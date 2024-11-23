Bolu\'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı

Yaşam

Böyle torun olmaz olsun! Ekmek bıçağını önce dedesine sonra kendisine sapladı

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Otoyolda trafik dururken, ekipler kurtarma çalışması başlattı.

BOLU'DA TEM OTOYOLUNDA TRAFİK DURDU

Bolu'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik durdu.

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı.

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ülke genelinde yaşanan kar yağışları kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Uraloğlu, "Bolu Dağı çıkışı Ankara istikametinde kaza sonrası yaşanan yoğunluğa da KGM ekiplerimiz tarafından müdahale edilmektedir. Yollarımızda vatandaşlarımızın ulaşım zorluğu yaşamaması için ekiplerimiz tarafından 7/24 esasına göre çalışmalarımız yürütülmektedir."