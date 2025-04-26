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Asırlık Ceviz Ağacı Sosyal Medyada Gündem

Asırlık Ceviz Ağacı Sosyal Medyada Gündem

Hakkari'nin Durankaya beldesindeki 500 yıllık ceviz ağacı, geniş kovuğuyla ilgi topladı.

26.04.2025 11:43
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HAKKARİ'nin Durankaya beldesindeki asırlık ceviz ağacı, gövdesindeki geniş kovukla ilgi topladı. Oyuğa giren 3'ü çocuk 12 kişinin görüntüleri sosyal medyada yer aldı.

Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde bulunan asırlık ceviz ağacı, geniş kovuğuyla dikkati çekiyor. Beldede yaşayanların el ele verip ağacın gövdesini ölçtüğü ve kovuğa sırayla girdiği anların görüntüleri, sosyal medyada da yayıldı. Beldenin simgesi haline gelen asırlık ağacın oyuğuna 3'ü çocuk 12 kişi sığdığı anlar ilgi çekti.

'HİKAYESİNİ DİNLERDİK'

Ağacın çocukluğundan bu yana bahçelerinde bulunduğunu anlatan Mir Sevdin Güngör (66), yaklaşık 500 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirterek, "Babam dedesinden, dedesi de kendi dedesinden bu ağacın hikayesini dinlemiş. Hala meyve veriyor. Gördüğünüz gibi kovuğuna 3'ü çocuk 12 kişi sığdı, hatta birkaç kişi daha sığabilirdi" diye konuştu.

Turgut Özatak (35) ise ceviz ağacının mahallenin simgelerinden biri olduğunu belirterek, "Çocukluğumuzdan beri bu ağacın hikayesini dinleriz. Gövdesi oldukça geniş, içine kolaylıkla 12 kişi girdi. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bayağı ilgi gördü" dedi.

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Kaynak: DHA

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