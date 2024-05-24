Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, önceki dönem belediye başkanının makam araçlarını satışa çıkardı - Son Dakika
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Yaşam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, önceki dönem belediye başkanının makam araçlarını satışa çıkardı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, önceki dönem belediye başkanının makam araçlarını satışa çıkardı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttıklarını açıkladı. Aralarında Mercedes S400 ve Volkswagen Caravella 4x4 VİP araçlarının da bulunduğu araçların satışıyla gereksiz harcamaların önüne geçilerek belediyenin bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

24.05.2024 18:40
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Vedat Yücebaş/Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, önceki dönem belediye başkanının kullandığı makam araçlarını satışa çıkarttıklarını açıkladı. Mercedes S400 marka aracın tahmini değeri yaklaşık 6 milyon 600 bin TL iken, Volkswagen Caravella 4×4 VİP aracın tahmini değeri ise yaklaşık 2 milyon 300 bin TL civarında.

GEREKSİZ HARCAMA YOK

Başkan Bozbey, önceki dönemde kullanılan makam araçlarının satışlarıyla ilgili olarak, "Gereksiz harcamaların önüne geçmek, belediyemizin bütçesine katkıda bulunmak amacıyla bu araçların satışı için ihaleye çıkmaya karar verdik. Kendi kurumumuz ve diğer kurumlarda çalışanlara örnek olmamız gerekiyor. Bursa'mızı gülümsetme hedefimiz için ilk olarak israfa son vereceğimizi tüm hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Bozbey, Volkswagen, Mercedes, Bursa, Yaşam, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, önceki dönem belediye başkanının makam araçlarını satışa çıkardı - Son Dakika

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