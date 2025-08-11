Diyarbakır\'dan Yaban Hayat Görüntülemeleri

DEMİRÖREN Haber Ajansı Diyarbakır muhabiri ve doğa fotoğrafçısı Selim Kaya Dicle Vadisi'nde 1994'ten bu yana yaban hayatı gözlemleyerek 200'den fazla kuş, 10'dan fazla memeli, çok sayıda sürüngen, böcek ve endemik bitki görüntüledi.

Diyarbakır'dan Hasankeyf'e uzanan yaklaşık 150 kilometrelik Dicle Vadisi'nde yaklaşık 300 farklı kuş türünün yanı sıra çizgili sırtlan, tilki, kurt, yaban keçisi, domuz, orman sansarı, alacasansar, yabani tavşan ve Anadolu parsı gibi 20 dolayında memeli türü bulunuyor. Çok sayıda sürüngen, kelebek ve endemik bitkilerin de bulunduğu bölgede 1994 yılından bu yana doğa fotoğrafçılığı yapan DHA muhabiri Selim Kaya, 200'den fazla kuş türünün yanı sıra 10'dan fazla memeli, çok sayıda sürüngen, böcek ve endemik bitki görüntüledi.

'KENDİMİ ÇOK ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da yaban hayat fotoğraflarını çektiğini belirten Kaya, "1994 yılından bu yana çok geniş bir coğrafyada yaban hayatı gözlemledim ve fotoğrafladım. O dönemden bu yana da Demirören Haber Ajansı'nda görev yapıyorum. İlk yıllarda insan portreleri üzerinde çalışıyordum. Daha sonra bu yaban hayata dönüştü ve buna olan ilgim beni Sahra Altı Afrika'ya kadar sürükledi. Kuzey kesimlerde de Ushba Dağı'na kadar gittim. ve orada da bir çalışma gerçekleştirdim. 1994 yılından bu yana baktığımızda çok geniş bir coğrafyada yaban hayatı gözlemledim ve fotoğrafladım. Ülkemizin yaban hayatına baktığımız zaman 3 tarafı denizlerle çevrili güzel bir yarımadada yaşıyoruz. Anadolu leoparından, bozayı, vaşak, kızıl geyikler ve yaban keçilerine kadar çok sayıda memeli ve kanatlı hayvanlarımız var. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında çok kıymetli, çok güzel bir yaban hayatı var. Böyle bir coğrafyada yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum açıkçası. İnşallah bu yabani hayatımızı muhafaza ederek bizden sonraki nesillere aktarırız hep beraber" dedi.

'YAŞADIĞIM SÜRECE YABAN HAYATI GÖZLEMLEMEYE DEVAM EDECEĞİM'

Dicle Vadisi'nin geniş hayvan popülasyonuna sahip olduğunu ifade eden Kaya, "Dicle Vadisi'nde o dönem filmli bir makinem vardı. Henüz dijitale geçmemiştik. Sonradan isminin 'Kızılgerdan' olduğunu öğrendiğim güzel bir kuş çekmiştim. ve o günden sonra fırsat buldukça Hevsel Bahçeleri'ne giderek oradaki kuşları, kelebekleri ve memeli hayvanları çekmeye başladım. Daha sonra Hevsel Bahçeleri bana küçük gelmeye başladı. ve Hevsel Bahçeleri'nden Hasankeyf'e uzanan geniş bir yelpazede çalışmaya başladım. Bu süre zarfında yaklaşık 200'den fazla farklı kuş türünü görüntüledim. ve 10'dan fazla da memeli hayvan görüntüledim. Bu yaban hayata olan tutkum bu şekilde devam ediyor. ve artık buraya da sığmaz oldum. Türkiye'nin birçok yerinde yabani hayvanları gözlemledim ve fotoğrafladım. Mesela bir süre Artvin'in Şavşat ilçesinde kaldım, orada bozayıları çektim. Çünkü Türkiye'deki bozayı popülasyonun en yoğun olduğu bölge Şavşat. Sonra Edirne'nin Enez ilçesinde birtakım çalışmalar yaptım. Orta Anadolu'da farklı kentlerde çalışmalar yaptım. Böyle devam ediyor. Yurt dışında da çalıştım bir dönem. Yaşadığım sürece yaban hayatı gözlemlemeye devam edeceğim" diye konuştu.