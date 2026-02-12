Duyarlı Anne, Askerlere Patik Örüyor

TRABZON'da 6 çocuk annesi Hamide Kaldırım (85), yıllardır ilmek ilmek ördüğü binlerce patiği, Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan askerlere göndererek yürekleri ısıtıyor. Zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin üşümemesi için verilen anlamlı destek karşılıksız kalmazken, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kaldırım'a teşekkür plaketi verildi. Sağlığı el verdikçe patik örmeye devam edeceğini söyleyen Kaldırım, "Bellerine kadar kar geliyor, dağlarda duruyorlar. Üzülüyorum" dedi.

Of ilçesinde oğlu Mahmut Kaldırım ile yaşayan 6 çocuk annesi Hamide Kaldırım, geçirdiği rahatsızlığın ardından yürümekte zorluk çekmeye başladı. Zamanının büyük bölümünü evde geçiren Kaldırım, televizyon izlediği sırada kış şartlarında görev yapan askerleri görünce duygulanarak Mehmetçik için patik örüp, göndermek istedi. Oğlu Mahmut Kaldırım, annesinin bu isteğini gerçeğe dönüştürmek için önce Türkiye'nin farklı illerindeki askeri birliklere daha sonra da çocuk esirgeme kurumlarına ve öğrencilere ulaşarak patikleri göndermeye başladı.

ANLAMLI DESTEK KARŞILIKSIZ KALMADI

Yürüme zorluğu ve ilerleyen yaşına rağmen 6 yıldır askerlerin yanı sıra çocuklar için bini aşkın çorap ile patik ören Hamide Kaldırım'ın gönderdiği hediyeler birçok kurum tarafından takdirle karşılandı. Zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin üşümemesi için verilen anlamlı destek karşılıksız kalmazken, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Kaldırım'a teşekkür plaketi verildi. Kaldırım'a ayrıca Ardahan Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Hakkari 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ve Diyarbakır Valiliği'nce çeşitli hediye ve plaketler de takdim edildi.

ASKERLERDEN DUYGULANDIRAN NOT

Görev yaptıkları bölgelerde Türk bayrağı altında gönderilen patikleri ellerinde tutarak fotoğraf çektiren askerler, bu kareleri de Kaldırım'a ulaştırdı. Askerlerden gelen duygu dolu notta "Hamide annemiz. Memleketimizin ücra köşesinde ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde vatan aşkının sıcaklığı ile çalışırken sizden gelen bu ince hediye bizlerin kalbindeki vatan sevgisini körükledi. Bu hediyenizden dolayı sizlere ne kadar teşekkür etsek az. Bölüğümüz adına teşekkür ve şükranlarımızı sunarız" ifadelerine yer verildi.

'ASKERLERİMİZ KARIN ALTINDA BİZİM İÇİN UĞRAŞIYOR'

Hamide Kaldırım, kar altında nöbet tutan askerlere üzüldüğü için patik örmeye karar verdiğini ifade ederek, "16 yaşlarındayken örgü örmeye başladım. Çocuklarım oldu, onlar büyüdükten sonra örgü örmeye devam ettim. 3 günde 1 patiği örüyorum. Ben örüp, oğluma veriyorum. O da bakıp araştırıyor; ona göre de patikleri gönderiyor. Askerler için ördüklerim ayrı çocuklar için ördüklerim ayrı oluyor. Kur'an kursundaki çocuklar için de ufak patikler örüyorum. Çocuklara, askerlere patik yapıp, yollamak beni mutlu ediyor; giyinip ısınıyorlar. Askerleri düşünüp üzülüyorum. Askerler karların içinde bizim için uğraşıyor" dedi.

'KEŞKE DAHA FAZLA YAPIP YOLLAYABİLSEM'

Sağlığı el verdikçe patik örüp göndermeye devam edeceğini söyleyen Kaldırım, "Plaket yollamışlar, çok duygulandım. 'Masraf yapmışlar' diye düşündüğümden üzüldüm; eziyet çektiler, uğraşmışlar, sağ olsunlar. Hasta olmazsam, kendimi iyi hissedersem örmeye devam edeceğim. Örüp göndereceğiz. Soğuk olan yerleri takip ediyorum. Askerlere ve çocuklara yollamak istiyorum. Çok param olsa da keşke daha fazla yollayıp, yardım etsem. Allah onları korusun, kollasın, kolaylık versin. Onlara hiçbir şey olmasın. Anaları onları bekliyor, onlar bizim için uğraşıyor. Ayaklarına taş değmesin. Bellerine kadar kar geliyor, dağlarda duruyorlar. Üzülüyorum. Allah hepsine uzun ömür versin" diye konuştu.

'KAR ALTINDAKİ ASKERLERİ GÖRMEK ANNEMİ ETKİLEDİ'

Annesi için iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür eden Mahmut Kaldırım da "Araştırıyorum ve bulup ulaşabildiğim yerlere annemin ördüklerini gönderiyorum. Televizyonda kar altındaki askerleri görmek annemi etkiledi. Çorap örüp, göndererek bir nebze olsun ihtiyaçlarını gidermiş oluruz düşüncesiyle bu yola kendini adadı. Soğuk olan yerlere, askerlere, çocuk esirgeme kurumlarına, emniyetteki birimlere yolluyorum. Biz bir beklenti olmadan yaptık. Son 6 yıldır örgü işine daha da ağırlık verdi. Bini aşkın patik, çorap ve atkı örmüştür. Ben de gerekli malzemeleri alıp, ona veriyorum. Plaket göndermişler sağ olsunlar" dedi.