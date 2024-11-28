Bayraklı\'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı

Yaşam

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöp krizi yaşanıyor. Bayraklı Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, bin 400 sendika üyesi 26 Kasım'da grev kararı aldı. Belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart asan işçilerin bekleyişi sürerken cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınları kaldırım ve yollara taştı.

"BU REİZLLİĞİ YAŞAMAK ZORUNDA MIYIZ?"

İlçe sakinleri, "Muhatap bulamıyoruz. Kimi kime şikayet edeceğiz bilmiyoruz. Bu rezilliği yaşamak zorunda mıyız?" diyerek dert yandı. Vatandaşlar, "Bu grevin bir an önce bitmesi ve etrafa mikrop saçan çöplerin toplanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın temiz, mikropsuz ve hijyenik okulda okumalarını istiyoruz." dedi.

"İKİ GÜNDE BU HALE GELDİ"

Adalet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kocaman, çöpler nedeniyle oluşan kötü kokunun mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini belirterek, "Burada 2 gündür grev olduğu için çöplerimiz maalesef bu haldeler. Bir an önce anlaşıp bu durumu çözsünler. Kimse mağduriyet yaşamasın. Buradaki insanlar da sağlık sorunları yaşamasınlar. Burası iki günde bu hale geldi, bir hafta daha sürerse ne olacağını tahmin edemiyoruz." diye konuştu.

"VAATLER VERİLİYOR, HİÇBİRİ YERİNE GETİRİLMİYOR"

Manavkuyu Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Teber de çöp krizinin yaklaşık bir haftadır devam ettiğini vurgulayarak, "Ne bakan ne sokağı süpüren var. Öylece bekliyoruz. Bunun üzerine ne söylenir, diyecek bir şey bulamıyorum. Herkes işini yapsa ama kimse yapmıyor. Vaatler veriliyor, vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmiyor." ifadelerini kullandı.