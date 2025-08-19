220. Altın Başarı Ödülleri'nde Av. Bedia Teymur 'Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni' Seçildi - Son Dakika
220. Altın Başarı Ödülleri'nde Av. Bedia Teymur 'Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni' Seçildi

19.08.2025 11:55
İstanbul'da düzenlenen 20. Altın Başarı Ödülleri'nde 60 farklı kategoride ödüller sahiplerini buldu. Gecede, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur "Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni" seçildi. Teymur adına ödülü İş Analisti Hilal Ünek teslim alarak teşekkürlerini iletti. Törene medya ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

20. ALTIN BAŞARI ÖDÜLLERİ GÖRKEMLİ TÖRENLE SAHİPLERİNİ BULDU

İstanbul'da düzenlenen 20. Altın Başarı Ödülleri, medya ve sanat dünyasından birçok önemli ismi bir araya getirdi. 60 farklı kategoride verilen ödüller, seçici kurulun titiz değerlendirmeleri sonucunda sahiplerini buldu. Törenin sunuculuğunu Cengizhan Kaya üstlenirken, geceye renkli anlar damga vurdu. Spikerler Dünyası tarafından organize edilen ödüller, Türkiye'de farklı meslek gruplarına farkındalık kazandırmayı hedefliyor.

HABERLER.COM GENEL YAYIN YÖNETMENİ YILIN EN İYİSİ SEÇİLDİ

Gecede, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur "Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni" ödülüne layık görüldü. Yoğun çekim takvimi nedeniyle törene katılamayan Teymur adına ödülü İş Analisti Hilal Ünek teslim aldı. Ünek, Teymur'un teşekkürlerini ve selamlarını iletti. Spikerler Dünyası tarafından 20'nci kez gerçekleştirilen Altın Başarı Ödülleri, her yıl Türkiye'nin farklı alanlardaki en başarılı isimlerini onurlandırarak toplumsal katkı sunmayı amaçlıyor.

