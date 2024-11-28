Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı

Geniş Video İzle

İzmir'in Bayraklı ilçesinde belediye işçilerinin grev yapması nedeniyle çöpler toplanmadı. Cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınları kaldırım ve yollara taştı. Sorunun bir an önce çözülmesini bekleyen ilçe sakinleri, "Muhatap bulamıyoruz. Kimi kime şikayet edeceğiz bilmiyoruz. Bu rezilliği yaşamak zorunda mıyız?" dedi.

28.11.2024 13:30  Güncelleme: 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çöp krizi yaşanıyor. Bayraklı Belediyesinde DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, bin 400 sendika üyesi 26 Kasım'da grev kararı aldı. Belediye binasına "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart asan işçilerin bekleyişi sürerken cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınları kaldırım ve yollara taştı.

Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı

"BU REİZLLİĞİ YAŞAMAK ZORUNDA MIYIZ?"

İlçe sakinleri, "Muhatap bulamıyoruz. Kimi kime şikayet edeceğiz bilmiyoruz. Bu rezilliği yaşamak zorunda mıyız?" diyerek dert yandı. Vatandaşlar, "Bu grevin bir an önce bitmesi ve etrafa mikrop saçan çöplerin toplanmasını istiyoruz. Çocuklarımızın temiz, mikropsuz ve hijyenik okulda okumalarını istiyoruz." dedi.

Bayraklı'da çöpler yollara taştı

"İKİ GÜNDE BU HALE GELDİ"

Adalet Mahallesi'nde berberlik yapan Mustafa Kocaman, çöpler nedeniyle oluşan kötü kokunun mahalle sakinlerini rahatsız ettiğini belirterek, "Burada 2 gündür grev olduğu için çöplerimiz maalesef bu haldeler. Bir an önce anlaşıp bu durumu çözsünler. Kimse mağduriyet yaşamasın. Buradaki insanlar da sağlık sorunları yaşamasınlar. Burası iki günde bu hale geldi, bir hafta daha sürerse ne olacağını tahmin edemiyoruz." diye konuştu.

Bayraklı'da çöpler yollara taştı

"VAATLER VERİLİYOR, HİÇBİRİ YERİNE GETİRİLMİYOR"

Manavkuyu Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Teber de çöp krizinin yaklaşık bir haftadır devam ettiğini vurgulayarak, "Ne bakan ne sokağı süpüren var. Öylece bekliyoruz. Bunun üzerine ne söylenir, diyecek bir şey bulamıyorum. Herkes işini yapsa ama kimse yapmıyor. Vaatler veriliyor, vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmiyor." ifadelerini kullandı.

Bayraklı\'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı
Kaynak: AA

Bayraklı, Yaşam, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Sadece Beşiktaş:
    NORMAL DEĞİLMİ CEHAPENİN DİKİLİ AĞACI VARMI 37 11 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    cehape= 3Ç ... Çöp, Çukur, Çamur 36 10 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Cehapeden ne beklersin 32 7 Yanıtla
  • sebahattin şentürk:
    CHP demek çöp demek hizmet beklemeyin gelmez seçimde oy verenler düşünsün yarın çıkar herşey çok güzel olacak der 30 5 Yanıtla
  • Sedat Gürün:
    Her şey çok güzel olacak he yaw he 31 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    insan gibi yaşamak istiyoruz çok seymi talep ediyoruz anlamadimki 22 2 Yanıtla
  • YILMAZ GÜL:
    beter olun inşallah. neye müstehak iseniz öyle de idare ediliyorsunuz şikayet neden?! 9 1 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    halkın parasına saygısından , demokratik hakkını kullanan işçilere saygısından ; grev yapılmasına sebep olan durum geçici bir durum kimse bundan nemalanmasın 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 Sahte dolar nasıl anlaşılır İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte sayma makinelerini bile atlatan paradaki sır
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:34 İstanbul’da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu İstanbul'da başlarından vurulmuş 2 kişinin cansız bedeni sahile vurdu
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
22:06 Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı Adalet Bakanlığı Öcalan ile görüşme talebine onay verildiği iddiasını yalanladı
21:53 Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11’de başlayarak bir ilki yaşadı Arda Güler, Liverpool-Real Madrid maçına ilk 11'de başlayarak bir ilki yaşadı
21:44 İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı İngiliz bankacılık devi Bitcoin için 2025 tahminini açıkladı
21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
20:37 İsrail, UCM’nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant Hakkındaki Tutuklama Emrine İtiraz Etti
20:28 RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı RAMS Başakşehir, Petrocub ile 1-1 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 15:13:10. #1.13#
SON DAKİKA: Bayraklı'da grev nedeniyle toplanmayan çöpler yollara taştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.