Yapay Zeka ile İş Güvenliğinde Devrim! - Son Dakika
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Teknoloji

Yapay Zeka ile İş Güvenliğinde Devrim!

Yapay Zeka ile İş Güvenliğinde Devrim!
02.06.2025 17:03
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Naz Teknik OSGB, 2028'de yapay zeka destekli görüntü işleme sistemini devreye alacak.

NAZ Teknik Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) iş güvenliğinde yapay zeka destekli görüntü işleme sisteminin ilk fazını 2028'de tamamlayacağını duyurdu.

Türkiye iş sağlığı ve güvenliği ekosisteminde sıfır iş kazası hedefiyle çalışan Naz Teknik Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), yapay zeka destekli görüntü işleme sistemiyle iş güvenliğinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. 2028 yılı itibarıyla devreye alınması planlanan bu sistemle fabrika ve sanayi tesislerinde saha güvenliğini anlık olarak analiz eden, riskleri tespit eden ve aksiyon alınmasını sağlayan akıllı bir modül geliştiriliyor.

Geliştirilen sistemde, fabrikalarla yapılan anlaşmalar kapsamında işyerine entegre edilen kamera sistemleri, yapay zeka destekli görüntü işleme yazılımıyla buluşturuyor. Bu yazılım, çalışma alanlarında meydana gelen tehlikeli durumları analiz ederek, önceden belirlenen protokollere göre ilgili kişilere anında bilgi aktarıyor. Her kameraya özgü oluşturulan protokoller sayesinde, sistem tehdit seviyesine göre güvenliği bilgilendiriyor. Anons sistemini devreye sokabilecek veya ilgili yöneticilere otomatik uyarılar gönderiyor.

'KAMERALARA ÖZGÜ PROTOKOLLERLE SİSTEM, TEHDİT SEVİYESİNE GÖRE GÜVENLİĞİ BİLGİLENDİREBİLİYOR'

Naz Teknik OSGB'nin CEO'su Alptekin Balaban, projelerine ilişkin şu açıklamada bulundu:

"İş sağlığı ve güvenliği sektörü, yıllardır manuel takip ve kontrol sistemleriyle ilerliyordu. Ancak bu yöntemlerin getirdiği en büyük handikaplardan biri, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekiminin sahada bulunmadığı durumlarda eksikliklerin tespitinde yaşanan zorluklardı. Evrak takibinin sınırlı kalması, sürecin dijitalleşmemesi gibi nedenlerle yaşanan bu boşluklar, olası bir hukuki süreçte doğrudan iş güvenliği uzmanlarını sorumlu hale getirebiliyor. İşte tam da bu noktada devreye giren yapay zeka destekli görüntü işleme teknolojimizle sektörde bir dönüşümün kapısını aralıyoruz."

YAPAY ZEKA DESTEKLİ DİNAMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ DE SUNUYOR

Yapay zeka destekli görüntü işleme sistemlerinin geleceğinde de çok daha yenilikçi bir vizyonun bulunduğunu söyleyen Balaban, "Bu yolculukta, teknolojiyi insanın önüne koymadan, insanı teknolojiyle güçlendirmeye devam ediyoruz. Saha içinde gezen yapay zeka destekli mini dronelar, ortamı analiz ederek tehlike tespiti yapacak ve verileri doğrudan yapay zekaya iletiyor. Yapay zeka, görüntüdeki tehdidi analiz ederek önceden tanımlanmış kodlara göre gerekli aksiyonları otomatik olarak başlatabiliyor. Bu aksiyonlar arasında iş güvenliği uzmanına uyarı göndermekten, 112'yi aramaya ya da fabrika içi anons sistemini çalıştırmaya kadar birçok seçenek yer alıyor" diye konuştu.

Balaban, "Buna göre Naz Teknik OSGB'nin yeni teknolojisi, yalnızca anlık müdahalelerle sınırlı kalmıyor; aynı zamanda dinamik bir risk değerlendirme süreci de sunuyor. Görüntü işleme teknolojisi, işyerinde oluşan riskleri CRM sistemiyle entegre bir şekilde analiz ederek otomatik görev atamaları oluşturuyor. Örneğin, sistem bir tehlike algıladığında, 'risk değerlendirmesi güncellendi, lütfen kontrol ediniz' şeklinde otomatik bir görev, ilgili uzmana iletiliyor" ifadelerini kullandı.

'İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI, TEKNOLOJİK ANLAMDA DA DESTEKLENMELİ'

"Bu teknolojinin dünyada ilk kez uygulandığını iddia etmiyoruz. Ancak, onu bu denli entegre eden, çeşitlilik kazandıran ve iş güvenliği alanına bu vizyonla adapte eden öncü ekiplerden biri olma

hedefindeyiz. Çünkü biz, iş güvenliği uzmanının sadece sahada değil, teknolojik anlamda da desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz" diyen Balaban, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"En büyük hedefimiz, her iş güvenliği uzmanımıza dijital bir asistan kazandırmak. 2028 vizyonumuz doğrultusunda, insanı merkeze alan dijitalleşme adımlarımızla her saha verisini anlamlı aksiyonlara dönüştürüyoruz. 'Çalışanın olduğu her yerde' sloganıyla hareket ederken, kurumsallaşma ve sistemleşme alanlarında sektöre öncülük ediyoruz. Dijital çözümlerle iş sağlığı ve güvenliği süreçlerini daha hızlı, doğru ve sürdürülebilir hale getiriyoruz. Yapay zeka ile iş güvenliğini entegre edecek çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."

Kaynak: DHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yapay Zeka ile İş Güvenliğinde Devrim! - Son Dakika

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