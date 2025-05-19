Gece Müzeciliği 2025'te 26 Kentte Uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Gece Müzeciliği 2025'te 26 Kentte Uygulanacak

Gece Müzeciliği 2025\'te 26 Kentte Uygulanacak

Kültür Bakanı Ersoy, 2025'te 7 ilde 26 antik kentte 'gece müzeciliği' uygulamasının başlayacağını açıkladı.

19.05.2025 15:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlarda hayata geçirilen 'gece müzeciliği' uygulamasının 2025 yılında 7 ilde toplam 26 antik kentte daha devreye alınacağını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan gece müzeciliği uygulamasıyla Türkiye genelinde pek çok müze ve ören yeri akşam saatlerinde de ziyaretçilerini ağırlayacak. Efes Antik Kenti saat 23.00'e kadar, Antalya'daki Aspendos, Patara ve Side ören yerleri de saat 22.00'ye kadar gezilebilecek. İstanbul'daki Galata Kulesi saat 23.00'e, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ise saat 22.00'ye kadar ziyaretçilere açık olacak. Ankara'da yer alan Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve Etnografya Müzesi ise saat 21.00'e kadar gezilebilecek. Bununla birlikte Nemrut Ören Yeri'ndeki anıtsal heykeller gün doğumuyla birlikte ışıklandırılacak ve 04.00-09.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Türkiye'nin en büyük müzelerinden olan Şanlıurfa Müzesi ile Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi gibi yapılar da gece saatlerinde açık kalarak kültürel erişimi daha da artıracak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu uygulama ile müze ve ören yerlerinin ziyaret saatlerini uzatmayı ve turizmi yılın 12 ayına yaymayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılında Efes, Hierapolis, Patara, Side ve Kapadokya gibi önemli destinasyonlarda hayata geçirilen Gece Müzeciliği uygulamasının, 2025 yılında 7 ilde toplam 26 antik kentte daha devreye alınacağını belirtti. Uygulamanın özellikle sıcak yaz günlerinde müzelerin akşam saatlerinde de gezilebilmesine olanak tanıdığını vurgulayan Ersoy, 1 Haziran-1 Ekim 2025 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına sahip Müzekart kullanıcılarının yalnızca 100 TL ilave ücret ödeyerek, belirlenen ören yerlerini saat 19.00'dan itibaren ziyaret edebileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Türkiye, Turizm, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Turizm Gece Müzeciliği 2025'te 26 Kentte Uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı Fenerbahçe tribünleri maç başlar başlamaz futbolcuları ıslıkladı
Rusya, Baltık Denizi’nde Yunanistan’a ait petrol tankerine el koydu Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
Galatasaray’da Osimhen’in gol anonsunu kızı yaptı Galatasaray'da Osimhen'in gol anonsunu kızı yaptı
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti

16:18
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD’den çarpıcı açıklama
Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:28
Futbolseverler müjde Kritik maç şifresiz kanalda
Futbolseverler müjde! Kritik maç şifresiz kanalda
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
21:23
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
Muslera şampiyonluk maçında penaltı attı
21:18
Mauro Icardi’den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
Mauro Icardi'den 5. yıldız sonrası ilk açıklama: Burası çok büyük bir camia
21:04
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar
21:03
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti
Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
20:57
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 16:40:04. #7.11#
SON DAKİKA: Gece Müzeciliği 2025'te 26 Kentte Uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.