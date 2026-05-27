Diyarbakır'da Bayram Yoğunluğu

27.05.2026 15:56
DİYARBAKIR'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kente gelen yerli ve yabancı turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekanları gezip, fotoğraf çektirdi.

Diyarbakır'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde kente gelen yerli ve yabancı turistler, Sur ilçesindeki tarihi mekanlarında yoğunluk oluşturdu. İslam aleminin 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, 4 ayaklı minare, Hazreti Süleyman Cami, Kurşunlu Cami, Hasanpaşa Hanı ve On Gözlü Köprü gibi kentin sembolü haline gelen mekanlar, ziyaretçilerle doldu. Ziyaretçiler, tarihi mekanları gezerek hatıra fotoğrafları çektirip, hediyelik eşya satın aldı.

TURİZM POLİSİ, KENTE GELEN TURİSTLERE 7 DİLDE HİZMET VERİYOR

İl Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, İngilizce, Fransızca, Almanca, Arapça, Farsça, Kürtçe ve Zazaca dillerinde hizmet sunuyor. Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan kentte, özellikle Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi, Ulu Cami, On Gözlü Köprü ve Hasanpaşa Hanı gibi noktalarda görev yapan ekipler, ziyaretçileri karşılayıp yönlendirme, bilgilendirme ve güvenlik hizmeti veriyor.

'BURSA'DA BU KADAR YOĞUNLUĞA ALIŞIK DEĞİLİZ'

Bursa'dan gelen Veysel Karani kentin çok kalabalık olduğunu belirterek, "Bursa'dan geliyoruz. Çok güzel bir şehir ve insanları da çok iyi. Yakınlıkları samimiyetleriyle mükemmeldirler. Kimse Diyarbakır'ı farklı düşünmesin, gerçekten çok güzel bir şehirdir. Herkes rahat rahat gelip yesinler, içsinler gitsinler. Bursa'da bu kadar yoğunluğa alışık değiliz. Burası gerçekten kalabalık. 5 günlüğüne geldik. Mardin'e de ardından Şanlıurfa'ya daha sonra Bursa'ya gideceğizö dedi.

'3 ÖĞÜN CİĞER KEBABI YEDİM'

Ankara'da yaşayan ve kenti gezen Erva Güneş ise "Burada doğdum ama Ankara'da yaşıyorum. İlk defa memleketimi görmeye geldim. Çok mutluyum çok güzel bir yer burası. Burada tarihi yerleri gezeceğiz. 3 öğün ciğer kebabı yedim. Çok güzeldiö diye konuştu.

Kenti ilk defa gezmeye gelen Nuray Köse de şöyle konuştu:

"Ankara'dan buraya kadim şehirleri gezmeye geldik. İlk defa geldim çok güzel. Biraz kalabalık ama olsun. Diyarbakır'da Ulu Cami'yi, On Gözlü Köprü'yü, 4 ayaklı minareyi gezdik. Kalabalık dışında bir şikayetimiz yok. Ambiyans, atmosfer ve bayram çok güzel.ö

Haber ve kamera: Gıyasettin TETİK-Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Diyarbakır, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

