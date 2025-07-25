Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda - Son Dakika
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Yaşam

Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda

Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda
25.07.2025 14:56
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Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgasının pazartesi ve salı günü Türkiye'ye ulaşması bekleniyor. Eyyam-ı Bahur olarak bilinen aşırı sıcaklara karşı bol sıvı tüketimi ve güneşten korunma uyarıları yapıldı. Bunaltıcı nem ve fön rüzgarlarının da etkili olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, önümüzdeki hafta yeniden kavurucu sıcakların etkisi altına girecek. Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgasının, pazartesi ve salı günleri ülkeye ulaşması bekleniyor.

HEM SICAKLIK HEM DE NEM

Eyyam-ı Bahur sıcakları olarak bilinen bu aşırı sıcak hava dalgasının etkisiyle, hem yüksek sıcaklıkların hem de bunaltıcı nemin artacağı tahmin ediliyor. Hava durumu tahmin organizasyonu Hava Forum, özellikle bu dönemde sıvı tüketiminin artırılması ve güneş ışığına uzun süre maruz kalınmaması gerektiği uyarısında bulundu. Ayrıca fön rüzgarlarının etkisinin de süreceği, bu nedenle hissedilen sıcaklığın daha da yükseleceği belirtiliyor.

Bu iki güne dikkat! Afrika ve Basra sıcaklarının ikinci dalgası yolda

SICAK HAVAYA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLER

  • Bol Sıvı Tüketin: Gün boyu yeterli miktarda su içmek, vücut ısısının dengede kalmasını sağlar. Kahve ve gazlı içecek gibi su kaybını artıran içeceklerden kaçının.
  • Güneşin En Yoğun Olduğu Saatlerde Dışarı Çıkmayın: Özellikle 11.00 – 16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalmaya çalışın.
  • Şapka ve Güneş Gözlüğü Kullanın: Dışarıda kalmanız gerekiyorsa, geniş kenarlı şapka, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edin.
  • Güneş Kremi Kullanın: Yüksek koruma faktörlü güneş kremleri cilt yanıklarını ve güneşin zararlı etkilerini azaltır.
  • Serin Ortamlarda Bulunun: Klima veya vantilatör gibi serinletici cihazlardan yararlanın, kapalı alanlarda havalandırmayı ihmal etmeyin.
  • Hafif ve Dengeli Beslenin: Yağlı ve ağır yemeklerden kaçının, sebze ve meyve ağırlıklı beslenin.
  • Yaşlılar ve Çocuklar İçin Ekstra Önlem: Hassas gruplar olan bebekler, çocuklar ve yaşlılar sıcak havada daha hızlı etkilenebilir. Onların sıvı alımına ve serin ortamlarda bulunmalarına özen gösterin.
  • Fiziksel Aktiviteyi Sınırlayın: Spor ve ağır aktiviteleri sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapmaya çalışın.

ORHAN ŞEN'DEN "SİNSİ AFET" UYARISI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara, İzmir ve Antalya çevresindeki vatandaşları uyardı. Şen, bu sıcak hava dalgasını "sinsi afet" olarak tanımlayarak "Ankara ve çevre illerindeki vatandaşlarımıza uyarımdır: Açık havadaki işlerinizi bugün, yarın (cumartesi) yapın. Pazartesi'den itibaren 3 gün aşırı sıcaklar geliyor. Sinsi afet dediğimiz sıcak hava dalgası dolayısıyla hafta başı dışarı çıkmayın. Sıcaklık 42-43 dereceleri bulacak" ifadelerini kullandı.

İKİ İLE UYARI: 10 DAKİKAYI GEÇMESİN

Prof. Dr. Şen, İzmir ve Antalya çevresindeki vatandaşlara da özel bir çağrıda bulundu. Özellikle dışarıda geçirilen sürenin kısıtlanması gerektiğini belirterek, şu sözleri paylaştı: "İzmir çevresi ve Antalya'daki vatandaşlarımıza uyarım: Bugün, yarın (Cumartesi) gündüz dışarıda geçireceğiniz vakit 10 dakikayı geçmesin. Denize girmeyi de erteleyin, sabah erken ya da akşam 18'den sonra girin."

Hava Durumu, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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