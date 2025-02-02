Antalya'da Yarıyıl Tatilinin Son Günü Güneşli Hava ile Kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da Yarıyıl Tatilinin Son Günü Güneşli Hava ile Kutlandı

Antalya\'da Yarıyıl Tatilinin Son Günü Güneşli Hava ile Kutlandı

Antalya'da yarıyıl tatilinin son gününde güneşli havadan faydalanan aileler ve çocuklar, Konyaaltı Sahili'nde bisiklet sürüp denizde vakit geçirdi. Özellikle sıcak havanın tadını çıkaranlar piknik yaptı ve çeşitli su sporları ile eğlendi.

02.02.2025 14:01  Güncelleme: 14:05
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ANTALYA'da yarıyıl tatilinin son günü güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Çocuklar bisiklet sürüp oyun oynayarak keyifli vakit geçirdi.

3 Şubat Pazartesi günü tüm Türkiye'de yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak. Birçok bölgede soğuk hava etkisini gösterirken Antalya'da şubat ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, hissedilen en yüksek sıcaklık 21, en düşük 14 derece ölçülürken, nem oranı gün ortasında yüzde 51 oldu.

Hava sıcaklığını ve sömestir tatilinin son gününü değerlendirmek isteyenler, soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar ve turistler denize girerken, bazıları ise su sporu yaptı. Tatilin son gününü deniz kenarında geçirmek isteyen bazı aileler piknik yapmayı tercih ederken bazıları da yürüyüş yaparak sıcak havanın keyfini çıkardı. Bazı çocuklar sahil bandında bisiklet sürerek vakit geçirdi. Sahilde yürüyüşe çıkanlar olduğu da görüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Antalya'da Yarıyıl Tatilinin Son Günü Güneşli Hava ile Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Yarıyıl Tatilinin Son Günü Güneşli Hava ile Kutlandı - Son Dakika
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