19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

Geniş Video İzle

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde Sadık Recep Kara; 19 yılı makam şoförlüğü olmak üzere 27 yıl hizmet verdiği belediyenin başkanı oldu. Belediyenin her kademesini görerek makama oturan Kara, "Çok şükür alnımızın akıyla sahaya inebilirsek, millete kendimizi anlatabilirsek, partimizin de takdiri olursa 4 yıl sonra adayız" dedi.

05.03.2025 12:54  Güncelleme: 13:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş hakkında çıkan hapis kararı sonrası, AK Parti'den Atilla Tarık Semiz yapılan seçimde 99 gün boyunca başkanlığa vekalet etti. Belediye Başkanlığı seçimi için 12 Şubat günü yapılan seçimde 8 oy alan Sadık Recep Kara Gülüç Belediye Başkanı seçildi. 19 yıl makam şoförlüğü, 27 yıl hizmet ettiği belediyeden emekli olan Kara, bu kez belediyeye başkan olarak geri döndü.

"DEDİKODUYU BIRAKTIK, HİZMET İÇİN VARIZ"

İYİ Partili meclis üyelerinin de desteği ile seçimi kazanan Kara, hizmet için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirterek "Partimizin milletvekilleri, il başkanı, ilçe başkanı, belde başkanımız; iki adayımız vardı. Biri Atilla Tarık Semiz biri de bendim. Üst kurullarımızın bize vermiş olduğu yapmış oldukları destekle ilgili hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu süreci iyi bir şekilde yönettikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İYİ Partili karşı taraftaki arkadaşların da desteğiyle bize vermiş olduğu teveccüh ile seçimi aldık. Bizim AK Parti'nin diğer adayı arkadaşımız da bizim arkadaşımız. Onu öteleme, dışlama gibi herhangi bir yaptırımımız yok. Bizimle bu yola çıkan bizimle bu yolda devam eden tüm dostlarımızı bekleriz. Biz hizmet için varız. Dedikoduyu bıraktık. Hizmet yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerine yer verdi.

19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

"ALLAH HERKESİN YOLUNU AÇIK ETSİN"

Eski belediye başkanı İbrahim Yalçın döneminde başladığı belediyede işe başladığını anlatan Kara, "Ben bu belediyeye önceki başkanlarımızdan İbrahim Yalçın döneminde işe girdim. Allah razı olsun. Sonra belli bir noktalarda Gülüç Belediyespor'da yıllarca futbol oynadım. Futbolun sayesinde belediyeye girdim. İbrahim Yalçın başkanımız Allah rahmet eylesin onun bize gösterdiği ekmekle devam ediyoruz. Üç dönem Aydın Güngör ile çalıştım. Aydın başkanımızdan Allah razı olsun. Hiçbir art niyetini, bizi ötelediğini görmedim. Bize sürekli nasihatler vererek bizi sürekli yönlendirerek bugünlere gelmemizde çok büyük desteği oldu. Bir sonraki başkanla da üç dört yıl çalıştım ve emekli oldum. Ben herhangi bir şeyini görmüş değilim. Ama tabi kamuoyunda oluşan bazı şeyler var. Onlar beni ilgilendirmiyor. Allah herkesin yolunu açık etsin. Daha sonraki seçimde Atilla Tarık Semiz kardeşimiz vekil olarak partimizin vekili olarak belediye başkan vekilliğini 99 gün yaptı. Ona da yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

"BELEDİYENİN HER KADEMESİNİ GÖREREK BU KOLTUĞA GELDİM"

Yapılan seçimin ardından makam koltuğuna oturan Kara, "Seçim arenasında biz seçildik. Diğer arkadaşların takdiri, teveccühü ile devam ediyoruz. Biz artık burada kavganın, gürültünün, haber kirliliğinin bitmesini istiyoruz. Hizmet açısından yapabileceğimiz her türlü yardımları, hükumet yardımlarını, Milletvekilimiz Saffet Bozkurt'un yanı sıra partili yöneticilerimizin de yardımıyla hepimiz bir neferiz. Ben bu koltuğa belediyenin her kademesini görerek geldim. En tabandan en yukarıya kadar. Çok şükür alnımızın akıyla sahaya inebilirsek, millete kendimizi anlatabilirsek takdirleri, partimizin de takdiri olursa 4 yıl sonra aday olduğumuzu zaten söylüyoruz" diye konuştu.

19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

"BURALARA VEFA BİLEN İNSANLARIN GELMESİ LAZIM"

Görev süresi içerisinde halkın yanında olacağını ve kapısının açık olacağını anlatan Kara, dört yıllık hizmet süresi sonrasında yine aday olacağını şimdiden ilan ederek açıklamalarını şöyle tamamladı: "19 yıl makam şoförlüğü yaptım. Toplamda 27 yılda emekli oldum. Buralara vefa bilen, vatandaşın isteklerine göre hareket eden, onlarla birlikte hareket eden, onları kendinden bilen, yukarıdan bakmayan insanların gelmesi lazım. Biz halkın içinden gelmeyiz. Halkın içinden geldiğimiz için halkı iyi biliriz. Biz kucaklarız, düşmanım da olsa kapım açık kucaklarım. Dört yıl hizmet ederek Gülüç'ü bir noktaya getirebilirsek ne mutlu bize."

19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Kaynak: İHA

Recep Kara, Zonguldak, Politika, Güncel, Ereğli, Gülüç, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çengelköylü:
    GÖREVİNİZDE BAŞARILAR DİLERİM YAPILAN İHALELERE DİKKAT ET BU CHP Lİ BELEDİYELER GİBİ AKARYAKIT TANKERİYLE SAKINA SAKIN MEVE SEBZE TAŞITMA YAKIT TANKERİNDE TAŞINAN MEYVE VE SEBZELER BIRAK İNSANLARI HAYVANLARI DAHİ ZEHİRLER SONRA BELDEDE SANA OY VERECEK İNSAN KALMAZ 21 9 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2025 23:57:43. #7.11#
SON DAKİKA: 19 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.