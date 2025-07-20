Didim'de Deniz Kaplumbağaları Yumurtluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Didim'de Deniz Kaplumbağaları Yumurtluyor

Didim\'de Deniz Kaplumbağaları Yumurtluyor
20.07.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de caretta carettalar, yoğun ışık kirliliğine rağmen yumurtalarını bırakmaya başladı.

AYDIN'ın Didim ilçesinde 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağaları, son yumurtalarını bırakmak için sahile çıkıyor. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), sahil kenarlarında yoğun ışık kirliliği olduğuna dikkati çekip, "Bu durum yumurtalardan çıkacak yavruları da etkileyeceğinden, çıkışa yakın günlerde yuva gönüllüleriyle birlikte çıkan yavruların kanal sistemiyle sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlanacaktır" dedi.

Türkiye'de yuvalama alanları dışında kalan Aydın'da, Didim kumsallarına çıkan caretta carettalar son yumurtalarını bırakmaya başladı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, önceki gece Didim Parlamenterler Sitesi kumsalına çıkan bir caretta carettanın, yuva yeri belirlemek için 4 alanı kazmaya çalışsa da kumun altının sert ve taşlık olması nedeniyle başarılı olamadığını ve başka yer aramak için denize döndüğünü söyledi. Yine aynı gece sahil sitelerinde deniz kıyısında oturan kadınların, denizden bir caretta carettanın kumsala çıkarak kazmaya başladığını haber verdiğini aktaran Sürücü, "Kaplumbağanın yuva yeri olarak seçtiği alanda çok yoğun bir ışık kirliliği vardı. Buna rağmen ışıklar altında yuvasını kazarak yumurtalarını bıraktı. Yuvayı kapattıktan sonra denize gitmek yerine, ışıkların yoğun olduğu sitelere doğru hareket etti. Daha sonra yönlendirmemizle birlikte denize yöneldi ve sulara dalarak kaybolup gitti" dedi.

'YOĞUN BİR IŞIK KİRLİLİĞİ VAR'

Sürücü, şöyle devam etti:

"Sahil kenarlarında bulunan kumsallarda kilometrelerce konutlar ve işletmeler bulunmaktadır. Deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı alanlardaki yürüyüş yollarında bulunan sokak lambalarını, yavru çıkış zamanlarında kapattırmamıza rağmen yoğun bir ışık kirliliği bulunmaktadır. Bu durum yumurtalardan çıkacak yavruları da etkileyeceğinden, çıkışa yakın günlerde yuva gönüllüleriyle birlikte çıkan yavruların kanal sistemiyle sağlıklı bir şekilde denize ulaşmaları sağlanacaktır. Bölgemizde yuva sayısı az olmasına rağmen, 20 kilometrelik sahil boyunca binlerce insan deniz kaplumbağaları hakkında bilgi alıyor, duyarlılık ve farkındalık oluşuyor."

Sahil bölgelerinde bulunan yabancı uyruklu vatandaşların deniz kaplumbağalarına ilgisinin çok fazla olduğuna dikkati çeken Sürücü, "Yuva alanına birçok kişi ziyaret ediyor. Bugün de Çek Cumhuriyeti vatandaşları carettanın yumurtalarını bıraktığını öğrenince çok sevindiler. Denizde maskeyle yüzerken bir caretta caretta gördüklerini ve videoya aldıklarını belirttiler. Videoyu izlediğimizde kendilerine bunun 'chelonia mydas' yani yeşil deniz kaplumbağası olduğunu, caretta carettayla arasındaki farkları anlattık. Tatilleri kısa olduğundan yavruların çıkışını göremeyeceklerini, denizin çok güzel olduğunu, kaplumbağayla birlikte yüzmekten de çok mutlu olduklarını belirtiler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Sağlık, Yaşam, Aydın, Didim, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Didim'de Deniz Kaplumbağaları Yumurtluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı Kız arkadaşının otel masrafını karşıladı, odada başka bir erkekle yakaladı!
YKS sonuçları açıklandı YKS sonuçları açıklandı
Gece yarısı paylaşım geldi Fenerbahçe’den Hakan Çalhanoğlu bombası Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası
Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı Suriye ve İsrail ateşkeste anlaştı
Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı Adı Beşiktaş ile anılan milli yıldızımız kadro dışı kaldı
Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı Aysun’un katilleri en yakınlarıymış Vahşet 3 yıl sonra ortaya çıktı! Aysun'un katilleri en yakınlarıymış
Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı Baba olmanın heyecanı ağır bastı Serdar Dursun ameliyathanede bayıldı! Baba olmanın heyecanı ağır bastı
YKS birincileri hangi illerden çıktı İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları
Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan Dürziler aparat, asıl hedef Türkiye! İşte bölgemizdeki dengeleri alt üst edecek kirli plan
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak

10:09
Rum Kesimi’nde çirkin provokasyon KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
Rum Kesimi'nde çirkin provokasyon! KKTC bayrağını yakma girişimini Rum polisi engelledi
09:17
Eve dönüşün yol haritası PKK’lılar 4 kategoriye ayrılacak
Eve dönüşün yol haritası! PKK'lılar 4 kategoriye ayrılacak
07:49
Meral Akşener’in sarı saçlı halini unutun Yine imaj değiştirdi
Meral Akşener'in sarı saçlı halini unutun! Yine imaj değiştirdi
07:34
Meclis’te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
Meclis'te kabul edildi, otomobillerde ÖTV oranları değişti
10:48
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
Komşu kadına tornavidayla darp: Bir anda dövmeye başladı
10:40
Emine Erdoğan Çevre Şenliği’ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
Emine Erdoğan Çevre Şenliği'ne katıldı, çocuklarla teraryum yaptı
10:23
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
Türk oyuncular dünya güzellik listesinde tarih yazdı
10:23
Gazze’de 29’u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
Gazze'de 29'u insani yardım bekleyen 38 Filistinli hayatını kaybetti
10:22
Yok artık Nelsson Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
Yok artık Nelsson! Tesislere geldiği şapkada yazana bakın
10:09
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi Suriye güvenlik güçleri Süveyda’ya konuşlanıyor
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor
09:49
Meclis’te “Zeytinlik yasası“ görüşmelerinde arbede çıktı
Meclis'te "Zeytinlik yasası" görüşmelerinde arbede çıktı
09:40
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
Sezen Aksu alışılmış imajına veda etti
09:40
Sektörün en iyilerindendi 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
Sektörün en iyilerindendi! 38 yıldır hizmet veren dev şirket iflasın eşiğinde
09:40
Taraftarlar müjde Galatasaray’ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
Taraftarlar müjde! Galatasaray'ın dev maçı şifresiz yayınlanacak
09:11
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Sel sularının içinde yayın yapan muhabir akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2025 11:20:08. #7.11#
SON DAKİKA: Didim'de Deniz Kaplumbağaları Yumurtluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.