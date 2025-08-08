Almanya'dan Tatil İçin Gelen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Almanya'dan Tatil İçin Gelen Genç Hayatını Kaybetti

Almanya\'dan Tatil İçin Gelen Genç Hayatını Kaybetti
08.08.2025 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de çıkan kavga sonucu yaralanan Poyraz Başnak, hastanede yaşamını yitirdi, cenazesi defnedildi.

ALMANYA'dan tatil için geldiği Aydın'ın Didim ilçesinde laf atma nedeniyle çıkan kavgada, başına sopayla vurulması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitiren Poyraz Başnak (21), İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Poyraz Başnak'ın annesi Güldem Akkuş, "Çok üzgünüm. Oğlum maganda kurbanı oldu. Almanya'dan kızım ve oğlumla gelmiştim. Şimdi ise 2 kişi döneceğiz" dedi.

Olay, 23 Temmuz'da, Didim ilçesi Akköy Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil şeridindeki sitede bir grup arasında laf atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. Olaydan yaklaşık 2 saat sonra P.G. (17), Poyraz Başnak ile arkadaşı O.A'yı yolda yürürken gördü. P.G., arkadaşı S.A.G. (18) ile Başnak ve O.A.'yı otomobille takip etmeye başladı. Bir süre sonra otomobilden inen P.G. ve S.A.G., Poyraz Başnak ve O.A.'ya saldırdı. Almanya'dan bir süre önce ailesiyle tatil için ilçeye gelen Başnak, S.A.G.'nin savurduğu sopanın başına isabetiyle yaralanıp yere yığıldı. İki arkadaş, O.A.'yı da darbettikten sonra otomobile binip uzaklaştı. Poyraz Başnak, ambulansla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Başnak önce Kuşadası Devlet Hastanesi'ne, sonra İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Poyraz Başnak, 6 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Jandarma, olayın ardından S.A.G.'yi gözaltına aldı. Diğer şüpheli P.G. de kaçtığı İzmir'de yakalandı. İşlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Poyraz Başnak için bugün, dedesinin yaptırdığı Nergiz Goncalar Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Poyraz'ın annesi Güldem Akkuş, babası Mustafa Başnak, kardeşi Kardelen Başnak, anneannesi Gülnihal Akkuş, dedesi Ekrem Akkuş, teyzesi Lamia Ayhan ve çok sayıda kişi katıldı. Poyraz Başnak'ın tabutuna, tuttuğu takım olan Galatasaray'ın atkısı serildi. Kılınan namazın ardından Başnak'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

'TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ'

Poyraz'ın annesi Güldem Akkuş, "Çok üzgünüm. Oğlum maganda kurbanı oldu. Evladım yardımseverdi. Onun kurbanı oldu. En son onunla gerçekleştirdiğim konuşmada, kardeşiyle bir araya geleceğini söyledi ama bir daha bir araya gelemedi. Almanya'dan kızım ve oğlumla gelmiştim. Şimdi ise 2 kişi döneceğiz" diye konuştu.

Poyraz Başnak'ın teyzesi Lamia Ayhan da "Görüntüleri izlesinler. Araçla gelip, dövüyorlar Poyraz'ımızı. Günlerce hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Türk adaletine güveniyoruz. Davamızın takipçisi olacağız. En ağır cezayı almalarını istiyoruz. Her sene olduğu gibi yaşadığı Almanya'dan İzmir'e tatile geldi. Yakın bir zamanda da döneceklerdi. Dönmek nasip olmadı. İzmir aşığı çocuktu. Galatasaray'ı çok seviyordu. 'Yan bakma kavgası' diyorlar ama Poyraz, öyle bir çocuk değil. Ne olursa olsun, görüntüde her şey ortada. Otomobile takip edip, öldürüyorlar. Nur içerisinde yatsın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Politika, Almanya, 3-sayfa, Tatil, Kavga, Didim, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Almanya'dan Tatil İçin Gelen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Cumhurbaşkanlığı el atıyor Serpme kahvaltı tarih olabilir Cumhurbaşkanlığı el atıyor! Serpme kahvaltı tarih olabilir
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor "Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz Parkta infial yaratan görüntü: Burada aile var ne yapıyorsunuz?
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sayan, sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecini anlattı
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şekilden şekile girdi
Fatih Altaylı’nın Youtube kanalı hakkında “erişim engeli“ kararı Fatih Altaylı'nın Youtube kanalı hakkında "erişim engeli" kararı
Kamboçya, Trump’ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterdi Kamboçya, Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdi
Fenerbahçe’den 6 milyar TL’lik başvuru Fenerbahçe'den 6 milyar TL'lik başvuru
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı

15:31
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
Efsane spor gazetecisi Ümit Aktan, son yolculuğuna uğurlandı
14:33
Çanakkale’de orman yangını Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
Çanakkale'de orman yangını! Boğaz trafiğe kapatıldı, üniversite tahliye edildi
14:10
“Resmi plakalı araca eskort bindi“ iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
"Resmi plakalı araca eskort bindi" iddiasının ardından valilik soruşturma başlattı
14:03
Almanya, İsrail’e silah ihracatını durdurdu
Almanya, İsrail'e silah ihracatını durdurdu
22:01
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
Ormanda alkol alan gençler kavgaya tutuştu: 1 ölü, 1 yaralı
21:26
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ziyaretini değerlendirdi
21:25
Lübnan’da hükümet, Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
Lübnan'da hükümet, Hizbullah'ın silahsızlandırılmasına yönelik ABD önerisini kabul etti
21:23
Beşiktaş’ta St. Patrick’s maçı öncesi hastalık
Beşiktaş'ta St. Patrick's maçı öncesi hastalık
21:10
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
Rıza Çalımbay, yurt dışından kendisine gelen teklifi açıkladı: Oralar bize göre değil
21:08
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
ABD basını: Trump, Azerbaycan ile Ermenistan arasında ön anlaşma sağlandığını açıklayacak
21:07
Erzurum’da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
Erzurum'da 150 yıllık patlamamış top mermisi bulundu
20:46
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK’dan açıklama
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama
20:17
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
İnternet üzerinden tanıştığı kişiler saldırıp telefonunu gasbetti
20:16
Kayıp iş insanından haber yok Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Kayıp iş insanından haber yok! Serbest kalan gemi kaptanının ifadesi kafaları iyice karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 16:42:49. #7.12#
SON DAKİKA: Almanya'dan Tatil İçin Gelen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.