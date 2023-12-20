 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karaağaç Bulvarı'nda büyük bir dönüşüm için son hazırlıklarını tamamladı. Belediye Başkanı Yüce, projenin ihalesinin tamamlandığını ve yer tesliminin ardından ilk kazmanın vurulacağını açıkladı. Çark Caddesi'nde gerçekleştirilen yol çalışmasının ardından Karaağaç Bulvarı'nda da estetik kaldırımlar, oturma grupları, yürüyüş yolları ve araç park yerleri ile bölgenin modern bir görünüme kavuşacağını belirtti.

Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor
20.12.2023 - 10:50,
Abone Ol

Büyükşehir Belediyesi, Karaağaç Bulvarı'nda büyük bir dönüşüm için son hazırlıklarını yapıyor. Başkan Yüce'nin kamuoyuna açıkladığı projede ihale tamamlandı, yer tesliminin ardından ilk kazma vurulacak.

Yüce, "Çark Caddesi'nde yaptığımız örnek yol çalışmasının ardından sıra Karaağaç Bulvarı'nda. Estetik kaldırımları, oturma grupları, yürüyüş yolları, araç park yerleri ile bölgeyi modern bir görünüme kavuşturacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları kapsamında şehri güzelleştirmeye ve estetik dokunuşlarla sosyal alanları genişletmeye devam ediyor.

Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi'nde gerçekleştirdiği örnek rekreasyonla şehre yepyeni bir sosyal donatı alanı kazandırdıktan sonra Karaağaç Bulvarını gündeme aldı. Karaağaç Bulvarı'ndaki refüj sosyal bir parka dönüşecek. Projede desenli yürüyüş yolu, oturma alanları, araç park alanları ve peyzaj düzenlemesi yer alacak.

İhale sonuçlandı, çalışmalar başlıyor

Modern ve tam donanımlı haliyle Sakarya'ya kazandırılacak olan ve Ağa Cami'den İhsaniye Camisi'ne kadar olan Karaağaç Bulvarı'ndaki orta refüj sil-baştan yenilenecek. Orta bölümde desenli yürüyüş yolu uygulaması yapılacak. Kaldırımlar estetik bir görünüme kavuşturulacak. Öte yandan park içindeki oturma grupları ve banklar da baştan sona yenilenecek. Çalışma peyzaj ve yeşil alan düzenlemesiyle sonlandırılacak.

Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor

Bölgenin havası değişecek

Kısa süre önce uygulanacak projeyi kamuoyuna açıklayan Başkan Yüce, "Çok yakında başlıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Çark Caddesi'nde yaptığımız örnek çalışma çok beğeni kazandı. Adeta bölgenin havası değişti. Şimdi de Karaağaç Bulvarı'nda işlemlerimizi başlatıyoruz. Yapım ihalesi tamam, yer tesliminin ardından ilk kazmayı vuracağız. Orta refüj sosyal bir alan olacak, kaldırımlar yenilenecek, oturma alanları da projemizin içerisinde yer alacak. Çalışma tamamlandığında Karaağaç Bulvarı, ailelerin ve gençlerin rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği bir sosyal parka dönüşecek. Hayırlı olsun" dedi.

Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor
Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor
Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor
Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Sondakika.com - Yaşam
YORUMLAR

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Belediye, Belediye Bülteni, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor - Son Dakika


10:32
Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in 'Provokatör' iddiasına yanıt Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48
Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18
Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:58
Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:56
ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:31
63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25
Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03
4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış

Son Dakika
10:32 Emre Belözoğlu'ndan Halil Umut Meler'in "Provokatör" iddiasına yanıt
09:48 Serbest bırakılan fenomen Ece Ronay, cephesinden açıklama: Telefon ve konutunda suç aletine rastlanmadı
09:18 Tofaş işçileri, kendilerine yapılan zam teklifine tepki gösterdi
08:56 ATV'nin yeni dizisi Altın Kafes final yapacak
08:58 Askere gitmek istemeyenlere 45 bin TL karşılığında çürük raporu veren 11 kişi gözaltına alındı
08:31 63 ilde gerçekleşen Kafes-22 operasyonunda 302 şüpheli yakalandı
03:25 Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın başkanlık yarışına katılamayacağına karar verdi
02:03 4 kişiyi öldürüp kaçan kişi eski damat çıktı! Çocuğunu göremeyince katliam yapmış
01:45 İsrailli yaralı askerler, hastaneyi ziyaret eden Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
00:44 Yerel seçimlerde 32 il için oy verme saatleri yeniden belirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2023 10:54:16. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement