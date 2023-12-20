Başkan Yüce: Karaağaç Bulvarı Dönüşümü Çok Yakında Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi, Karaağaç Bulvarı'nda büyük bir dönüşüm için son hazırlıklarını yapıyor. Başkan Yüce'nin kamuoyuna açıkladığı projede ihale tamamlandı, yer tesliminin ardından ilk kazma vurulacak.

Yüce, "Çark Caddesi'nde yaptığımız örnek yol çalışmasının ardından sıra Karaağaç Bulvarı'nda. Estetik kaldırımları, oturma grupları, yürüyüş yolları, araç park yerleri ile bölgeyi modern bir görünüme kavuşturacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentsel tasarım ve cadde yenileme çalışmaları kapsamında şehri güzelleştirmeye ve estetik dokunuşlarla sosyal alanları genişletmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi, Çark Caddesi'nde gerçekleştirdiği örnek rekreasyonla şehre yepyeni bir sosyal donatı alanı kazandırdıktan sonra Karaağaç Bulvarını gündeme aldı. Karaağaç Bulvarı'ndaki refüj sosyal bir parka dönüşecek. Projede desenli yürüyüş yolu, oturma alanları, araç park alanları ve peyzaj düzenlemesi yer alacak.

İhale sonuçlandı, çalışmalar başlıyor

Modern ve tam donanımlı haliyle Sakarya'ya kazandırılacak olan ve Ağa Cami'den İhsaniye Camisi'ne kadar olan Karaağaç Bulvarı'ndaki orta refüj sil-baştan yenilenecek. Orta bölümde desenli yürüyüş yolu uygulaması yapılacak. Kaldırımlar estetik bir görünüme kavuşturulacak. Öte yandan park içindeki oturma grupları ve banklar da baştan sona yenilenecek. Çalışma peyzaj ve yeşil alan düzenlemesiyle sonlandırılacak.

Bölgenin havası değişecek

Kısa süre önce uygulanacak projeyi kamuoyuna açıklayan Başkan Yüce, "Çok yakında başlıyoruz" diyerek şunları söyledi:

"Çark Caddesi'nde yaptığımız örnek çalışma çok beğeni kazandı. Adeta bölgenin havası değişti. Şimdi de Karaağaç Bulvarı'nda işlemlerimizi başlatıyoruz. Yapım ihalesi tamam, yer tesliminin ardından ilk kazmayı vuracağız. Orta refüj sosyal bir alan olacak, kaldırımlar yenilenecek, oturma alanları da projemizin içerisinde yer alacak. Çalışma tamamlandığında Karaağaç Bulvarı, ailelerin ve gençlerin rahatça vakit geçirebileceği, yürüyüş yapabileceği bir sosyal parka dönüşecek. Hayırlı olsun" dedi.