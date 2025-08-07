Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, başkent Ankara'da inşa edilen yeni Adalet Sarayı ile ilgili detayları paylaştı. Resmi X hesabından inşaat sürecine dair görüntüleri paylaşan Bakan Tunç,"Yeni Ankara Adalet Sarayı, adalete erişimi güçlendirecek" ifadelerini kullandı.
Yeni Ankara Adalet Sarayı'nın hizmet kalitesini daha hızlı, daha verimli ve daha erişilebilir hale getireceğini belirten Bakan Tunç paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Ankara'da adalet hizmetlerini tek merkezde toplayarak;
Depreme dayanıklı, yatay mimari anlayışıyla ve son teknolojiyle inşa edilen bu proje;
