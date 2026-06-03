Bisikletle Genç Kalmak - Son Dakika
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Bisikletle Genç Kalmak

Bisikletle Genç Kalmak
03.06.2026 09:52
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Kayseri'de 50 yıldır bisiklet süren Ali Kemal ve 13 yıl önce başlayıp aktif kalan Halil, sporu öneriyor.

KAYSERİ'de 50 yıldır bisiklet süren Ali Kemal Çelebi (67) ile 13 yıl önce emekli olduktan sonra aktif olarak bisiklet sürmeye başlayıp yarışmalara ve çeşitli festivallere katılan Halil Gürbüz (63), pedal çevirmeye devam ediyor. Ali Kemal Çelebi, "Yaşımı oldukça genç kabul ediyorum ve ciddi anlamda da söylüyorum. Bisiklet sürmek psikoloğa gitmekten daha güzel bir tedavi" dedi. Halil Gürbüz ise, "Emekli olduktan sonra hasbelkader çocukluk aşkımız bisikletle tanıştık. Bir daha da bırakamadık. Ali Kemal ağabeyin yaşı itibariyle tecrübesinden de yararlanıyoruz" diye konuştu.

Kayseri'de yaşayan Ali Kemal Çelebi'nin hayatına bisiklet, yaklaşık 50 yıl önce girdi. İşinden evine ve çeşitli yerlere ulaşım aracı olarak çoğu zaman bisikleti kullanan Çelebi, 20 yıl önce pedal çevirmeyi spor olarak yaparak, çeşitli turlara katıldı. 13 yıl önce emekli olan Halil Gürbüz ise, çocukluk aşkı olan bisikletle yeniden tanıştı. 50 yaşında bisiklete başlayan Gürbüz, aktif sporcu olarak kullandığı bisikletle ulusal yarışmalara katılarak birçok derece elde etti. 60'lı yaşlarına rağmen, günde kilometrelerce pedal çeviren iki arkadaş, bisiklet sürmeyi herkese tavsiye ediyor.

'TERAPİ BAZINDA GÖRDÜĞÜM İÇİN BİSİKLETE YÖNELDİM'

Yaşadığı süreci anlatan Ali Kemal Çelebi, "Uzun süredir de arkadaşımla birlikte bisiklet gezintilerine çıkıyoruz. Bisiklet aşkı, biliyorsunuz çocukluk yaşlarında başlar. İlerleyen yaşlarda biraz düşer onun seviyesi, araçlara gelir. Ancak emekli olduktan sonra çok ciddi anlamda bireysel ve terapi bazında gördüğüm için bisiklete daha fazla yöneldim. Yaklaşık 25 yılı geçti emekliliğim ve emekliliğimin en az 20 yılını spora yakın olarak bisiklet sürmeye başladım, aktif bisiklet gruplarıyla da daha fazla birlikteliğimiz oldu. Kısmen spora yakın hareket ediyorum. Bu dönemde ikametime gidip gelirken veya şehirde herhangi bir yerlere gidip gelirken araçların bizi yok saymaları hususundaki rahatsızlıklarımız var" diye konuştu.

'DOĞAYLA İÇ İÇESİN, KENDİNLE BARIŞIYORSUN'

Bisikletçiler ile birlikte başlattıkları Van Gölü'ne yönelik kampanyaya değinen Çelebi, "Van Gölü, Türkiye'mizin iç denizi, diyebilirim. Burayı da bazı kişiler veyahut da kurumlar kendi çıkarları adına veyahut da bilinçsiz kullanımları adına kirletmekteler. Özellikle Van Gölü'nde bulunan İnci Kefali koruma altına alınıyor. Endemik su ürünlerinden bir tanesi. O yüzden biz şu anda topluca Türkiye'nin pek çok yerindeki arkadaşlarımızla birlikte 'Van Gölü kirlenmesin, yeşil kalsın' kampanyasında hep beraberiz. Bunu da duyurabildiğimiz her platformda devam etmek istiyoruz. Yaşımı oldukça genç kabul ediyorum ve ciddi anlamda da söylüyorum. Bisiklet sürmek psikoloğa gitmekten daha güzel bir tedavi. Doğayla iç içesin, kendinle barışıyorsun, giderken denge unsurlarını ön planda tutacak şekilde hareket etmeye çalışıyorsun. O ara bütün sıkıntıları denge ile birlikte ölçüyorsun. İndikten sonra bir bakıyorsun ki bisiklete binerken olan psikolojik sıkıntılarının büyük bir bölümü terapi ile tamamlanmış" ifadelerini kullandı.

'50 YAŞINDA BAŞLADIM'

Halil Gürbüz ise, "Emekli olalı yaklaşık 13 sene oldu. Emekli olduktan sonra hasbelkader çocukluk aşkımız bisikletle tanıştık. Bir daha da bırakamadık. Bisiklet gerçekten güzel bir olay. 50 yaşında başladım. Ama bir başladık, iyi başladık. Uzun turculuk yaptık, festivallere gittik. Mesela Hatay'da denize en yakın yoldan Of'a kadar bitirdim. Yarışlara girdim. 3 senedir yarışıyorum. Bisiklet, gerçekten bir tutku. Bilimsel açıklaması da var. Şöyle ki bisiklet sürüldüğü zaman, vücudun ürettiği 4 tane hormonu üreten tek spor dalı. Tavsiye ediyorum. Sıkıntı ve sorununuz varsa binin. Her şeyi unutuyorsun" dedi.

'BU İŞİN GENÇLİKLE ALAKASI YOK'

Bisikletin sosyalleşme aracı olduğunu aktaran Gürbüz, "Sürüyorsun ve yeni insanlarla tanışıyorsun. Türkiye çapında organize olan yerler var. Gittiğinde seni karşılıyorlar. Sen onları karşılıyorsun. Misafir ediyorlar. Müthiş bir çevre de ediniyorsun bu konuda. Kayseri'de de öyle. Hiç tanımadığımız insanlarla beraber sürüyoruz. Sosyalleşiyoruz. İnsan ilişkilerini de çok ötelere götürebiliyor. Ali Kemal ağabeyin yaşı itibariyle tecrübesinden de yararlanıyoruz. Her işte olduğu gibi seni anlayacak, senin muhabbetini anlayacak, mutu olabileceğin kişilerle yapmak istersin. Ben onunla bisiklet sürmeyi seviyorum. Ara sıra kızdırıyorum. O kadar oluyor. Bu işin gençlikle alakası yok. Ben kendime zaman ayırabilirmişim. Kendilerine zaman ayırsınlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kayseri, Sağlık, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bisikletle Genç Kalmak - Son Dakika

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