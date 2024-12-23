Çıldır Gölü\'nde denizdeki dalga bile buz tuttu

Yaşam

Bir ülkeyi daha gözüne kestirdi: Şiddetli harekat başlatacağız

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etrafı beyaza bürüdü. Yoğun sisin de etkili olduğu kentte, ulaşımda aksamalar yaşandı. Sarıkamış ilçesinde de kar yağışının ardından soğuk hava ve sis etkili oldu.

KARS'TA HER TARAF BEMBEYAZ

Gece başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Sarıçam ormanları, bitkiler ve yollar karla kaplandı. Sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye düştü.

ÇILDIR GÖLÜ BUZ TUTTU

Kars'ta da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 dereceye düştüğü kentte dereler ve göller buzla kaplandı. Soğuk havanın etkisiyle Çıldır Gölü kıyısında buz sarkıtları oluştu.