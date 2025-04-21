Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor - Son Dakika
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Yaşam

Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan\'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çeken açıklamasının ardından, annelere yönelik bir dizi haklar verilmesi planlanıyor. Ücretli doğum izni süresinin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1,5 yıla çıkarılması bekleniyor. Ayrıca, Kamu Denetçiliği Kurumu doğum sonrası yarı zamanlı çalışan bir annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine de 'dur' denildi.

21.04.2025 08:28
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KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nüfus artış hızındaki düşüşe dikkat çekerek "Mevcut tablonun devam etmesi halinde nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Ülkemizi ve milletimizi nüfus konusunda endişe verici bir gelecek bekliyor. Bu ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın sık sık yaptığı uyarının ardından Kamu Denetçiliği Kurumu dikkat çeken bir karara imza attı.

"ANNENİN İZNİNİ YARIYA İNDİREMEZSİN"

"Aile Yılı" kapsamında annelere bir dizi haklar verilmesi bekleniyor; onlardan biri de doğum izni süresi. Sabah'ta yer alan habere göre; ücretli doğum izni hakkının 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1,5 yıla çıkarılması planlanıyor. Aynı zamanda annelere kreş desteği de verilecek. Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını kullanan bir annenin yıllık izninin 20 günden 10 güne indirilmesine Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) 'dur' dedi. Bu hafta hem muhataplarına iletilecek hem de kamuoyuna deklare edilecek kararda KDK, "doğum sonrası yarı zamanlı çalışanın yıllık iznini yarıya indiremezsin" hükmüne yer verdi.

DOĞUM İZNİ SÜRESİNİN 1 YILA ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

Öte yandan kadın çalışanların doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra da sekiz hafta olmak üzere toplam 16 haftalık doğum izni var. Çoğul gebelikte iki hafta daha ekleme yapılıyor. İzin dağılımı, doğumdan önce üç hafta ve doğumdan sonra 13 hafta olarak belirlenebilir. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısında sağlıklı bir nüfus yapısı için kısa, orta ve uzun vadeli stratejiler belirleyen hükümet, çalışan annelere yönelik doğum izni düzenlemesi üzerinde taslak çalışma hazırladı. Edinilen bilgilere göre planlama, çalışan anneye daha uzun doğum izni verilmesi yönünde. Bu kapsamda ücretli doğum izni süresinin 1 yıla çıkarılması, ücretsiz doğum izni hakkının 1,5 yıla kadar uzatılması planlanıyor.

BABALAR ARASINDAKİ İZİN FARKI DA KALDIRILACAK

Ayrıca çalışan annelere kreş desteği verilecek. Mevcut düzenlemeye göre memur babalara 10 gün, işçilere ise 5 gün doğum izni veriliyor. Uygulamaya konulacak düzenlemeyle bu ayrım da kaldırılacak.

ANNELERİN DOĞUMDAN SONRA KULLANDIĞI İZİNLER

Türkiye'de annelere tanınan doğum izni süresi, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 74. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

Doğum öncesi izin: 8 hafta (hamilelik süresinin 40 hafta olduğu kabul edildiğinde, genellikle gebeliğin 32. haftasından itibaren başlar).

Doğum sonrası izin: 8 hafta.

Toplam ücretli doğum izni: 16 hafta.

Çoğul gebeliklerde (ikiz, üçüz vb.)

Doğum öncesi izin süresi, her bir çocuk için 2 hafta artırılır; ikiz doğumda doğum öncesi izin 10 hafta, toplamda ise en az 18 hafta olur. Üçüzde 12 hafta (toplam 20 hafta) vb.

Doktor onayıyla çalışma hakkı

İzinlerin başlangıcından itibaren, kadın çalışan isterse ve sağlık durumu uygunsa doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışmaya devam edebilir.

Süt izni hakkı

Doğum sonrası 1 yıl boyunca, günlük iki defa yarımşar saat veya toplam 1 saat süt izni kullanabilir. Bu süre çalışılan iş günü sürelerinden sayılır ve ücret kesintisi yapılmaz.

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Politika, Eğitim, Kadın, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Hasan Özgün:
    Sen önce bi ekonomiyi hallet, ki buda ancak senin gitmenle çözülür. Geriye kalan herşey kendiliğinden çözülür. 143 31 Yanıtla
  • Taner Kara:
    Sanırsın ayda yaşıyorlar ekmek olmuş 15tl akaryakit 3 yıl once 7.5t di suan 44tl ekonomi çökmüş millet tabi cocuk yapmaz ne bekleniyo bu hayat pahallinda 109 13 Yanıtla
  • bayan Asi:
    tek sorun izindi dimi Allah akıl fikir versin size ya 95 16 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Ekonomı berbat hala aklınızda çocuk vatandaş nasıl iş bulacak nasıl evlenecek nasıl ev tutacak sonra çocuk yapacak bırde çocugun gelecegı oda ayrı bır sorun 93 6 Yanıtla
  • Nurettin DEMİR:
    5 tane çocuğum var ikisi küçük 2 tane kızım orta okula gidiyor biri 7 diğeri 5 sınıf gidiş geliş saatleri aynı rüşvet vermedim diye ayrı okullara gönderdiler servis yok DÜNYANIN EN HUZURLU VE ADALETLİ ÜLKESİ TÜRKİYE NİN EN GÜVENİLİR İLÇESİ ESENYURTA ....... bunlar balıklara yem atıyorlar yakaladığı balığa yem verirmi ......... 69 9 Yanıtla
  • Aygör Adıgüzel:
    GİRİLMEYEN YATAK ODAMIZ KALDI 47 10 Yanıtla
  • es342646:
    Adama günaydın derler, az bile 1 yıl ücretli izin, kolay mı çocuk büyütmek en az iki yıl olmalı 48 8 Yanıtla
  • niyaziergisi:
    millet aldığı parayla boğazına bakamıyor reis. Anladık memlekete çalışacak gariban kesim kalmayacak doğru, adamın boğazını geçindirmekten başka hayat mücadelesi kalmadı. Hazırdaki çocuğuna bakamıyor ortalığın halinden belli, çocukların çoğu suç makinası haline geldi, çünkü ilgi yok şefkat yok geçim zor. allah kimseye evlat acısı vermesin. karnı tok olan açın halinden anlamaz. o yüzden önce ekonomik olarak insanların şartları iyileşmesi lazım. 45 8 Yanıtla
  • k K:
    bahsettiN turplari şalgam yaptık büyür CB İÇ KENDİNE GEL ÙLKEYİ İYİ YÔNET. 32 7 Yanıtla
  • Tuna Han:
    iyi babalık izninde ki memurlar ile aradaki ayrım kaldırılıyormuş artık bir çocuk daha yapmayı düşünebilirim 36 1 Yanıtla
  • Ugurcan Samaras:
    Bu enflasyonla bu alım gücüyle ne çocuğu millet kirasını ,borçlarını zor öder hale geldi , borçtan kafayı kaldıramıyoruz ki .çocuk dünyaya gelse kim bakacak . 22 bin asgari ücretle nasıl bir matematikle işin içinden çıkacaksın dalga geçer gibi bir para 33 0 Yanıtla
  • OSMANLI TORUNU:
    Ekonomi kurmayları dogru düzgün çalışmadıgından ekonomiyle boguşan bir illet haline geldi çocuk izniymiş çocuk yapalımmış millet bunun derdinde degil millet rahat geçinmenin derdinde ekonomiyi düzeltin önce 32 1 Yanıtla
  • k K:
    bizi esirmi aldım. çocuk yapmak için kuşun uçması gerek. uyguladığın ekonimik politikanla bizi aç biraktin kuş uçuyor. CB bir de çocuk yapmamızı istiyorsun. 28 0 Yanıtla
  • Umut Ürgün:
    millet aç 2 sene sonra askere gidecek insan yok memleketi ne hale getirdiniz 26 0 Yanıtla
  • Mehmet Deniz:
    Hep memur üzerine bişeyler yapılıyor özel sektör hiç birinin umrunda değil varsa yoksa menur 16 5 Yanıtla
  • 205622:
    ee bukadar mi millet şimdi doğuracak 8 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Bir kişiye bukadar izin verirseniz ülke bu duruma düşer işte. Kilicdaroglunun ahı şimdi çıkıyor 3 0 Yanıtla
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