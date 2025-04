Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür\'den Şener Üşümezsoy\'u çıldırtacak sözler

Kasım Ömeroğlu:

deprem olmak için sebebe gerek yok.. deprem her zaman her yerde olabilir fay hatları olmayan ülkeler şehitler dahil..bu ilahi iradeye bağlı bir olay..o fay hattını yaratan da Allah hareket ettirende kıranda, depremden değil depremin Rabbinden korkmalıyız her şeyimiz onun elinde hayatımız nefesimiz onun elinde..bol bol dua edelim dua belayı def eder diyor Hz peygamber efendimiz sav..