğumuz güvenle çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

AYRINTILI VE GÜVENİLİR 5G KAPSAMA ANALİZİ 

P3, 1 Nisan’da 5G’nin ticari olarak piyasaya sürülmesinin ardından ülke genelindeki 5G kapsamasını değerlendirmek üzere bir mobil karşılaştırma çalışması gerçekleştirdi. Ölçüm yöntemi olarak yüksek çözünürlüklü RF tarayıcının kullanıldığı değerlendirmeyle, kentsel ve kentsel olmayan alanlar dahil olmak üzere ülke çapında ayrıntılı ve güvenilir bir 5G kapsama analizi yapılması hedeflendi ve Türkiye'deki 5G kapsama alanına ilişkin detaylı bir görünüm elde edildi. Tüm ölçümler, uluslararası bağımsız kuruluş P3 tarafından global standardartlara uygun metodolojiler ile gerçekleştirildi. Karşılaştırma çalışması, tutarlı ve kapsamlı veri toplanmasını sağlamak için her biri eksiksiz ölçüm ekipmanına sahip tarayıcıların yer aldığı tam donanımlı 15 araç kullanılarak yürütüldü.

Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi Ayhan Bora Kaplan davasında çarpıcı iddia: Gözaltı listesine müdahale edildi
Rusya’dan Ukrayna’da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı Rusya'dan Ukrayna'da benzin istasyonun füze saldırısı: 5 ölü, 25 yaralı
Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı Gülistan Doku soruşturmasında 14. şüpheli için kırmızı bülten hazırlığı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Magyar ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
Şenol Güneş’ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz Şenol Güneş'ten Dünya Kupası tahmini: O aşamaya kadar rahat yükseliriz
Kuzey Irak’ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
Okan Buruk’un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş radikal bir imaj değişikliğine gitti
2 bin 504 yıla hapis cezası alan ’Jet Fadıl’dan yıllar sonra ilk görüntü 2 bin 504 yıla hapis cezası alan 'Jet Fadıl'dan yıllar sonra ilk görüntü
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor’da ilk ayrılık gerçekleşti Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti Motosikletiyle kamyonetin altında kalan 17 yaşındaki Sude hayatını kaybetti

15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
15:19
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:32
Seçim ne zaman yapılacak Erdoğan’ın yanıtı hayli net oldu
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
13:37
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
12:41
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
