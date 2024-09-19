Türkiye 60 Milyon Turist Hedefinde - Son Dakika
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Turizm

Türkiye 60 Milyon Turist Hedefinde

Türkiye 60 Milyon Turist Hedefinde

Bakan Ersoy, bu yıl Türkiye'nin 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedeflediğini duyurdu.

19.09.2024 16:04
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KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün ülkemiz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirdiğimiz politikalar sonucunda biz bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz.

Aynı zamanda bu 60 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden beklentimiz 60 milyar dolardır. Bu hedefleri aşacağımız günlerin de çok uzakta olmadığını biliyoruz" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaman'a geldi. Bakan Ersoy, ilk olarak Karaman Valiliğini, ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Ersoy, burada yaptığı açıklamada, Türkçenin önemine değindi. Karaman'ın Anadolu coğrafyasındaki yerinden söz eden Bakan Ersoy, "Medeniyetimize farklı alanlarda önemli katkılar sunmuş, alimler, şairler, devlet adamları yetiştirmiş Karaman, topraklarının bereketiyle Anadolu coğrafyasına büyük bir zenginlik katmıştır. Türkçenin büyük şairi Yunus da Türkçenin sahibi Karaman oğlu Mehmet Bey de bu topraklar üzerinde yetişmiş bu sayede Karaman, Türkçenin başkenti olmuştur. Türkçe, bizim sadece birbirimizle iletişim kurmamızı, konuşmamızı sağlamıyor. Türkçe, aynı zamanda bizim hayatımızı anlamlandırmamızı, geçmişle gelecek arasında bağlantı kurmamızı sağlıyor. Bu açıdan bizim üzerinde en fazla durduğumuz konuların başında dilimiz gelmektedir. Bu açıdan Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dilimizi koruyup geliştirmek adına çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

'DİZİLER, TÜRKÇEYE İLGİLİ ARTIRDI'

Türk dizilerinin, başka ülke televizyon kanallarında yayınlamasının, Türkçeye olan ilgiyi artırdığını belirten Ersoy, "Türkçenin son yıllarda bu denli ilgi görmesinin sebeplerinden biri de Türk dizileri oldu. Bakanlık olarak Türk dizilerinin farklı ülkelerde izlenmesini sağlamak amacıyla da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdik. Dünyada Amerika'dan sonra en fazla dizi ihraç eden ülkelerden biriyiz. Bir yandan dizilerimizin izlenmesini sağlıyor, diğer yandan da bu ilginin karşılığında Türkçe öğrenmek isteyen yabancılara Türkçe kursları açıyoruz" dedi.

TURİZM'DEN BEKLENTİ 60 MİLYAR DOLAR

Bakan Ersoy, eskiden turizm denince akla ilk olarak, deniz, kum ve plajın geldiğini söyleyerek, "Eskiden ülkemizde 'turizm' dendiğinde akla ilk ne geliyordu; deniz, kum, plaj. Dünyanın en güçlü turizm potansiyeline sahip ülkelerinden biri olan Türkiye'de 'turizm' dendiğinde akla ilk bunlar geliyordu. Bunun sonucu olarak örneğin, 2002 yılında ülkemize gelen turist sayısı yalnız 12 milyondu. Gelir ise 13 milyar dolar. Peki, biz ne yaptık? Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti kadrolarının desteğiyle kültür ve turizm alanında adeta devrim niteliğinde adımlar atarak bu alanda yeni bir dönem başlattık. Geldiğimiz noktada 200'den fazla ülkede Türkiye'nin ve şehirlerimizin, turizm bölgelerimizin tanıtımını gerçekleştirdik. Ağustos ayında Karaman'ın da tanıtım filmini hazırlattık ve uluslararası hesaplarda bu filmin yayınlanmasını sağladık. Ayrıca mayıs ayında Kapadokya Üniversitesi is¸ birliği ile Karaman Turizm Tanıtım ve Gelis¸tirme Yol Haritasını da hazırladık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde şehrimizin tanıtımına daha fazla odaklanıp, Karaman'a katkı sağlamayı hedefliyoruz. Diğer yandan, turizmi 12 aya yayıp, Türkiye'nin turizm pastasından daha yüksek bir pay alması, Karaman'a daha fazla turistin gelmesi için tarih, inanç, kültür, doğa, sağlık ve gastronomi gibi alanlarda da çalışma yaparak turizmi çeşitlendirdik. Bugün ülkemiz 60 milyon turist hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. 20 yıl önce 12 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'de hayata geçirdiğimiz politikalar sonucunda biz bu yıl 60 milyon ziyaretçi bekliyoruz. Aynı zamanda bu 60 milyon ziyaretçinin yanında da bu yıl turizmden beklentimiz, 60 milyar dolardır. Bu hedefleri aşacağımız günlerin de çok uzakta olmadığını biliyoruz. İnşallah yakın dönemde dünya turizm pastasından çok daha fazla pay alacağımızı da sizlerle paylaşmak isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, daha sonra kentteki esnafı ziyaret ederek, sohbet etti. Ardından Mümine Hatun Türbesi'ne giderek, dua etti. Ersoy, son olarak da Gazi Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Turizm Türkiye 60 Milyon Turist Hedefinde - Son Dakika

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