2 yılda 2 kez ölümden dönen Devrim Yakut: Camdaki Kız'da oynarken beyne pıhtı attı sağ tarafım hissizleşti - Son Dakika
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Yaşam

2 yılda 2 kez ölümden dönen Devrim Yakut: Camdaki Kız'da oynarken beyne pıhtı attı sağ tarafım hissizleşti

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Haberler.com'un Haber Bahane programına konuk olan usta oyuncu Devrim Yakut, Camdaki Kız dizisinde rol alırken sağ tarafının felç kaldığını, Kirli Sepeti'nde de bacağını kırdığını söyledi. Beynine pıhtı attıktan sonra sağ tarafına hissizlik geldiğini söyleyen Yakut ''Uyuşukluk olmasına rağmen çalışmaya devam ettim'' dedi.

19.07.2024 16:27
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Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Devrim Yakut oldu. İki sene içinde iki kez ölümden döndüğünü söyleyen Yakut, beyne pıhtı atma sonucu sağ tarafına felç indiğini ve dizi çekimlerine devam ettiğini söyledi.

"2 YILDA 2 KERE ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Hayatta başına gelen her şeyi saygıyla karşıladığını söyleyen usta isim "2,5 yıldır başıma bir sürü sağlık sorunu geldi. Ben hiçbir zaman bu neden benim başıma geldi demem. Ben olay olduktan sonra hep elimi kaldırır bu hediye için teşekkür ederim. Bana bunu neden yaşadığımın ayrıntılarını gösterecek işaretler yolla lütfen derim. Allah'a öyle dua ederim. Kabule geçmek büyük özgürlüktür. 20 yıldır böyleyim. Olan her şey hayırlıdır. 2 yılda 2 kere ölümden döndüm. Hayat çok neşeli bir yer, yaşamak ve hayatta olmak bana çok mucizevi ve tatlı geliyor. Başımıza gelen her şey de bunu hatırlamak için bir işarettir. Ben hayata bağrımı açtım ne gelirse de kabulüm. Bildiğimiz tek mutlak gerçek bir gün öleceğimiz. Benim annem, annesine bakarken hastalandı. O yüzden kimsenin bana bakmasını istemiyorum. Bunu çevreme de söyledim. Bunun için kenarda ayırdığım bir bütçe var onu kullanarak beni profesyonel ellere emanet etmelerini istedim" dedi.

2 yılda 2 kez ölümden dönen Devrim Yakut: Camdaki Kız'da oynarken beyne pıhtı attı sağ tarafım hissizleşti

"EŞİM PIHTI ATMASI SONUCU KONUŞMA BECERESİNİ YİTİRDİ"

Oyuncu eşi Alper Kut ile peş peşe beyne pıhtı atması sonucu zor günler geçirdiklerinden bahseden Yakut, sözlerine şöyle devam etti: "2,5 sene önce eşimin konuşma merkezinin olduğu kısma pıhtı attı, bu haberi de Camdaki Kız setinde aldım. Eşimin sabah beni işe uğurlarken uykulu bir hali vardı. O da hiç konuşmadan bana el salladı. Ben de sete çok telefon götüren biri değilimdir. Reji koordinasyonundan bir arkadaşım tuhaf bir suratla yanıma geldi. O dönem eşimin annesi çok hastaydı ona bir şey olduğunu düşündüm. Sonra arkadaş yanıma gelerek 'Menajerinizi aramanız gerekiyor' dedi. Telefonu elime aldığımda 80'e yakın arama vardı ve bir tek Alper aramamıştı. Ben direkt kocam mı öldü diye sordum. İçime bir ateş düştü. Alper o esnada ablasıyla görüntülü konuşuyor ve ablası konuşamadığını anlamış. Eşimin yanına gittiğimde hiç konuşamıyordu. Herkesi tanıyor, aklı başında ama konuşamıyor ve yazamıyordu. Onun için ve benim için çok ağır bir sınavdı."

2 yılda 2 kez ölümden dönen Devrim Yakut: Camdaki Kız'da oynarken beyne pıhtı attı sağ tarafım hissizleşti

"CAMDAKİ KIZ'DA OYNARKEN PIHTI ATTI, SAĞ TARAFIM HİSSİZLEŞTİ"

Ondan 6 ay sonra da benim beynime pıhtı attı. Camdaki Kız çekimlerinde çok şeyler oldu. Alper'in rahatsızlığında çekime devam ettim ama kendi rahatsızlığımda 2 bölüm dizide olamadım. Benim sağ elim ve bacağım uyuşuktu. Ben örgü örmeye ve çalışmaya devam ettim. Elimin ve bacağımın uyuşuk olduğunu biliyorum ama onun üzerine gitmek zorundaydım. Ben kocama baktım o da bana baktı. Kirli Sepeti'nde oynarken bacağımı kırdığımda evde bana prenses gibi baktı, hala da öyle."

2 yılda 2 kez ölümden dönen Devrim Yakut: Camdaki Kız'da oynarken beyne pıhtı attı sağ tarafım hissizleşti
2 yılda 2 kez ölümden dönen Devrim Yakut: Camdaki Kız\'da oynarken beyne pıhtı attı sağ tarafım hissizleşti

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Son Dakika Yaşam 2 yılda 2 kez ölümden dönen Devrim Yakut: Camdaki Kız'da oynarken beyne pıhtı attı sağ tarafım hissizleşti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Kublay: Büyük haber 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 2 yılda 2 kez ölümden dönen Devrim Yakut: Camdaki Kız'da oynarken beyne pıhtı attı sağ tarafım hissizleşti - Son Dakika
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