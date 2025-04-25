Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler - Son Dakika
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Yaşam

Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler

Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür\'den Şener Üşümezsoy\'u çıldırtacak sözler

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem bilim insanlarını karşı karşıya getirdi. 6.2'lik depremi 20 gün öncesinden bilen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un "İstanbul'da artık büyük olmayacak" sözlerine yanıt veren Prof. Dr. Naci Görür, "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım?" dedi.

25.04.2025 12:13
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Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul ve çevre illerde paniğe yol açtı. Depremin ardından uzmanlar ekranlara çıkarak değerlendirmeler yaptı, ancak birbirinden farklı senaryolar sunmaları kamuoyunda kafa karışıklığına neden oldu. Depremin ana deprem olduğunu söyleyen de var, büyük depremin öncüsü olduğunu da.

"MARMARA DENİZİ'Nİ BİLMEYEN ADAM"

Tartışmalar, Marmara Denizi'nde uzun süredir deprem araştırmaları yapan Prof. Dr. Naci Görür'e soruldu. Kafa TV'deki yayında Görür, "Ayağına hiç deniz suyu değmemiş, hiç Marmara Denizi'ni bilmeyen adam konuşuyorsa ben ne yapayım? Benim içinde olduğum projelerde etkisi yüksek dergilerden yayım yapılmıştır. Bölünen bir bilim dünyası yok. 'İstanbul'da deprem riski bitti' diyenler hangi hakemli dergide yayım yapmışlarsa önümüze koysunlar." diye konuştu.

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"İSTANBUL'DA ARTIK DEPREM OLMAYACAK" İDDİASI

Prof. Dr. Görür, bazı isimlerin de kurnazlık yaptığına da dikkat çekti. Son yayınlanan makalede İstanbul'da 30 sene içerisinde deprem olabileceği öngörüsünün yer aldığı ifade eden Prof. Dr. Görür, "Bu tahminlerin artı ve eksi 15 senesi var. Adam kalkıyor halka '45 sene sonra deprem olacak' diyor. Bu bilgiyi bir yayına, bir veriye dayalı vermiyor." diye tepki gösterdi.

"TARİH VERMEK KAHİNLİKTİR"

"Büyük İstanbul depremine ilişkin tarih vermek kahinliktir." diyen Görür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler ancak olasılık olarak söyleyebiliriz. Son yapılan çalışmalar sonrası 1999'dan bu yana depremin olma ihtimali yüzde 47'dir. 'Bir şeyi ben biliyorum' dememelisin. Evrensel bilime dayalı konuşmak zorundasın. Bİlim dünyasına konuşuyorsun, bilim bunu bekliyor. Kişisel bir takım işlere gitmektense daha dürüst olup halkı aydınlatmamız gerekir. Hangi akıl ve mantıkla 'burada deprem olmaz' diyorlar.

"MİLYONLARCA İNSANIN CAN GÜVENLİĞİYLE OYNAMAYIN"

İstanbul'daki büyük deprem için gerekli enerji toplanmadı iddiasına da değinen Prof. Dr. Görür, bunu söyleyenin bilim adamı olamayacağını söyledi. Uluslararası dergilerdeki son çalışmayı aktaran Görür, "Dünyanın en saygın dergisinde yayınlanmış bir makale var. Diyor ki, '30 sene içerisinde yüzde 47' falan. Şimdi sen kalkıp da olamaz dersen bunun bir anlamı var mı? Sen eğer 'Yetmez 60 sene sonra' diyorsan, hani makalen ya? Sen onu yaz." dedi.

ŞENER ÜŞÜMEZSOY 'MARMARA'DA DEPREMLER BİTTİ' DEMİŞTİ

Görür'ün isim vermeden eleştirdiği Prof. Dr. Şener Üşümezsoy Marmara'daki depremlerin sona erdiğini öne sürmüştü. Daha önce 6,0-6,5 büyüklüğünde depremler öngördüğünü hatırlatan Üşümezsoy, "Başka deprem riski yok, Marmara'da depremler bitti" ifadelerini kullanmıştı.

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Son Dakika Yaşam Deprem kavgası büyüyor! Naci Görür'den Şener Üşümezsoy'u çıldırtacak sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Kasım Ömeroğlu:
    deprem olmak için sebebe gerek yok.. deprem her zaman her yerde olabilir fay hatları olmayan ülkeler şehitler dahil..bu ilahi iradeye bağlı bir olay..o fay hattını yaratan da Allah hareket ettirende kıranda, depremden değil depremin Rabbinden korkmalıyız her şeyimiz onun elinde hayatımız nefesimiz onun elinde..bol bol dua edelim dua belayı def eder diyor Hz peygamber efendimiz sav.. 20 13 Yanıtla
  • İzzet hayri çakar:
    şener üşümezsoy 99 dan beri ne dediyse çıktı. naci görür99dan beri kaç kere fikir değiştirmiş araştırın. depremde bir numara şener hocadır. 23 9 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    Naci hocanın k.marasli merkezli depremden önce deprem bölgesinde ki 6 ilin vali ve belediye başkanlarına uyarıda bulunduğu nu tedbir alın dediğini bizzat kendisi röportajinda dile getirdi bağıra bağıra deprem geldi..peki ne oldu, Naci hocanın uyarıları işe yaradı mı ?sorumlular cezayı aldimi ? şimdi ise Naci hoca ve Celal hocaya laf atan atını kaybetmis kovboy gibi TV ,TV gezip o hoca değil bu hoca değil demekle olmuyor o iş ...popüler olma derdi desin başka bişey değil. 17 13 Yanıtla
  • Mehmet Topuz:
    naci hocanın k.maras depremin once valileei 10 7 Yanıtla
  • Musa Şahin:
    bilim bile kendi içinde savaşıyor 2 2 Yanıtla
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