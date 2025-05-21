Emekli Fırıncıdan Müzeye Dönüşen Garaj - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Emekli Fırıncıdan Müzeye Dönüşen Garaj

Emekli Fırıncıdan Müzeye Dönüşen Garaj

İlhan Altun, 40 yıllık koleksiyonunu evinin garajında müze haline getirerek geçmişi yaşatıyor.

21.05.2025 10:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAYSERİ'de yaşayan emekli fırın ustası İlhan Altun (65), evinin garajında müzeye dönüştürdüğü bölümde; kaset, tespih ile eski dönemlerde kullanılan bazı eşyaları sergiliyor. Yıllarca Almanya'da yaşayan Altun, "Köyde böyle bir ortam olması dikkat çekiyor. 40 yıldır biriktirdiğim eşyaları buraya taşıdım, çok emek verdim" dedi.

Kocasinan ilçesi Kemer Mahallesi'nde yaşayan İlhan Altun, 40 yıl önce Almanya'da fırın ustası olarak çalıştığı dönemde merhum sanatçı Müslüm Gürses'in kasetlerine ilgi duymaya başladı. Gürses'in birçok orijinal kasedini biriktiren Altun, ardından da koleksiyoner olmaya karar verdi. Emekli fırın ustası İlhan Altun, eski dönemlerde kullanılan eşyalar, birçok tespih, kullanılmayan eşya ve yurt dışında gittiği farklı ülkelerden aldığı objeleri memleketindeki evinin garajında müze yapmaya karar verdiği bölümde sergilemeye başladı.

'MAZİYİ BURADA YAŞATIYORUM'

Yıllarca Almanya'da yaşadığını söyleyen Altun, "Müslüm Gürses'in 150 tane orijinal kasedi var. 200'e yakın tespih var. Yurt dışından farklı ülkelerden aldığım eşyalar var. Köyde böyle bir ortam olması insanların dikkatini çekiyor. 40 yıldır biriktirdiğim eşyaları buraya taşıdım. Burada çay ve kahve ücretsiz. Buraya gelenlere 'Neşeli gelin. Derdinizi, kederinizi arabanızda bırakın' diyorum. Maddi anlamda da manevi anlamda buraya çok emek verdim. Buraya herkesin gelmesini istiyorum. Buraya gelenler burada müzik açıp video çekiyorlar. Burada insanların mutlu olduğunu görmek bana keyif veriyor. Bazıları da 'köy yerinde buna ne gerek vardı' diyor. Yıkık yerlerde ne görsem, eski bulduğum her şeyi buraya getiriyorum. Maziyi burada yaşatıyorum" diye konuştu.

'ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Müzeye katkı vermek isteyen herkese kapısının açık olduğunu da belirten Altun, "Bazı arkadaşlarımda ellerinde olan eşyaları getiriyor. Gelen giden de eksik olmuyor. Herkesin başımızın üstünde yeri var. Buraya gelen herkesin de başımın üstünde yeri var. Müslüm Gürses hayranlığı da 1974'te geçirdiğim rahatsızlıktan dolayı oldu. Bir filmde rol icabı benim hastalığıma yakalanmıştı. Onu dert ortağı gibi gördüm. İyi bir dostluğumuz da vardı. Hem Almanya'da hem de Kayseri'de zaman zaman bir araya geliyorduk. O yılların özlemini hala içimizde taşıyoruz. Köyde böyle bir yerin olması çok değerli. O yüzden çok mutlu oluyorum. Burası benden sonra da gelecek nesillere bırakılacak. Burada yer alan eserlerin her birinin ayrı bir değeri ve özlemi var. Burayı müze haline getirdim. Ben olsam da olmasam da burası devam edecek" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Müslüm Gürses, Kültür Sanat, Kayseri, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Emekli Fırıncıdan Müzeye Dönüşen Garaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için “yenisiyle değişim“ kararı Yargıtay'dan sürekli arızalanan sıfır otomobil için "yenisiyle değişim" kararı
Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım Dünya devinden Galatasaray taraftarını korkutan paylaşım
Kıvanç Tatlıtuğ’un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projelerden uzak kalmasının nedeni sonunda netlik kazandı
Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık Vatandaş, mağazadaki etiket oyununu böyle ifşa etti: Resmen dolandırıcılık
Şanlıurfa’da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı Şanlıurfa'da cinayet: 1 ölü, 1 gözaltı
Japon arkeolog Omura Eskişehir’de hayatını kaybetti Japon arkeolog Omura Eskişehir'de hayatını kaybetti
Fransa’da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp Fransa'da şiddetli yağış ve sel felaketi: 1 ölü, 1 kayıp
Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı Gökyüzünde görülen gizemli ışık huzmesi, şaşkınlık yarattı
Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi Jennifer Lopez, sütyensiz katıldığı konserde frikik verdi
Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor Galatasaray, şampiyonluk sayısında Barcelona, Porto ve PSV ile yarışıyor
Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı Erdoğan yapay zekayla oluşturulan bebeklik fotoğrafını yorumladı

11:34
İstanbul’da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak
11:12
Vatandaşa tek bir soru soruldu İşte PKK’nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
10:53
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
Küçük yaştaki bir çocuk, ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yaptı
10:23
İYİ Parti’nin WhatsApp grubunda CHP’li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
07:15
BAE: Gazze’ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık
16:14
Osimhen’den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
Osimhen'den paylaşım geldi: Galatasaraylı taraftarlar yorum yağdırdı
16:11
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
Türk bayrağını yakmaya çalışan şahıs, tepki gelince arkasına bakmadan kaçtı
16:09
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol’a istenen ceza belli oldu
Bahar Aksu cinayetinde Rüstem Elibol'a istenen ceza belli oldu
16:00
İstiklal Marşı’na saygısızlık yapan ülkeye UEFA’dan ceza
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
15:47
Dries Mertens’ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
Dries Mertens'ten çarpıcı itiraf: Dört gözle bekliyorum
15:24
Ahmet Minguzzi’nin öldürüldüğü bıçak “yasaklı“ sayılmadı
Ahmet Minguzzi'nin öldürüldüğü bıçak "yasaklı" sayılmadı
15:23
Fenerbahçe’nin yıldızından veda gibi paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldızından veda gibi paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2025 12:00:03. #7.13#
SON DAKİKA: Emekli Fırıncıdan Müzeye Dönüşen Garaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.