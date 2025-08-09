Çanakkale\'de ekipler yangının ortasında kalmış! İşte dehşet anları

Çanakkale'de dün başlayıp bugün kontrol altına alınan yangınla mücadele eden ormancıların alevlerin arasında kaldığı görüntüler ortaya çıktı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde Sarıcaeli köyünde bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, kısa süre içinde rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçramıştı. Hastane, üniversite ve yaşlı bakım merkezini tehdit ederek boşaltılmasına neden olan yangında çok sayıda köy boşaltılmıştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Dün başlayan yangın ekiplerin müdahalesi sonucu bugün kontrol altına alındı. Yangınla ilgili ise 4 şüpheli gözaltına alındı.

ALEVLER EKİPLERİN ETRAFINI SARMIŞ

Köyleri küle çeviren yangınla mücadele eden ormancıların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sarıcaeli köyünden Radar yolu mevkisinde ilerleyen "A55 Kirazlı" ekibi, rüzgarın etkisiyle bir anda parlayan alevlerin arasında kaldı.

Telsiz aracılığıyla merkez ile haberleşen ormancıların araç içindeki anları saniye saniye cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.