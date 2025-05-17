Saros'a Yapay Resif Projesi: Tank Batırılıyor - Son Dakika
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Turizm

Saros'a Yapay Resif Projesi: Tank Batırılıyor

Edirne'de Saros Körfezi'ne tank batırılarak dalış turizmi ve deniz ekosistemi zenginleştirilecek.

17.05.2025 13:12
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EDİRNE Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) iş birliğinde 'Yapay resif projesi' çerçevesinde Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı açıklarına tank batırılacak.

Saros Körfezi'nde deniz ekosistemini zenginleştirmek ve dalış turizmini canlandırmak amacıyla yürütülen 'Yapay resif projesi' kapsamında batırılacak M62 T model tank, İbrice Limanı'na getirildi. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden getirilen tank, prosedürlerin tamamlanması ve resmi izinlerin alınmasının ardından teslim alındı. Bu ay içinde yaklaşık 13 metre derinliğe batırılması planlanan tank, Türkiye'de şimdiye kadar en sığa yerleştirilmiş batık ünvanına sahip olacak. Bu sayede yalnızca profesyonel dalgıçlar değil, yüzeyde yüzenler de batık tankı gözlemleyebilecek. Tankın bu ay içerisinde denize indirilmesi planlanıyor. Proje, bölge turizmine yeni bir ivme kazandırırken, yerel ekonomiye de doğrudan katkı sunacak.

'SAROS'UN SU ALTI KÜLTÜREL MİRASI HER GEÇEN GÜN ZENGİNLEŞİYOR'

ESTAB Başkanı ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, projenin sadece dalış tutkunları için değil, Saros Körfezi'ne gelen her ziyaretçi için eşsiz bir deneyim sunacağını söyledi. Özcan, Aynı zamanda deniz yaşamı için yeni bir yuva oluşturacak. Tank batığı, bölgemizde hem turizmi güçlendirecek hem de deniz ekosistemine katkı sağlayacak. Doğayla uyumlu turizm anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu proje sadece dalış tutkunları için değil, Saros Körfezi'ni ziyaret eden her misafirimiz için eşsiz bir deneyim sunacak. Batırılacak tank, hem görsel bir cazibe merkezi olacak hem de deniz yaşamı için yeni bir yuva oluşturacak. Daha önce bölgemizde batırılan gemi, uçak ve su altı tarih müzesi gibi projelere şimdi bir de tank batığı eklenmiş oluyor. Böylece Saros'un su altı kültürel mirası her geçen gün daha da zenginleşiyor. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği geçen Edirne Valiliğimize ve tüm kurumlara, teşekkür ediyorum dedi.

'TÜRKİYE'DE EN SIĞA BATIRILAN BATIK'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Temsilcisi ve Dalış Merkezi Derneği Başkanı Ahmet Yumurtacı da Yaklaşık 1 yıl önce ESTAB yetkilileriyle, denizlerimizi hem ekolojik açıdan zenginleştirmek hem de dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla bir proje başlattık. Bu projeyle, yapay resif oluşturmak üzere bir tankın denize batırılması hedeflenmişti. Sayın Valimizin ve ESTAB'ın da desteğiyle bu projemizi hayata geçirme noktasına geldik. Bu tank, yaklaşık 12-13 metre derinliğe batırılacak ve Türkiye'de bugüne kadar en sığa batırılan batık olma özelliğini taşıyacak. Bu özelliği sayesinde sadece profesyonel dalgıçlar değil, amatör dalış meraklıları ve hatta su altını keşfetmek isteyen birçok vatandaşımız da bu batığı rahatlıkla görebilecek. Dolayısıyla bölgemizdeki dalış turizmini canlandıracak, yerel ekonomiye katkı sağlayacak ve aynı zamanda su altı canlıları için yeni bir yaşam alanı oluşturacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ederim diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Saros'a Yapay Resif Projesi: Tank Batırılıyor - Son Dakika

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