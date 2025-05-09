Elvan Group, Anneler Günü\'ne Anlamlı Dokunuş Yapıyor

Sakarya, 9 Mayıs 2025 – Türkiye'nin önde gelen şekerleme ve çikolata üreticilerinden Elvan Group, bu yıl Anneler Günü'nü çok özel bir etkinlikle kutladı. Otizmli çocuklar ve onların fedakâr anneleri Sakarya'da gerçekleştirilen anlamlı programda bir araya geldi.

Etkinlik, Adapazarı Abalı Köyü'nde bulunan Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Elvan Group yöneticileri, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleşen organizasyonda oldukça duygusal anlar yaşandı.

GERÇEK KAHRAMAN ANNELERDİR

Etkinliğin açılışında konuşan Elvan Group Genel Müdürü Nevzat Çelik, "Otizmli çocuklarımızın yaşam yolculuğu, annelerinin sabrı, sevgisi ve azmiyle şekilleniyor. Biz de Anneler Günü'nde bu değerli annelere ve onların pırıl pırıl çocuklarına yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Bugün burada otizmli çocuklarımızla ve onların kıymetli anneleriyle buluşmak, bizim için büyük bir gurur. Onların sevgisi, sabrı ve gücü, bize ilham veriyor." dedi.

Sakarya Ticaret Borsası Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Hasan Şimşek de bu özel etkinlik için Elvan Holding'e teşekkür ederek, bu tarz etkinliklerin çocukların gelişiminde ve ailelerin motivasyonunda çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Programın en özel anlarından biri, çocukların annelerine ve öğretmenlerine çiçek takdim ettiği anlardı. Kimi heyecanla, kimi utangaçça uzatılan çiçekler, alandaki herkesin gözlerinin dolmasına neden oldu.

Etkinlik boyunca çocuklar oyun havuzlarında doyasıya eğlenirken, boyama köşelerinde anneleriyle birlikte renkli anlar yaşadılar. El ve yüz boyama etkinlikleri, çocukların duyusal gelişimini destekleyen bir deneyime dönüştü.

Etkinlik sonunda çocuklara Elvan ürünlerinden oluşan hediye paketleri verilirken, annelere ve öğretmenlere teşekkür belgeleri takdim edildi. Aileler, etkinliğin sonunda günün anısına birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

ELVAN GROUP'DAN SOSYAL SORUMLULUK VURGUSU

Elvan Group Kurumsal İletişim Direktörlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, toplumsal faydayı önceleyen projelere büyük önem verildiği vurgulanarak, "Markamızın sadece üretimde değil, topluma dokunmada da güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Otizmli çocuklarımızın hayatlarına ne kadar küçük bir dokunuş yapabilirsek, o kadar büyük bir değişim yaratabileceğimizi biliyoruz." denildi.

Türkiye'nin önde gelen şekerleme ve çikolata markalarından biri olan Elvan Group, 170'ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. Elvan Group bünyesinde yaklaşık 3500 kişiyi istihdam ederken, yeni yatırımlarla büyümeye devam ediyor.