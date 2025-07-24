Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo - Son Dakika
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Yaşam

Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo

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Erdoğan \'\'Hayra alamet değil\'\' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye\'yi bekleyen kötü senaryo
24.07.2025 14:16
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Erdoğan \'\'Hayra alamet değil\'\' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye\'yi bekleyen kötü senaryo
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu hayra alamet değil" dediği doğurganlık hızının 1.48'e düşmesiyle ilgili bir değerlendirme yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "TÜİK'in düşük ihtimalli senaryosuna göre 2100 yılında nüfusumuz 54 milyona, BM'nin düşük ihtimalli senaryosuna göre 38 milyona, çok düşük ihtimalli senaryoya göre 25 milyona kadar gerileyecek" şeklinde konuştu.

Doğurganlık hızının 1.48'e gerilemesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışmanın, gayretin içinde. Doğurganlık hızımız şu anda 1,5'in biraz altına düşmüş vaziyette. Bu hayra alamet değil. Buraya 3'lü seviyelerden geldik. Halbuki bizim hedefimiz çok daha farklıydı. Ama şu an itibarıyla iyi bir yerde değiliz" ifadelerine yer verdi.

2100 YILI İÇİN ÜRKÜTEN SENARYO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri sonrası konuyla ilgili bir değerlendirme de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Sabah gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Ülkemizde doğurganlık hızı nüfusun kendini yenilemesi için gerekli olan 2.1'in altına düşmüş olan il sayısı 2014'te 52 iken bugün 71'e ulaşmış durumda. Nüfus projeksiyonları incelendiğinde, TÜİK'in düşük ihtimalli senaryosuna göre 2100 yılında nüfusumuz 54 milyona, BM'nin düşük ihtimalli senaryosuna göre 38 milyona, çok düşük ihtimalli senaryoya göre 25 milyona kadar gerileyecek" şeklinde konuştu.

Erdoğan 'Hayra alamet değil' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"ANNE OLMA YAŞI YÜKSELİYOR"

Sözlerinin devamında "Ortalama anne olma yaşı yükseliyor, doğurganlık hızı azalıyor" diyen Bakan Göktaş, "Gençler geç evleniyor, geç çocuk sahibi oluyor. Ortalama anne olma yaşı 29.3'e tırmandı. Hane halkı büyüklüğü 4'ten 3'e düştü. Tek kişilik hane halkı oranı ise yüzde 20 civarında" ifadelerine yer verdi.

'KOMŞU ANNE' UYGULAMASI BAŞLIYOR

Aile Yılı çalışmaları kapsamında Bakanlık ve UNICEF iş birliğinde 'Komşu Anne' projesi için pilot çalışma yürüttüklerini açıklayan Göktaş, "Komşu Anne Projesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından standartları belirlenen bir bakım modeliyle hayata geçecek. Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezlerinden çocuk bakım eğitimi alan kadınlar komşu anne olabilecek. Çocuk bakımını gerçekleştirecek kadınlar, kendi evinde en fazla 5 çocuğa ücretli ve düzenli bakım hizmeti verebilecek. Ebeveyn ile komşu anne arasında ücret, saat, yemek ve tatil günleri gibi konuları belirleyen yazılı sözleşme yapılacak. Bakıcılar aracılığı ile çocuk bakımının ev ortamında nitelikli gerçekleştirilmesini sağlayacak yeni sistem, bir alternatif olarak sunulacak" dedi.

ERDOĞAN "VAROLUŞSAL BİR TEHDİTTİR" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda konuyla ilgili yapmış olduğu bir açıklamada "Nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2,1 seviyesinin altındayız. Bu, açık söylüyorum Türkiye açısından varoluşsal bir tehdittir, bir felakettir. Mevcut durum ülkemiz için tolere edilebilir olmaktan çıkmıştır. Biz bu tabloyu gördüğümüz için biliyorsunuz sürekli 3 çocuk tavsiyesinde bulunuyorduk. Tavsiyemizden dolayı pek çok kez eleştiriye uğradık. Maalesef zaman, öngörülerimizde bizi haklı çıkardı. En az 3 çocuk çağrımızın önemi bugün daha iyi anlaşılıyor. Şunu bir defa idrak etmemiz gerekiyor, nüfus, millet olarak en büyük gücümüzdür ve bunu korumak zorundayız" demişti.

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Son Dakika Yaşam Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Tuna Han:
    Allah Allah bunlar kimin kimlerin yüzünden acaba bir kez empati yaparak 22 yıldır iktidarda olan sizler Türkiyenin gelecek 50 yılına doğrudan bu anlamda etki etmiş olabilir misin mesela 124 14 Yanıtla
  • Yahya Gültekin:
    Neden acaba bir fikirleri yokmu 118 7 Yanıtla
  • n5685244:
    önce yaşayanlara eşit hak verelim. asgari ücret 22 bin ev kiraları 20 bin hiç evlenememiş bekâr lar yaşları 40 geçti evliliği hayal bile edemiyorlar 117 7 Yanıtla
  • Vatansever.72:
    Bunun sebebi hükümettir. Gerekli adımı atmalı mesela maaş iyileştirmeesi yapmalı 104 7 Yanıtla
    salihb:
    stresten ne büllük oynuyor ne büzzük.halk ne yapsın 11 1
  • Davut Çağlar:
    senin yüzünden sonumuzu kuruttun 70 6 Yanıtla
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