Havalimanı rötarları turistlerin memnuniyetsizliğine neden oluyor - Son Dakika
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Turizm

Havalimanı rötarları turistlerin memnuniyetsizliğine neden oluyor

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TÜRSAB Başkan Danışmanı Hamit Kuk, havalimanlarındaki rötarlar nedeniyle turistlerden şikayet aldıklarını belirtti. Turistlerin son dakikasına kadar tatil yapmak istediğini söyleyen Kuk, bu durumun memnuniyetsizliğe yol açtığını ifade etti.

05.08.2024 15:08
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TÜRKİYE Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Danışmanı Hamit Kuk, havalimanlarındaki rötarlar nedeniyle haziran ayından bu yana turistlerden çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi. Kuk, "Daha önceleri turisti, 2 saat önceden havalimanına götürüyorduk. Şimdi 6 saat önceden götürüyoruz. Bu durum memnuniyetsizliğe neden oluyor" dedi.

Türkiye genelinde havalimanlarındaki rötarlardan, turizm kenti Antalya'yı da olumsuz etkilendi. Bu yıl 17 milyon turist hedefleyen kentte, günde her 2 dakikada bir uçak iniş ve kalkış yapıyor. Çoğunluğu yurt dışından gelen turistler hem otellerine giderken hem de ülkelerine dönerken uzun saatler beklemek zorunda kalıyor.

'TURİST SON DAKİKASINA KADAR TATİL YAPMAK İSTER'

TÜRSAB Başkan Danışmanı Hamit Kuk, rötarlar nedeniyle turistten şikayet düzeyine varan geri dönüşler aldıklarını söyledi. Rötarların başladığı haziran ayından bu yana en çok şikayetin bu konuda geldiğini belirten Hamit Kuk, "Daha önceleri turisti, 2 saat önceden havalimanına götürüyorduk. Şimdi 6 saat önceden götürüyoruz. Bu durum turistte memnuniyetsizliğe neden oluyor. Turist son dakikasına kadar tatil yapmak ister" diye konuştu.

Kent içi trafiğin de bir sorun oluşturduğunu belirten Kuk, turistlerden bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını söyledi.

Havalimanı rötarları turistlerin memnuniyetsizliğine neden oluyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Havalimanı rötarları turistlerin memnuniyetsizliğine neden oluyor - Son Dakika

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