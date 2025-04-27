Elazığ\'daki depreme düğün salonunda yakalanan kadın baygınlık geçirdi

Elazığ'da meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki depreme düğünde yakalanan bir kadın baygınlık geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Elazığ'ın yanı sıra; Malatya, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Erzincan ve Sivas gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD ve Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu depremin ardından kentte olumsuz bir durumun bulunmadığını açıkladı.

AFAD'TAN İLK AÇIKLAMA

Depremin ardından AFAD'dan yapılan açıklamada, "Elazığ ilimizin Sivrice ilçesinde saat 21.09'da meydana gelen ve Malatya ilimizde de hissedilen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.

DÜĞÜNDE YAKALANDILAR

Öte yandan deprem Elazığ'da paniğe neden oldu. Depreme düğün salonunda yakalanan bir kadın baygınlık geçirdi. O anlar kameralara yansıdı.